電解液タンクの世界市場2026年、グローバル市場規模（PPH、HDPE）・分析レポートを発表
2026年2月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電解液タンクの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電解液タンクのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、電解液タンクの世界市場規模は2024年に120百万米ドルと評価されています。今後は高い成長が見込まれており、2031年には230百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は9.9パーセントとされ、エネルギー貯蔵分野の拡大や電池関連投資の増加が市場成長を強力に後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても評価しています。電池材料や周辺設備は国際調達の影響を受けやすく、関税や物流条件の変化がコスト構造と供給安定性に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
電解液タンクは、電解液を保管するために設計された専用容器です。腐食に強い材料で作られることが多く、構造が簡潔で合理的であること、耐久性が高いこと、安全に使用できること、充填と洗浄が容易であることが特長です。
空気中の微量水分と電解液が接触することを防ぎ、電解液の品質を維持する役割を担います。そのため、電力、化学、電池製造、環境分野など幅広い産業で活用され、安全な生産と工程の安定稼働を支える重要設備として位置付けられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、電解液タンク市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場はエネルギー貯蔵の導入計画、電池方式の採用動向、材料規格や安全要求の変化などの影響を受けるため、本調査では競争環境や需給トレンド、成長要因を幅広く検証しています。加えて、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、電池産業の集積度やエネルギー政策の違いによる需要差を比較できる構成です。
さらに、タイプ別および用途別の市場予測も示されており、どの材料仕様や電池用途が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、電解液タンク市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、供給体制、販売地域の選定に資する情報提供を目的としています。
________________________________________
【主要企業の分析】
本調査では、Plasticon Projects、Omkar Composite、Yantai Rota Plastic Technology、Hunan Changyi Environmental Technology、ALLIBERT CUVES SARL、Zhongna Energy Storage Technology、CHN Erengy、CIMC Safeway Technologies、Wenling Rising SUN Rotomolding Technology、Chongqing Yuncheng Plastic Anti Corrosion Equipmentなどが主要企業として取り上げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電解液タンクの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電解液タンクのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、電解液タンクの世界市場規模は2024年に120百万米ドルと評価されています。今後は高い成長が見込まれており、2031年には230百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は9.9パーセントとされ、エネルギー貯蔵分野の拡大や電池関連投資の増加が市場成長を強力に後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても評価しています。電池材料や周辺設備は国際調達の影響を受けやすく、関税や物流条件の変化がコスト構造と供給安定性に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
電解液タンクは、電解液を保管するために設計された専用容器です。腐食に強い材料で作られることが多く、構造が簡潔で合理的であること、耐久性が高いこと、安全に使用できること、充填と洗浄が容易であることが特長です。
空気中の微量水分と電解液が接触することを防ぎ、電解液の品質を維持する役割を担います。そのため、電力、化学、電池製造、環境分野など幅広い産業で活用され、安全な生産と工程の安定稼働を支える重要設備として位置付けられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、電解液タンク市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場はエネルギー貯蔵の導入計画、電池方式の採用動向、材料規格や安全要求の変化などの影響を受けるため、本調査では競争環境や需給トレンド、成長要因を幅広く検証しています。加えて、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、電池産業の集積度やエネルギー政策の違いによる需要差を比較できる構成です。
さらに、タイプ別および用途別の市場予測も示されており、どの材料仕様や電池用途が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、電解液タンク市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、供給体制、販売地域の選定に資する情報提供を目的としています。
________________________________________
【主要企業の分析】
本調査では、Plasticon Projects、Omkar Composite、Yantai Rota Plastic Technology、Hunan Changyi Environmental Technology、ALLIBERT CUVES SARL、Zhongna Energy Storage Technology、CHN Erengy、CIMC Safeway Technologies、Wenling Rising SUN Rotomolding Technology、Chongqing Yuncheng Plastic Anti Corrosion Equipmentなどが主要企業として取り上げられています。