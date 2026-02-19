こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【愛知県常滑市】「INAXライブミュージアム」グランドオープン20周年
〜「ライブ（現在・躍動）」と「ミュージアム（過去・歴史）」が融合する7つの館で、人と人がつながり、“ものづくりの喜び”を体感する〜
株式会社LIXILが運営する、土とやきものの魅力を伝える文化施設「INAXライブミュージアム」（所在地：愛知県常滑市）は、2026年10月にグランドオープン20周年を迎えます。
■20周年記念ロゴについて
20周年の躍動を表現したロゴ。当館の原点である「窯のある広場・資料館」を「20」の中心に配し、煙突から噴き出す3色の煙の流れでやきものに必要な「火・水・土」を表現しました。過去から未来へ、成長を続ける当館のエネルギーを象徴しています。
参考資料
■ 20周年のストーリー：「過去」と「現在」をつなぐ場所
1. 「ミュージアム（過去）」と「ライブ（現在）」の融合
私たちの施設名にある2つの言葉は、異なる価値を表しています。「ミュージアム」は歴史への敬意、「ライブ」は現在の創造への躍動を表します。20年前、私たちはこの異なる時間を掛け合わせ、新たな活動を始めました。
2. 土・水・火の“ものづくりの喜び”を体感し、人と人がつながる場所へ
私たちは改めて「ものづくり」の価値を問いかけます。土に触れる感触、思い通りにならない難しさ、そして出来上がった時の感動。土・水・火という自然素材と向き合い、自らの手で「つくる」体験こそが、未来を生きる力になると信じています。
20周年は、過去からバトンを受け取り、今ここで「ものづくりの喜び」を体感しながら、人と人がつながる「生きている博物館」へと成長を続けます。
■20周年記念ウェブサイト
IINAXライブミュージアム公式ウェブサイト内に、20周年記念ページを公開し、イベントの最新情報などをお知らせします。
公開日：2026年2月19日
URL：https://livingculture.lixil.com/ilm/20th
■公式SNS連動企画
INAXライブミュージアム公式SNS（Instagraｍ・Facebook）にて、20周年を記念する連載企画、イベントの最新情報などを発信します。
Instagram：https://www.instagram.com/lixil_inaxmuseums/
Facebook：https://www.facebook.com/LIXIL.culture
■イベント予定
20周年を記念する企画展のほか、五感で楽しむ躍動感あふれるイベントや、当館ならではの土とふれあうワークショップなど、年間を通じて開催します。
※各イベントの詳細は、公式ウェブサイト等で順次発表いたします。
企画展「土間―つくって、つかって、再発見―」
昔ながらの土間の役割や、土の床「三和土（たたき）」のつくり方、道具、床見本などを写真や実物資料などで紹介し、土間の魅力や奥深さを再発見する企画展を開催します。
会期：2026年4月25日（土）〜10月13日（火）
会場：「土・どろんこ館」企画展示室
■INAXライブミュージアムのあゆみ
日本六古窯の街であり、INAXブランド発祥の地でもある常滑において、当館は1986年の「窯のある広場・資料館」開設から歩みを始め、「世界のタイル博物館」（1997年）、「陶楽工房」（1999年）を順次開設してまいりました。そして、2006年10月1日、「土・どろんこ館」「ものづくり工房（現・やきもの工房）」の開館とともに、エリア全体を「INAXライブミュージアム」と命名してグランドオープンしました。土の体験教室が加わり、過去と歴史を伝える「ミュージアム」から、土の多様性を知り、体感・体験できる「ライブ」を提供する躍動感あふれる場所へと生まれ変わりました。以来、「建築陶器のはじまり館」（2012年）、「トイレの文化館」（2025年）を加え、現在では多彩な7つの館を擁する文化拠点へと成長を遂げています。
■INAXライブミュージアム概要
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
