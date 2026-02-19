サイコロジカルホラー『SILENT HILL f』より、カシマシが1/6スケールスタチューとして登場。2026年2月19日予約受付開始！
ホビーメーカー株式会社Gecco（本社：大阪府東大阪市）は、KONAMIのサイコロジカルホラー 『SILENT HILL f』に登場するカシマシの1/6スケールスタチューの予約受付を2026年2月19 日に開始します。
【商品概要】
・商品名：SILENT HILL f カシマシ 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約23ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：ポリストーン
・販売価格： 49,800円（税込）
・発売日：2026年7月～9月
・原型制作：タナベシン（JINTO）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：http://www.gecco.co.jp
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Konami Digital Entertainment
＜商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社Gecco 広報課
E-mail：info2@gecco.co.jp TEL：072-968-8162
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
サイコロジカルホラー『SILENT HILL f』のあらゆるステージで不気味な笑みを浮かべながらプレイヤーに襲いかかるバケモノ、カシマシが1/6スケールスタチューとして登場。肉塊を縫い合わせた人型ではあるものの各関節が歪に曲がり、どの角度から見ても不穏な空気を醸し出す立体物となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341959/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341959/images/bodyimage2】
精緻に造形された全身に渡る痛々しい傷と縫い目は、グロテスクで生々しい彩色により不気味さが強調されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341959/images/bodyimage3】
頭部は両目が焼き爛れたものと、顔面が削ぎ落されたタイプを差し替えることが可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341959/images/bodyimage4】
台座はゲームの舞台となる1960年代の日本の田舎町「戎が丘」の路地裏をモチーフにしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341959/images/bodyimage5】
