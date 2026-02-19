バーチャルプロダクション用デジタルディスプレイの世界市場：映像産業のデジタル変革が2032年までの爆発的成長を牽引
Global Info Research（本社：東京都中央区）は、映画・映像制作、エンターテインメント産業の未来を形作る基盤技術に焦点を当てた調査レポート「バーチャルプロダクション用デジタルディスプレイの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。本レポートは、従来のグリーンバック撮影に代わる革新的な制作手法「バーチャルプロダクション」の世界的普及を背景に、その心臓部を成すデジタルディスプレイ（LEDウォール）市場の詳細な実態を包括的に分析します。市場規模（売上高・販売面積）、技術別価格動向、主要企業の市場シェアと競争ランキングを精緻に検証。さらに、製品形状、用途分野、地域別に細分化した市場セグメントの動向を整理し、2021年から2032年までの確度の高い成長予測を提供します。定量データに加え、技術進化のスピードや企業の成長戦略を読み解くための定性的洞察も融合し、コンテンツ制作会社、スタジオ運営者、ディスプレイメーカー、投資家など、業界関係者が次世代投資を行う上で必須の戦略的情報基盤を構築します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248890/digital-displays-for-virtual-production
市場の定義と核心的価値：制作プロセスを変革する「魔法のキャンバス」
バーチャルプロダクション用デジタルディスプレイとは、高精細なLEDパネルを大面積で組み合わせた「LEDウォール」を指し、仮想の背景（CG環境）をリアルタイムで映し出すために使用されます。俳優はこの巨大スクリーンの前で演技し、カメラの動きに連動して背景も変化するため、撮影時点で完成に近い画が得られることが最大の特徴です。この技術は、場所や天候に制約されない制作、膨大なセット制作費や移動コストの削減、よりクリエイティブで没入感のある映像の実現を可能にし、映画『マンダロリアン』で注目を集めて以来、業界標準の制作手法として急速に普及しています。単なる大型ディスプレイではなく、クリエイティブと制作効率を同時に革新する生産インフラとしての価値が市場拡大の原動力です。
製品セグメント別・用途別市場分析：多様化するクリエイティブニーズへの対応
本レポートでは、市場の詳細な成長トレンドを把握するため、製品形状と用途によるセグメント分析を実施しています。
製品タイプ別（形状別）市場：
曲面ディスプレイ (Curved Display)： 俳優やカメラを包み込むように設置され、より没入感のある背景と、カメラの広角レンズ使用時の画角の限界を克服します。高付加価値で成長が著しいセグメントです。
非曲面（平面）ディスプレイ (Non-Curved Display)： スタジオの壁面や天井など、広い平面を覆うために使用される基本形。導入コストを抑えつつ大面積をカバーする需要が根強く存在します。
用途別市場：
映像制作 (Video Making)： ハリウッドスタジオから各国の制作現場まで、映画・TV番組・CM制作における需要の中心であり、市場を牽引する最大セグメント。
ライブパフォーマンス (Live Performance)： コンサート、演劇、イベントでのリアルタイム背景としての利用が拡大。臨場感と視覚効果を革新しています。
音楽制作 (Music Production)： MVの制作や、配信用ライブストリーミングの高度な背景として採用が進んでいます。
