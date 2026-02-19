“犬猫生活 猫の日チャリティ2026”購入数に応じて子猫のミルクが保護団体に寄付される「キャットカップキャンペーン」第3弾を2/19から実施

犬猫生活株式会社

「全ての動物とその家族の幸せの生活のために」を理念にペットケア事業を展開する犬猫生活株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤淳、以下「犬猫生活」）は、2月22日の猫の日に合わせ、カップ1つの販売につき222mlの子猫用のミルクを、全国の保護猫の活動を行う動物福祉団体に寄付する「キャットカップキャンペーン」を実施します。

注ぐ液体によって猫の模様や表情が変わる「キャットカップ」のロンググラスを、2月19日（木）から3月22日（日）まで予約販売を行います。今回は、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」の人気クリエイターとコラボレーションしたオリジナルカップ4種類を、犬猫生活のECサイトと「SUZURI byGMOペパボ」で販売します。

キャットカップ予約販売ページ :https://inuneko-seikatsu.co.jp/shop/pages/pr_charity_catsday2602_cup



この「キャットカップキャンペーン」は今回で3回目ですが、1回目、2回目ともに限定個数が即日で完売して販売延長を行うほど大きな反響があり、これまで合計で子猫952頭分（※1）にあたる1,353缶、195,897食分のミルクを寄付してきました。

※1 子猫が成猫になり、ミルクが不要になるまでの食事量で換算

■キャットカップキャンペーンの背景



犬猫の殺処分数は近年、全国的に減少傾向にあります。しかし、いまだに年間で約4800頭の猫が殺処分されており、処分される猫の半分以上（2,579頭）が1歳以下の子猫です（※2）。



幼い子猫は、体温調整や消化機能が未発達なため、高品質なミルク子猫用のミルクが必要ですが、品質のよいミルクは価格が高く、子猫を保護する際の負担になっていました。そのため、「キャットカップキャンペーン」を通じて、全国の保護活動を行う団体に、子猫用のミルクを寄付することとしました。

犬猫生活では、2025年2月22日の「猫の日」、2025年8月8日の「世界猫の日」に「キャットカップキャンペーン」を実施し、合計で子猫952頭分（※2）にあたる1,353缶、195,897食分のミルクを寄付してきました。



また、猫は春に繁殖シーズンを迎えるため、この季節に保護活動の現場にミルクをお届けできることで、幼い命を救う助けになると考えています。



※2 環境省：統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」対象期間：R6.4.1～R7.3.31

■「キャットカップ」ロンググラス 商品概要

オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」の人気クリエイター4名とコラボレーションした、今回だけのオリジナルデザインの「キャットカップ」ロンググラス 4種類を予約販売します。



カップは、注ぐ飲み物によって猫の模様や表情が変わるユニークな仕様で、ミルク、コーヒー、オレンジジュースなど、飲み物を変えるたびに異なる猫の姿や表情が現れます。

【商品概要】

素材：ガラス

サイズ：高さ約151mm、直径約76mm、容量約415ml

価格：3,630円（税込）

購入：https://inuneko-seikatsu.co.jp/shop/pages/pr_charity_catsday2602_cup





【参加クリエイター】

「SUZURI byGMOペパボ」で人気のクリエイターが、今回のためだけにそれぞれの特徴が溢れるオリジナルのデザインを制作しました。



クリエイター１. 秀

https://x.com/hide_pau



クリエイターからのコメント：

生まれて間もない子猫をミルクから育てた経験があり、想像以上にたくさんのミルクが必要なことに驚きました。このグラスが、子猫ちゃんやお世話をされる方の力になれたら嬉しいです。ぜひお手に取って、応援していただけたら幸いです。

クリエイター２. モフ缶

https://potofu.me/mofucan

クリエイターからのコメント：

素敵な企画に参加させていただきました。グラスの世界を魚に乗って、のびのび楽しむ猫を描きました。このイラストが、少しでも保護猫支援につながれば嬉しいです。子猫たちがお腹いっぱい、幸せに過ごせますように！

クリエイター３. 元祖ふとねこ堂

https://x.com/mojugiso

クリエイターからのコメント：

元気に育ってほしいという願いをこめてミルクを飲む子猫を描きました。このグラスで子猫たちといっしょにドリンクタイムを楽しんでいただけたら嬉しいです。うちの元保護猫も来た時は細くて心配したけど今ではすっかり家の主です。そんな猫が増えるよう願っています。

クリエイター４. リポ・トウ

https://x.com/riposhima



クリエイターからのコメント：

猫たちが元気に楽しく暮らせるよう願いを込めて、障子をバリバリにする猫たちを描きました。障子が破けて日当たりが良くなった景色を、お好みの飲み物とともに楽しんでいただければ幸いです。一匹でも多くの猫が幸せになることを願っております。

■キャットカップキャンペーン」概要 / 寄付団体からのメッセージ

カップの販売個数に応じて、カップ1個につき、222ml（にゃんにゃんにゃん）の子猫用のミルクを、全国の保護猫活動を行う動物福祉団体に寄付します。また、ミルクを必要とする団体さまの募集も行います。

【前回の寄付団体からのメッセージ（一部）】

NPO法人くすのき さま

3月初旬のみぞれの降るなか、小学生の子供達より託された命のバトン。

保護時は、低体温症に陥り命の危険もありましたが、犬猫生活様からのご支援と応援により無事にここまで成長する事が出来ました。それも単に、犬猫生活様からお届けいただきました沢山のミルクのおかげと心より感謝申し上げます。

乳飲子の生命線となる食事は母乳ですが、この小さな命には母がおらず人工のミルクに頼るより術がありません…2～3時間おきのミルクを与えるためには、沢山のミルクが必要になりますので本当に助かりました！

皆様からの温かいご支援、小さな、小さな命を救うため大切に使わせていただきます。この度のご支援、本当にありがとうございました。



ネコリパブリック飛騨 さま

たくさんの子猫ミルクのご支援、ありがとうございます！子猫が育つのは本当に奇跡だと、いつも思います。元気ですくすく育つために、ミルクは欠かせません。皆さまからいただいたミルクで子猫たちを大切に育てて、ずっとの家族につなげていきたいと思います！本当にありがとうございます！

猫糸舎 さま

この度は沢山のミルクのご支援、ありがとうございました。今期の子猫シーズンが始まり、早速、使わせていただいております。生後数日、臍の緒つきの小さな小さな兄妹です。この子たちが無事育つよう、今は２時間おきにミルクをあげています。この子たちのカラダを作り命を繋ぐ大切なミルクです。良質なミルクをご支援いただき、本当に本当にありがとうございます。





【寄付先追加募集】

過去2回のキャンペーンでミルクをお届けした団体には今回もお声がけしていますが、ほかにミルクを必要とする団体さまを追加募集します。以下のフォームからお申し込みください。

募集対象： 全国で猫の保護活動を行う動物福祉団体さま

ミルク送付時期： 2026年4月上旬を予定

送付数： 個別に調整させていただきます。

応募方法： 応募フォームにてご連絡ください。 https://forms.gle/5sn9hUc1QREdsjeg6

応募〆切： 2026年3月15日（日）

※ご応募が多い場合、応募〆切を待たずに、応募を締め切る可能性があります。

※ご応募いただいた団体さまの活動状況について、犬猫生活が審査させていただき、場合によっては寄付を行わない可能性もありますことをご了承ください。

■SNS投稿キャンペーン

「キャットカップキャンペーン」に連動した企画として、2月27日（金）から3月22日（日）に、SNSのチャリティキャンペーンを実施します。キャットカップご購入者以外も広く手軽に参加いただけて、保護猫の子猫たちにミルクを贈ることができる企画です。

参加方法１. いいね＆リポストで応援

犬猫生活のX（@inunekoseikatsu(https://x.com/inunekoseikatsu)）とInstgram（@inuneko.cats(https://www.instagram.com/inuneko.cats/)）で、キャンペーン投稿に「いいね」と「リポスト」をしていただくと、1アクションにつき22mlのミルクを、犬猫生活から動物福祉団体に寄付します。

参加方法２. 投稿して応援

犬猫生活のInstgramアカウント（@inuneko.cats(https://www.instagram.com/inuneko.cats/)）の「みんなで広げよう！ミルクの輪」の画像投稿キャンペーンへのご参加で、1投稿につき222mlのミルクを、犬猫生活から動物福祉団体に寄付します。投稿方法は、キャンペーン投稿をご確認ください。





■犬猫生活株式会社について



「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念に、国産・無添加（※3）のプレミアムペットフードの販売や往診クリニックなどのペットケア事業を展開しています。犬猫生活ブランドのフード（おやつやサプリメントを含む）は、2026年1月に累計の販売実績1億食（※4）を突破しております。



また、犬猫の動物福祉の向上を目指し、3つのゼロ（収容ゼロ、殺処分ゼロ、不適切飼育環境ゼロ）を掲げる動物福祉財団を設立し、利益の20%を継続寄付し続けることで犬猫に関する社会問題を解決し、日本全体の動物福祉の向上を目指しています。犬猫生活福祉財団では、群馬県前橋市で自営のシェルターと不妊去勢専門病院を、吉岡町のジョイホンパーク吉岡内に「犬猫タウン 吉岡 にゃんこシェルター」を運営しております。今後は不足している全国各地にシェルターを展開する予定です。



今後は企業理念の実現に向け、食だけにとどまらず、ペットケアにおいて飼い主さま、犬猫のために私たちができることを追及していきたいと考えています。

※3 無添加：保存料、香料、着色料不使用

※4 2026年1月末日までの犬猫生活ブランド累計販売食数。ドッグフードは1食45g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、キャットフードは1食36g換算（成猫4kgの1日の目安量。1日2食換算）、手作りごはんは1食188g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、サプリメントは1食1袋換算

＜会社概要＞

会社名 ： 犬猫生活株式会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 淳

所在地 ： 〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル6F

設立 ： 2018年5月30日

資本金 ：1億9,828万円(資本準備金含む)

URL ： https://corp.inuneko-seikatsu.co.jp/