「.LIVE」・「ぶいぱい」のバイノーラルボイス『お姉ちゃんor妹ちゃんボイス～ふたりだけの秘密～』が2月20日（金）より販売開始！

写真拡大 (全3枚)

株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



普段は見せないデレ顔も甘え声も、今夜は全部キミだけのモノ♪


あなただけに見せる姉妹の無防備な素顔をお届けします━━



.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"姉妹"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月20日（金）12時から販売いたします。


この機会にぜひお楽しみください！



■『お姉ちゃんor妹ちゃんボイス～ふたりだけの秘密～』詳細

価格：各2,500円（税込）


　　　フルコンプリートセット 45,000円（税込）


　　　.LIVEコンプリートセット 15,000円（税込）


　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 7,500円（税込）


　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 15,000円（税込）


　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 7,500円（税込）


音声フォーマット：wav／mp3



【個人テーマ】


▼.LIVE


　花京院ちえり：夜はお姉ちゃんの声だけ聞いて


　神楽すず：私の弟だから


　もこ田めめめ：大人しい妹はやきもちやき


　七星みりり：大好き。みりりのお姉ちゃん(ハート)


　リクム：IF_小6女子は独り占めしたいっ！


　ルルン・ルルリカ：どいて！！るるがいもうとだもん！！





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　鬼頭みさき：おねえちゃんの方が！


　紅蓮罰まる：なんだかんだで世話が焼ける弟


　秘間慈ぱね：ずっと一緒にいようね、お兄ちゃん



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：可愛い姉妹に挟まれて(ハート)


　烏丸ぴょこ：時々優しいお姉ちゃん


　遠吠きゃん：お友達よりも妹を特別にしてー！


　ベルモット・ベルーナ：自分からお願いしたくせに...。


　まるげりちゃ：お姉ちゃんとカフェでお話(ハート)


　綿貫ねぐせ：過保護じゃない！



　＜3期生＞


　彩歌すいれん：おねえちゃんが何でも教えてあげよっか？ｗ(ハート)


　猫撫こぜに：本当のお姉ちゃんは私、でしょ


　蜂蜜ぷりん：わがままお姫様とおせわ係





■販売概要

【販売期間】


2026年2月20日（金）12時00分～3月5日（木）23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■


・VTuberが好きな方


・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方


・0-1で企画立案経験のある方


・YouTubeでの配信に知見や興味がある方


・Web3.0に興味のある方


■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■


・営業


・イベント制作


・タレントマネージャー　他


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！


募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/