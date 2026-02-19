こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【GGCo.】桜の季節を、カフェで味わう。春限定ブレッド＆サンドが2026年3月2日（月）より登場〜桜、抹茶、春野菜で楽しむ、季節の味わい〜
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が運営する、神谷町、御殿山など都内に4店舗を展開するアーバンテイストなカフェ「GGCo.（ジージーコー）」では、2026年3月2日（月）から5月29日（金）まで、春の訪れを感じる桜と抹茶、春野菜を使った春限定ブレッド&サンドを販売いたします。
写真左・右奥「桜クロワッサン」、中央「桜あんぱん」右手前・中央奥「抹茶あんぱん」イメージ
「GGCo.（ジージーコー）」は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢のカフェです。季節やトレンドをブレッドで表現するメニューコンセプト「カフェ de 歳時記」を展開し、見た目でも味でもお楽しみいただける商品をご提供しています。
2026年春のテーマは「やさしい香りと軽やかな味わいで、春の訪れを楽しむブレッド＆サンド」。桜の香りを生かしたブレッドをはじめ、春野菜を取り入れたフォカッチャやサンドイッチなど、甘いブレッドから食事系まで、春の気分に寄り添うメニューをご用意しました。
やわらかな光に包まれる季節、GGCo.で、カフェならではの春のひとときをお楽しみください。
◆「カフェ de 歳時記」春商品概要
販売期間：2026年3月2日（月）〜5月29日（金）
・桜クロワッサン 330円
桜色のメレンゲをのせたクロワッサンに、桜の塩漬けと桜チップをトッピング。サクサクとした食感とともに、口いっぱいに桜の香りが広がる、春限定のクロワッサンです。
・桜あんぱん 380円
桜色に仕上げた生地に、桜あんとカスタードを重ね、いちごと桜チップをトッピング。いちごの程よい酸味と、見た目にも春らしい可愛らしさが印象的な一品です。
・抹茶あんぱん 380円
抹茶を練り込んだブリオッシュ生地に、抹茶カスタードクリーム、つぶあん、餅っとした食感のぎゅうひを重ねました。小豆と金箔を添え、抹茶の旨みと上品な甘みを楽しめる仕上がりです。
・春野菜とベーコンのフォカッチャ 380円
厚切りベーコンとカマンベールチーズに、アスパラガス、ブロッコリー、スナップエンドウ、ラディッシュを合わせました。シークラムとレモンを加えたベシャメルソースに、ブラックペッパーが味を引き締める、春らしいフォカッチャです。
・チキンと菜の花のバジルソースサンド 630円
柔らかなホワイトブレッドにチキンと菜の花を合わせ、バジルとマヨネーズのソースをサンド。バジルの香りを軽やかに楽しめる、春らしい味わいのサンドイッチです。
・ジャークチキンサンド 630円
ジャークチキンシーズニングでマリネした鶏肉に、紫玉ねぎのシャキッとした食感をプラス。程よいスパイス感が食欲をそそる一品です。
・いちごデニッシュ 520円 ※1月から販売中、5月末まで
毎年人気の定番。サクサク、ほろっとくちどけが良く、バターの風味が豊かなパイ生地に、上品な甘さのカスタードクリームを絞って焼き上げ、さらにカスタードクリーム、フレッシュのいちごをのせた王道デニッシュです。
※価格はすべて税込
※画像はイメージです
◆ GGCo. (ジージーコー)とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。
どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いをブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
* WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
◆ 店舗情報
Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：100
Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル
所在地：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル1F
営業時間：10:00〜20:00
定休日：なし
席数：イートインエリアなし
Café & Bakery GGCo.
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
所在地：東京都中央区京橋2-1-3
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション1F
営業時間：平日 8:00〜18:00 土曜10:00〜18:00
定休日：日祝日 席数：80
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：61
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 セールス&マーケティング部
マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
