LicoBiTs第3弾「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」が2026年に発売決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、株式会社ブロッコリーとティズクリエイション株式会社による女性向けゲームブランド「LicoBiTs（リコビッツ）」の第3弾タイトル「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」を2026年に発売することを発表しました。
ゲームブランドLicoBiTs第3弾はノスタルジックなダークファンタジー。
人々の憧れの的であるリゾート地「ミラージュ島」に招かれた少女は、
島で起きる奇妙な事件に巻き込まれていきます。
続報は、公式X（https://x.com/Le_Mirage_jp）をご確認ください。
【『Le Mirage Mystique』続報映像】
https://youtu.be/vn6I_lcBVbY
【ストーリー】
美しいその島で 少女は目にする 恐ろしい“奇跡”を――
――1917年、初夏。
共和国の首都に暮らす平凡な少女アリア。
彼女の元に突如届いた“招待状”。
それは、世界中の誰もが恋い焦がれる名高きリゾート島『ミラージュ』へと誘（いざな）うものだった。
アリアは心を躍らせ、憧れの地へと向かう。
その場所には、恐ろしい“奇跡”が待っているとも知らずに――
【キャラクター】
◆アリア・ラプラード ※名前のみ変更可能
「夢みたい……。これって本当に現実なの？ こんなところに呼んでもらえるなんて」
＜『幸運』な少女＞
本作の主人公。
明るく、前向きに振る舞うように心がけている。
心優しく穏やかな性格だが、おっとりした見た目に反し、物怖じしない一面も。
共和国の首都で静かに暮らしていたが
招待状を受け取ったことをきっかけに、ミラージュへと足を踏み入れることに。
年齢:19歳
身長:158cm
出身地:共和国
◆レオン・ヴィトリー CV.増田俊樹
「もしかして、俺、口説かれてる？ 俺に見覚えがあるとしたら、きっと……。
ヴィトリーの人間だから、かな」
＜悪名高き死の商人＞
世界有数の大企業『ヴィトリー社』の若社長。
戦火に乗じた武器売買で、
没落しかかっていたヴィトリー家を立て直した。
故に、『死の商人』と揶揄されることも。
誰に対しても物腰柔らかく、爽やかな青年だが……？
年齢:22歳
身長:178cm
出身地:合衆国
◆シャルル・パラディール CV.福山 潤
「この会場の中で、お姫様が一番俺に興味がなさそうだったから。俺のことを好きになってほしくて」
＜世界に名を馳せるシャンソニエ＞
世界的に有名な舞台役者。
女性と交わす言葉は常に口説き文句だと噂が立つほど
恋多き男としても有名。
噂に違わず、女性の扱いは手慣れた様子で
ときに飄々とした物言いで主人公を翻弄することも。
年齢:不明
身長:180cm
出身地:不明
◆ルディ・ロシュフォール CV.下野 紘
「あなたはどこまで聞いてるの？ この島――ミラージュのこと」
＜高潔なるミラージュの守護者＞
ミラージュに存在する“管理局”の若き局長。
高い理想とプライドを持ち、嘘と馴れ合いを嫌う。
面識のない主人公に対し、何故か冷たい態度を取る。
異例とも言われる年齢での局長就任には何か理由があるようで……。
年齢:18歳
身長:174cm
出身地:共和国
◆ジャック・レスター CV.鈴木崚汰
「ま、お嬢さんはひとりじゃない。一般人らしく、一緒に緊張しようぜ」
＜安穏な旅行者＞
主人公と同様に、運良く島を訪れた旅行者。
普段はヤードの刑事として働いており、
ミラージュへはバカンスに来ている。
刑事という割には、どこか緩く、親しみやすさを持つ。
めんどくさがりのようだが、
兄貴肌で面倒見の良さを感じさせる一面も。
年齢:25歳
身長:182cm
出身地:連合王国
◆エヴァン・クロフォード CV.岡本信彦
「旅行とは、土地の文化に触れてこそ価値があるものだろう？
せっかく会えたのだから、私が少し授業をしてあげるよ」
＜マイペースな大学教授＞
連合王国の学術都市で教鞭を執っている。
一見すると穏やかそうな英国紳士だが、
マイペースに周囲を振り回す一面も。
どこか危うさを感じさせる雰囲気を持つ。
ミラージュの伝承に強い興味を抱いている。
年齢:28歳
身長:186cm
出身地:連合王国
【製品情報】
タイトル：Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）
対応機種：Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite
CERO：審査予定
発売日：2026年発売予定
キャラクターデザイン・原画：およ
プロデューサー：高村 旭
ディレクター：佐東 樹
メインシナリオ：いちの恵理（かずら本舗）
シナリオディレクション：かずら林檎（かずら本舗）
BGM：和田俊輔
企画・制作：ティズクリエイション株式会社
発売：株式会社ブロッコリー
LicoBiTsブランドサイト
https://licobits-game.com/#mirage
「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」公式X
https://x.com/Le_Mirage_jp
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
