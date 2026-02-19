LicoBiTs第3弾「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」が2026年に発売決定！

　株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）は、株式会社ブロッコリーとティズクリエイション株式会社による女性向けゲームブランド「LicoBiTs（リコビッツ）」の第3弾タイトル「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」を2026年に発売することを発表しました。





ゲームブランドLicoBiTs第3弾はノスタルジックなダークファンタジー。

人々の憧れの的であるリゾート地「ミラージュ島」に招かれた少女は、

島で起きる奇妙な事件に巻き込まれていきます。

続報は、公式X（https://x.com/Le_Mirage_jp）をご確認ください。

【『Le Mirage Mystique』続報映像】

https://youtu.be/vn6I_lcBVbY

【ストーリー】

美しいその島で　少女は目にする　恐ろしい“奇跡”を――

――1917年、初夏。

共和国の首都に暮らす平凡な少女アリア。

彼女の元に突如届いた“招待状”。

それは、世界中の誰もが恋い焦がれる名高きリゾート島『ミラージュ』へと誘（いざな）うものだった。

アリアは心を躍らせ、憧れの地へと向かう。

その場所には、恐ろしい“奇跡”が待っているとも知らずに――







【キャラクター】

◆アリア・ラプラード　※名前のみ変更可能





「夢みたい……。これって本当に現実なの？ こんなところに呼んでもらえるなんて」





＜『幸運』な少女＞

本作の主人公。

明るく、前向きに振る舞うように心がけている。

心優しく穏やかな性格だが、おっとりした見た目に反し、物怖じしない一面も。

共和国の首都で静かに暮らしていたが

招待状を受け取ったことをきっかけに、ミラージュへと足を踏み入れることに。

年齢:19歳

身長:158cm

出身地:共和国

◆レオン・ヴィトリー　CV.増田俊樹　









「もしかして、俺、口説かれてる？　俺に見覚えがあるとしたら、きっと……。


ヴィトリーの人間だから、かな」

＜悪名高き死の商人＞

世界有数の大企業『ヴィトリー社』の若社長。

戦火に乗じた武器売買で、

没落しかかっていたヴィトリー家を立て直した。

故に、『死の商人』と揶揄されることも。

誰に対しても物腰柔らかく、爽やかな青年だが……？

年齢:22歳　

身長:178cm

出身地:合衆国

◆シャルル・パラディール　CV.福山 潤







「この会場の中で、お姫様が一番俺に興味がなさそうだったから。俺のことを好きになってほしくて」

＜世界に名を馳せるシャンソニエ＞

世界的に有名な舞台役者。

女性と交わす言葉は常に口説き文句だと噂が立つほど

恋多き男としても有名。

噂に違わず、女性の扱いは手慣れた様子で

ときに飄々とした物言いで主人公を翻弄することも。

年齢:不明　

身長:180cm

出身地:不明

◆ルディ・ロシュフォール　CV.下野 紘







「あなたはどこまで聞いてるの？　この島――ミラージュのこと」

＜高潔なるミラージュの守護者＞

ミラージュに存在する“管理局”の若き局長。

高い理想とプライドを持ち、嘘と馴れ合いを嫌う。

面識のない主人公に対し、何故か冷たい態度を取る。

異例とも言われる年齢での局長就任には何か理由があるようで……。

年齢:18歳

身長:174cm

出身地:共和国

◆ジャック・レスター　CV.鈴木崚汰







「ま、お嬢さんはひとりじゃない。一般人らしく、一緒に緊張しようぜ」

＜安穏な旅行者＞

主人公と同様に、運良く島を訪れた旅行者。

普段はヤードの刑事として働いており、

ミラージュへはバカンスに来ている。

刑事という割には、どこか緩く、親しみやすさを持つ。

めんどくさがりのようだが、

兄貴肌で面倒見の良さを感じさせる一面も。

年齢:25歳

身長:182cm

出身地:連合王国

◆エヴァン・クロフォード　CV.岡本信彦







「旅行とは、土地の文化に触れてこそ価値があるものだろう？　

せっかく会えたのだから、私が少し授業をしてあげるよ」

＜マイペースな大学教授＞

連合王国の学術都市で教鞭を執っている。

一見すると穏やかそうな英国紳士だが、

マイペースに周囲を振り回す一面も。

どこか危うさを感じさせる雰囲気を持つ。

ミラージュの伝承に強い興味を抱いている。

年齢:28歳

身長:186cm

出身地:連合王国

【製品情報】







タイトル：Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）

対応機種：Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite

CERO：審査予定

発売日：2026年発売予定

キャラクターデザイン・原画：およ

プロデューサー：高村 旭

ディレクター：佐東 樹

メインシナリオ：いちの恵理（かずら本舗）

シナリオディレクション：かずら林檎（かずら本舗）

BGM：和田俊輔

企画・制作：ティズクリエイション株式会社

発売：株式会社ブロッコリー

LicoBiTsブランドサイト

https://licobits-game.com/#mirage

「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」公式X

https://x.com/Le_Mirage_jp

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

©BROCCOLI　©TIS Creation

