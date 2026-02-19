【沼すぎる執着BL】「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」が2026年2月19日(木)より連載開始＆コミックス発売！
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、本日2026年2月19日(木)に俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジーを発売いたします。また、pixivコミック掲載のWEB雑誌『くろふねピクシブ』にて同作の連載を開始いたしました。https://comic.pixiv.net/works/12805
＜あらすじ＞
【カバーイラスト】
高山しのぶ
【収録作品一覧】
１.『異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた』
漫画：チョコミント、原作：入野沙織
追ってきた一途な勇者攻 × 異世界帰りの受
２.『憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい』
漫画：砂河深紅、原作：栄円ろく
クールで寡黙な騎士団長攻 × 無自覚片想いな受
３.『幼馴染みの愛は計り知れない』
漫画：刹那 魁、原作：よしゆき
愛が深すぎる執着攻 × ちょっと鈍感な受
４.『変化たぬきの虎の里』
漫画：HEMMI、原作：サブロー
からかい上手なキツネ攻 × 変化が苦手なたぬき受
５.『砂漠の獣と王宮の華』
漫画：秒、原作：伊達きよ
年下で誠実な若き長攻 × 儚げな年上王子受
＜作品情報＞
「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」
〇cover illustration：高山しのぶ
漫画：チョコミント、砂河深紅、刹那 魁、HEMMI、秒
原作：入野沙織、栄円ろく、よしゆき、サブロー、伊達きよ
〇連載開始日：2026年2月19日(木)
〇連載媒体：pixivコミック くろふねピクシブ
〇作品ページ
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805
＜コミックス情報＞
クロフネCOMICS くろふねピクシブシリーズ
「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」
cover illustration：高山しのぶ
漫画：チョコミント、砂河深紅、刹那 魁、HEMMI、秒
原作：入野沙織、栄円ろく、よしゆき、サブロー、伊達きよ
発売日：2026年2月19日(木)
価格：963円(税込)
仕様：B6
ISBN：978-4-7997-7663-6
発売：株式会社リブレ
＜特典情報＞
・アニメイト特典：イラストカード
・コミコミスタジオ特典：描き下ろしマンガ入り4P リーフレット
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。
購入はこちら★
⇒https://libre-inc.co.jp/kurofune/comics.php?type=newbooks
作品のご紹介！
１.『異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた』漫画：チョコミント、原作：入野沙織
追ってきた一途な勇者攻 × 異世界帰りの受
●キャラクター紹介●
●本文をチラ見せ●
２.『憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい』漫画：砂河深紅、原作：栄円ろく
クールで寡黙な騎士団長攻 × 無自覚片想いな受
●キャラクター紹介●
●本文をチラ見せ●
３.『幼馴染みの愛は計り知れない』漫画：刹那 魁、原作：よしゆき
愛が深すぎる執着攻 × ちょっと鈍感な受
●キャラクター紹介●
●本文をチラ見せ●
４.『変化たぬきの虎の里』漫画：HEMMI、原作：サブロー
からかい上手なキツネ攻 × 変化が苦手なたぬき受
●キャラクター紹介●
●本文をチラ見せ●
５.『砂漠の獣と王宮の華』漫画：秒、原作：伊達きよ
年下で誠実な若き長攻 × 儚げな年上王子受
●キャラクター紹介●
●本文をチラ見せ●
続きは「くろふねピクシブ」にて！
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805
「異世界から日本に帰ったら、チート勇者が追いかけてきた」
【前編】2026年2月19日(木)
【中編】2026年2月20日(金)
【後編】2026年2月21日(土)
「憧れの騎士団長様は、まさかの童○らしい」
【前編】2026年2月22日(日)
【中編】2026年2月23日(月)
【後編】2026年2月24日(火)
「幼馴染みの愛は計り知れない」
【前編】2026年2月25日(水)
以降毎週木曜更新予定★
公式WEB＆SNS
●作品ページ「俺、異世界でなぜか溺愛されてるんですけど。BLアンソロジー」
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12805
●くろふねピクシブ
⇒ https://comic.pixiv.net/magazines/22
●くろふねピクシブ編集部X(旧：Twitter)（@kurofune_pixiv）
⇒ https://x.com/kurofune_pixiv
●リブレ公式X(旧：Twitter) （@libreinc_）
⇒ https://x.com/libreinc_
権利表記
(C)リブレ
