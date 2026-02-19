【沼すぎる執着BL】「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」が2026年2月19日(木)より連載開始＆コミックス発売！

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、本日2026年2月19日(木)に俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジーを発売いたします。また、pixivコミック掲載のWEB雑誌『くろふねピクシブ』にて同作の連載を開始いたしました。https://comic.pixiv.net/works/12805









＜あらすじ＞

【カバーイラスト】


高山しのぶ


【収録作品一覧】


１.『異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた』


漫画：チョコミント、原作：入野沙織　


追ってきた一途な勇者攻 × 異世界帰りの受


２.『憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい』


漫画：砂河深紅、原作：栄円ろく


クールで寡黙な騎士団長攻 × 無自覚片想いな受


３.『幼馴染みの愛は計り知れない』


漫画：刹那 魁、原作：よしゆき


愛が深すぎる執着攻 × ちょっと鈍感な受


４.『変化たぬきの虎の里』


漫画：HEMMI、原作：サブロー


からかい上手なキツネ攻 × 変化が苦手なたぬき受


５.『砂漠の獣と王宮の華』


漫画：秒、原作：伊達きよ


年下で誠実な若き長攻 × 儚げな年上王子受



＜作品情報＞

「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」


〇cover illustration：高山しのぶ


漫画：チョコミント、砂河深紅、刹那 魁、HEMMI、秒


原作：入野沙織、栄円ろく、よしゆき、サブロー、伊達きよ


〇連載開始日：2026年2月19日(木)


〇連載媒体：pixivコミック くろふねピクシブ


〇作品ページ


⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805



＜コミックス情報＞

クロフネCOMICS くろふねピクシブシリーズ


「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」


cover illustration：高山しのぶ


漫画：チョコミント、砂河深紅、刹那 魁、HEMMI、秒


原作：入野沙織、栄円ろく、よしゆき、サブロー、伊達きよ


発売日：2026年2月19日(木)


価格：963円(税込)


仕様：B6


ISBN：978-4-7997-7663-6


発売：株式会社リブレ



＜特典情報＞

・アニメイト特典：イラストカード


・コミコミスタジオ特典：描き下ろしマンガ入り4P リーフレット





購入はこちら★


⇒https://libre-inc.co.jp/kurofune/comics.php?type=newbooks



作品のご紹介！

１.『異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた』漫画：チョコミント、原作：入野沙織　


追ってきた一途な勇者攻 × 異世界帰りの受


●キャラクター紹介●




●本文をチラ見せ●







２.『憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい』漫画：砂河深紅、原作：栄円ろく


クールで寡黙な騎士団長攻 × 無自覚片想いな受



●キャラクター紹介●




●本文をチラ見せ●







３.『幼馴染みの愛は計り知れない』漫画：刹那 魁、原作：よしゆき


愛が深すぎる執着攻 × ちょっと鈍感な受


●キャラクター紹介●




●本文をチラ見せ●







４.『変化たぬきの虎の里』漫画：HEMMI、原作：サブロー


からかい上手なキツネ攻 × 変化が苦手なたぬき受


●キャラクター紹介●




●本文をチラ見せ●







５.『砂漠の獣と王宮の華』漫画：秒、原作：伊達きよ


年下で誠実な若き長攻 × 儚げな年上王子受


●キャラクター紹介●




●本文をチラ見せ●








続きは「くろふねピクシブ」にて！


⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805



「異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた」


【前編】2026年2月19日(木)　


【中編】2026年2月20日(金)　


【後編】2026年2月21日(土)　



「憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい」


【前編】2026年2月22日(日)　


【中編】2026年2月23日(月)　


【後編】2026年2月24日(火)　



「幼馴染みの愛は計り知れない」


【前編】2026年2月25日(水)　



以降毎週木曜更新予定★



公式WEB＆SNS

●作品ページ「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」


⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805


●くろふねピクシブ


⇒ https://comic.pixiv.net/magazines/22


●くろふねピクシブ編集部X(旧：Twitter)（@kurofune_pixiv）


⇒ https://x.com/kurofune_pixiv


●リブレ公式X(旧：Twitter)　（@libreinc_）


⇒ https://x.com/libreinc_


