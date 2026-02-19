【愛知県常滑市】「INAXライブミュージアム」グランドオープン20周年

1986年の「窯のある広場・資料館」開設から歩みを続け、2006年に、土・水・火の出会いをコンセプトとした体験・体感型施設として「INAXライブミュージアム」が誕生して以来、現在は7つの館を擁する文化拠点へと成長しました。2026年は、テーマ「ライブ！ライブ！ライブ！―この博物館は生きている」を掲げ、原点を見つめなおし、年間を通じて、五感を使って楽しみ、学び、遊ぶ、躍動感あふれるイベントや、日本の住まいと土にまつわる企画展などを展開します。生きている博物館ならではの「ライブ（現在・躍動）」と「ミュージアム（過去・歴史）」が融合する多彩なプログラムにご期待ください。