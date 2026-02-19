【プレスリリース】近鉄グループホールディングス様・近鉄情報システム様とのウェビナー
データサイエンスを活用したビジネス変革を支援するデータフォーシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古本 孝）は、近鉄グループホールディングス株式会社様（本社：大阪府大阪市天王寺区、代表取締役社長：若井 敬）と近鉄情報システム株式会社様（本社：大阪府大阪市天王寺区、代表取締役社長：藤井 秀夫）とウェビナー「【近鉄GHD様・近鉄情報システム様 × D4c】DX経営の舞台裏～50以上のデータ活用案件から見えた、ビジネス変革のリアル～」を2026年2月17日（火）～2026年3月3日（火）に配信いたします。
「データはあるが、ビジネスの成果に繋がらない」――そんな課題を打破するヒントがここにあります。
近鉄グループホールディングス様とデータフォーシーズの業務提携が生み出した、実効性の高いDX事例を徹底解説。
駅務機器の最適化や店舗開発ダッシュボード、AIエージェントによる施策支援など、現場の意思決定を支えた実績を軸に、データサイエンスを「実利」へと昇華させるプロセスのリアルを解き明かします。
【開催概要】
「【近鉄GHD様・近鉄情報システム様 × D4c】
DX経営の舞台裏～50以上のデータ活用案件から見えた、ビジネス変革のリアル～」
開催期間：2026年2月17日（火）～2026年3月3日（火）
視聴方法：動画視聴型（申込者様向けに視聴用サイトをメールいたします。）
参加費 ：無料（事前登録制）
運営 ：株式会社データフォーシーズ
共催 ：近鉄グループホールディングス株式会社 様（「運輸」「不動産」「国際物流」「流通」「ホテル・レジャー」など、暮らしに関わる多様な事業を展開している近鉄グループの経営戦略の策定や事業活動の支援を担う。）
協賛 ：近鉄情報システム株式会社 様（近鉄グループのIT戦略を一手に担い、システムの運用・保守に留まらず、グループ全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を牽引。）
申込 ：https://data4cs.lmsg.jp/form/26091/EfGpvOAG ※定員になり次第締め切らせていただきます。
【詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342036/images/bodyimage2】
「近鉄グループホールディングス(株)総合政策本部デジタル戦略部
データ・AI活用チーム（データHUB）の活動について」
近鉄グループホールディングスのデジタル戦略部「データ・AI活用チーム（通称：データHUB）」は、グループ各社と連携し、事業課題をデータ・AIで解決する支援を行っています。本ウェビナーでは、グループ横断で50件以上の案件を推進してきた実績や、データフォーシーズ社との協業によるデータ・AIの活用事例をご紹介。ビジネス部門とデータ分析をつなぐための具体的な支援プロセスを通じて、実践的なデータ活用のアプローチをお伝えします。デジタル推進・マーケティング・現場改革に携わる方に必見の内容です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342036/images/bodyimage3】
「近鉄グループホールディングス様との業務提携によるデータ活用＆ビジネス成果事例3選」
本セッションでは、データ解析の専門集団であるデータフォーシーズのご支援メニューと共に、近鉄グループホールディングス様との業務提携がもたらした「データ駆動型経営」の最新事例を解説しております。
「データはあるが、ビジネスの成果に繋がらない」――そんな課題を打破するヒントがここにあります。
近鉄グループホールディングス様とデータフォーシーズの業務提携が生み出した、実効性の高いDX事例を徹底解説。
駅務機器の最適化や店舗開発ダッシュボード、AIエージェントによる施策支援など、現場の意思決定を支えた実績を軸に、データサイエンスを「実利」へと昇華させるプロセスのリアルを解き明かします。
