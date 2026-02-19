世界のモビリティと貿易の中核にある8兆5,904億ドル規模の輸送サービス市場
世界国内総生産の7.4%を占める輸送サービスは、旅行回復、貨物需要の高まり、物流近代化によって拡大している
国境を越えて移動するすべての貨物と、都市部における日常の通勤のすべてが、輸送サービス市場に寄与しています。2025年において、世界の輸送サービス市場は8兆5,904億ドルと評価され、2035年まで年平均成長率7.8%で成長すると予測されています。この拡大は単なる循環的回復以上のものを示しています。それは、モビリティと物流が世界経済活動にどれほど深く組み込まれているかを示しています。
輸送サービス市場は2025年に世界国内総生産の7.4%に貢献し、貿易、旅行、都市接続を支える構造的役割を強調しています。一人当たり支出は年間1,065ドルに達し、先進国および発展途上国の双方において、輸送利用の頻度と必要性の高さを示しています。
旅行正常化と貨物需要の強度
輸送サービス市場の成長軌道は、二つの並行する要因によって形成されています。旅客分野では、世界的な観光回復と国境を越えた移動の増加に支えられ、国際航空旅行が正常化を続けています。貨物分野では、電子商取引の拡大と世界的供給網の複雑化により、物流需要は構造的に高水準を維持しています。
拡大に影響を与える主な要因には以下が含まれます：
・観光および出張需要に支えられた航空輸送需要の回復
・効率的なエネルギー輸送のためのパイプライン輸送利用の拡大
・オンライン小売を支える倉庫および保管インフラの拡大
・効率性向上のための高度物流および経路技術の統合
これらの動向は、輸送サービス市場がモビリティ提供者であると同時に物流基盤であるという二重の性質を強化しています。
輸送サービス市場に含まれる内容
輸送サービス市場は、人や物資を移動させるために使用されるシステムおよび施設を含みます。これには、バス、鉄道、タクシー、航空機、海上輸送などの旅客サービスに加え、貨物輸送、貨物取扱、パイプライン網、保管業務が含まれます。
需要は以下によって強化されています：
・主要経済圏における大規模消費者人口
・継続的な貨物輸送需要
・公共および民間旅客輸送への高い依存
・ラストワンマイル配送サービスの継続的成長
2025年において、一般輸送分野は市場総価値の30.6%を占め、旅客および貨物の双方にまたがる幅広い需要を反映しています。
地域別リーダーシップとインフラ規模
2025年において、アメリカ合衆国は世界の輸送サービス市場価値の25.5%を占めました。広範な物流ネットワーク、高い旅行量、成熟したインフラが、このリーダーシップを支えています。
その他の主要経済圏も、倉庫、デジタル物流システム、都市交通近代化への投資を通じて輸送能力を強化しています。世界の供給網がよりデータ主導型になるにつれて、輸送サービス市場は経路最適化、燃料使用最適化、資産配置最適化のために技術統合を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342175/images/bodyimage1】
運営圧力下での予測調整
2025年から2035年の成長予測は、2025年7月の見通しと比較して0.14%下方修正されました。需要指標は依然として良好ですが、複数の運営上の制約が予測に影響を与えています。
前向きな需要指標には以下が含まれます：
・国際航空旅行量の改善
・安定した貨物輸送量
・都市部における通勤活動の増加
一方で、輸送サービス市場は以下の圧力にも直面しています：
・航空燃料および貨物運営コストの上昇
・物流拠点における慢性的な労働力不足
・輸送関連設備に影響する関税変更
・車両更新およびインフラ改修の遅延
これらの要因は短期的拡大を抑制しますが、構造的需要基盤を根本的に弱めるものではありません。
長期需要は引き続き構造的
輸送サービス市場の強靭性は、その不可欠な機能にあります。モビリティは労働市場、供給網、都市経済を支えています。貨物物流は小売、製造、産業生産を支えています。旅客サービスは経済活動への参加と個人の移動の双方を可能にします。
国際旅行が安定し、電子商取引が高い物流需要を維持する中で、輸送サービス市場は長期的に安定した成長軌道を維持すると予測されています。コスト圧力および政策不確実性にもかかわらず、モビリティと貨物移動は世界経済活動の基盤であり続け、2035年までの継続的拡大を支えます。
この業界の詳細はこちら - http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
配信元企業：The Business research company
国境を越えて移動するすべての貨物と、都市部における日常の通勤のすべてが、輸送サービス市場に寄与しています。2025年において、世界の輸送サービス市場は8兆5,904億ドルと評価され、2035年まで年平均成長率7.8%で成長すると予測されています。この拡大は単なる循環的回復以上のものを示しています。それは、モビリティと物流が世界経済活動にどれほど深く組み込まれているかを示しています。
輸送サービス市場は2025年に世界国内総生産の7.4%に貢献し、貿易、旅行、都市接続を支える構造的役割を強調しています。一人当たり支出は年間1,065ドルに達し、先進国および発展途上国の双方において、輸送利用の頻度と必要性の高さを示しています。
旅行正常化と貨物需要の強度
輸送サービス市場の成長軌道は、二つの並行する要因によって形成されています。旅客分野では、世界的な観光回復と国境を越えた移動の増加に支えられ、国際航空旅行が正常化を続けています。貨物分野では、電子商取引の拡大と世界的供給網の複雑化により、物流需要は構造的に高水準を維持しています。
拡大に影響を与える主な要因には以下が含まれます：
・観光および出張需要に支えられた航空輸送需要の回復
・効率的なエネルギー輸送のためのパイプライン輸送利用の拡大
・オンライン小売を支える倉庫および保管インフラの拡大
・効率性向上のための高度物流および経路技術の統合
これらの動向は、輸送サービス市場がモビリティ提供者であると同時に物流基盤であるという二重の性質を強化しています。
輸送サービス市場に含まれる内容
輸送サービス市場は、人や物資を移動させるために使用されるシステムおよび施設を含みます。これには、バス、鉄道、タクシー、航空機、海上輸送などの旅客サービスに加え、貨物輸送、貨物取扱、パイプライン網、保管業務が含まれます。
需要は以下によって強化されています：
・主要経済圏における大規模消費者人口
・継続的な貨物輸送需要
・公共および民間旅客輸送への高い依存
・ラストワンマイル配送サービスの継続的成長
2025年において、一般輸送分野は市場総価値の30.6%を占め、旅客および貨物の双方にまたがる幅広い需要を反映しています。
地域別リーダーシップとインフラ規模
2025年において、アメリカ合衆国は世界の輸送サービス市場価値の25.5%を占めました。広範な物流ネットワーク、高い旅行量、成熟したインフラが、このリーダーシップを支えています。
その他の主要経済圏も、倉庫、デジタル物流システム、都市交通近代化への投資を通じて輸送能力を強化しています。世界の供給網がよりデータ主導型になるにつれて、輸送サービス市場は経路最適化、燃料使用最適化、資産配置最適化のために技術統合を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342175/images/bodyimage1】
運営圧力下での予測調整
2025年から2035年の成長予測は、2025年7月の見通しと比較して0.14%下方修正されました。需要指標は依然として良好ですが、複数の運営上の制約が予測に影響を与えています。
前向きな需要指標には以下が含まれます：
・国際航空旅行量の改善
・安定した貨物輸送量
・都市部における通勤活動の増加
一方で、輸送サービス市場は以下の圧力にも直面しています：
・航空燃料および貨物運営コストの上昇
・物流拠点における慢性的な労働力不足
・輸送関連設備に影響する関税変更
・車両更新およびインフラ改修の遅延
これらの要因は短期的拡大を抑制しますが、構造的需要基盤を根本的に弱めるものではありません。
長期需要は引き続き構造的
輸送サービス市場の強靭性は、その不可欠な機能にあります。モビリティは労働市場、供給網、都市経済を支えています。貨物物流は小売、製造、産業生産を支えています。旅客サービスは経済活動への参加と個人の移動の双方を可能にします。
国際旅行が安定し、電子商取引が高い物流需要を維持する中で、輸送サービス市場は長期的に安定した成長軌道を維持すると予測されています。コスト圧力および政策不確実性にもかかわらず、モビリティと貨物移動は世界経済活動の基盤であり続け、2035年までの継続的拡大を支えます。
この業界の詳細はこちら - http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ