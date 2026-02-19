【沼すぎる執着BL】「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」が2026年2月19日(木)より連載開始＆コミックス発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、本日2026年2月19日(木)に俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジーを発売いたします。また、pixivコミック掲載のWEB雑誌『くろふねピクシブ』にて同作の連載を開始いたしました。https://comic.pixiv.net/works/12805

＜あらすじ＞

【カバーイラスト】

高山しのぶ

【収録作品一覧】

１.『異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた』

漫画：チョコミント、原作：入野沙織

追ってきた一途な勇者攻 × 異世界帰りの受

２.『憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい』

漫画：砂河深紅、原作：栄円ろく

クールで寡黙な騎士団長攻 × 無自覚片想いな受

３.『幼馴染みの愛は計り知れない』

漫画：刹那 魁、原作：よしゆき

愛が深すぎる執着攻 × ちょっと鈍感な受

４.『変化たぬきの虎の里』

漫画：HEMMI、原作：サブロー

からかい上手なキツネ攻 × 変化が苦手なたぬき受

５.『砂漠の獣と王宮の華』

漫画：秒、原作：伊達きよ

年下で誠実な若き長攻 × 儚げな年上王子受

＜作品情報＞

「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」

〇cover illustration：高山しのぶ

漫画：チョコミント、砂河深紅、刹那 魁、HEMMI、秒

原作：入野沙織、栄円ろく、よしゆき、サブロー、伊達きよ

〇連載開始日：2026年2月19日(木)

〇連載媒体：pixivコミック くろふねピクシブ

〇作品ページ

⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805

＜コミックス情報＞

クロフネCOMICS くろふねピクシブシリーズ

「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」

cover illustration：高山しのぶ

漫画：チョコミント、砂河深紅、刹那 魁、HEMMI、秒

原作：入野沙織、栄円ろく、よしゆき、サブロー、伊達きよ

発売日：2026年2月19日(木)

価格：963円(税込)

仕様：B6

ISBN：978-4-7997-7663-6

発売：株式会社リブレ

＜特典情報＞

・アニメイト特典：イラストカード

・コミコミスタジオ特典：描き下ろしマンガ入り4P リーフレット

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。

作品のご紹介！

１.『異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた』漫画：チョコミント、原作：入野沙織

追ってきた一途な勇者攻 × 異世界帰りの受

●キャラクター紹介●

●本文をチラ見せ●

２.『憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい』漫画：砂河深紅、原作：栄円ろく

クールで寡黙な騎士団長攻 × 無自覚片想いな受

●キャラクター紹介●

●本文をチラ見せ●

３.『幼馴染みの愛は計り知れない』漫画：刹那 魁、原作：よしゆき

愛が深すぎる執着攻 × ちょっと鈍感な受

●キャラクター紹介●

●本文をチラ見せ●

４.『変化たぬきの虎の里』漫画：HEMMI、原作：サブロー

からかい上手なキツネ攻 × 変化が苦手なたぬき受

●キャラクター紹介●

●本文をチラ見せ●

５.『砂漠の獣と王宮の華』漫画：秒、原作：伊達きよ

年下で誠実な若き長攻 × 儚げな年上王子受

●キャラクター紹介●

●本文をチラ見せ●

続きは「くろふねピクシブ」にて！

⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805

「異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた」

【前編】2026年2月19日(木)

【中編】2026年2月20日(金)

【後編】2026年2月21日(土)

「憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい」

【前編】2026年2月22日(日)

【中編】2026年2月23日(月)

【後編】2026年2月24日(火)

「幼馴染みの愛は計り知れない」

【前編】2026年2月25日(水)

以降毎週木曜更新予定★

