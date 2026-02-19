「.LIVE」・「ぶいぱい」のバイノーラルボイス『お姉ちゃんor妹ちゃんボイス～ふたりだけの秘密～』が2月20日（金）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

普段は見せないデレ顔も甘え声も、今夜は全部キミだけのモノ♪

あなただけに見せる姉妹の無防備な素顔をお届けします━━

.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"姉妹"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月20日（金）12時から販売いたします。

この機会にぜひお楽しみください！

■『お姉ちゃんor妹ちゃんボイス～ふたりだけの秘密～』詳細

価格：各2,500円（税込）

フルコンプリートセット 45,000円（税込）

.LIVEコンプリートセット 15,000円（税込）

ぶいぱい1期生コンプリートセット 7,500円（税込）

ぶいぱい2期生コンプリートセット 15,000円（税込）

ぶいぱい3期生コンプリートセット 7,500円（税込）

音声フォーマット：wav／mp3

【個人テーマ】

▼.LIVE

花京院ちえり：夜はお姉ちゃんの声だけ聞いて

神楽すず：私の弟だから

もこ田めめめ：大人しい妹はやきもちやき

七星みりり：大好き。みりりのお姉ちゃん(ハート)

リクム：IF_小6女子は独り占めしたいっ！

ルルン・ルルリカ：どいて！！るるがいもうとだもん！！

▼ぶいぱい

＜1期生＞

鬼頭みさき：おねえちゃんの方が！

紅蓮罰まる：なんだかんだで世話が焼ける弟

秘間慈ぱね：ずっと一緒にいようね、お兄ちゃん

＜2期生＞

鍵宮シエル：可愛い姉妹に挟まれて(ハート)

烏丸ぴょこ：時々優しいお姉ちゃん

遠吠きゃん：お友達よりも妹を特別にしてー！

ベルモット・ベルーナ：自分からお願いしたくせに...。

まるげりちゃ：お姉ちゃんとカフェでお話(ハート)

綿貫ねぐせ：過保護じゃない！

＜3期生＞

彩歌すいれん：おねえちゃんが何でも教えてあげよっか？ｗ(ハート)

猫撫こぜに：本当のお姉ちゃんは私、でしょ

蜂蜜ぷりん：わがままお姫様とおせわ係

■販売概要

【販売期間】

2026年2月20日（金）12時00分～3月5日（木）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

