「.LIVE」・「ぶいぱい」のバイノーラルボイス『お姉ちゃんor妹ちゃんボイス～ふたりだけの秘密～』が2月20日（金）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
普段は見せないデレ顔も甘え声も、今夜は全部キミだけのモノ♪
あなただけに見せる姉妹の無防備な素顔をお届けします━━
.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"姉妹"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月20日（金）12時から販売いたします。
この機会にぜひお楽しみください！
■『お姉ちゃんor妹ちゃんボイス～ふたりだけの秘密～』詳細
価格：各2,500円（税込）
フルコンプリートセット 45,000円（税込）
.LIVEコンプリートセット 15,000円（税込）
ぶいぱい1期生コンプリートセット 7,500円（税込）
ぶいぱい2期生コンプリートセット 15,000円（税込）
ぶいぱい3期生コンプリートセット 7,500円（税込）
音声フォーマット：wav／mp3
【個人テーマ】
▼.LIVE
花京院ちえり：夜はお姉ちゃんの声だけ聞いて
神楽すず：私の弟だから
もこ田めめめ：大人しい妹はやきもちやき
七星みりり：大好き。みりりのお姉ちゃん(ハート)
リクム：IF_小6女子は独り占めしたいっ！
ルルン・ルルリカ：どいて！！るるがいもうとだもん！！
▼ぶいぱい
＜1期生＞
鬼頭みさき：おねえちゃんの方が！
紅蓮罰まる：なんだかんだで世話が焼ける弟
秘間慈ぱね：ずっと一緒にいようね、お兄ちゃん
＜2期生＞
鍵宮シエル：可愛い姉妹に挟まれて(ハート)
烏丸ぴょこ：時々優しいお姉ちゃん
遠吠きゃん：お友達よりも妹を特別にしてー！
ベルモット・ベルーナ：自分からお願いしたくせに...。
まるげりちゃ：お姉ちゃんとカフェでお話(ハート)
綿貫ねぐせ：過保護じゃない！
＜3期生＞
彩歌すいれん：おねえちゃんが何でも教えてあげよっか？ｗ(ハート)
猫撫こぜに：本当のお姉ちゃんは私、でしょ
蜂蜜ぷりん：わがままお姫様とおせわ係
■販売概要
【販売期間】
2026年2月20日（金）12時00分～3月5日（木）23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
