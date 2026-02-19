圧電超音波トランスデューサ市場：製品タイプ別、動作周波数別、材料別、用途別、エンドユーザー別、世界予測、2026年～2032年
圧電超音波トランスデューサ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.83%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、圧電超音波トランスデューサ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「圧電超音波トランスデューサレポート」では2025年の米国関税措置が、トランスデューサのサプライチェーン全体における調達、製造上の決定、商業的優先事項をどのように再構築するかについての戦略的検討を言及するほか、技術的差別化、サプライチェーンの回復力、サービス品質の卓越性を重視する産業参入企業間の競合戦略と運営優先事項の評価を分析します。
世界の圧電超音波トランスデューサ市場規模は、2025年に13億8,000万米ドルと評価され、2026年の14億9,000万米ドルから2032年には21億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1928819-piezoelectric-ultrasonic-transducers-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 圧電超音波トランスデューサ市場：製品タイプ別
第9章 圧電超音波トランスデューサ市場：動作周波数別
第10章 圧電超音波トランスデューサ市場：材料別
第11章 圧電超音波トランスデューサ市場：用途別
第12章 圧電超音波トランスデューサ市場：エンドユーザー別
第13章 圧電超音波トランスデューサ市場：地域別
第14章 圧電超音波トランスデューサ市場：グループ別
第15章 圧電超音波トランスデューサ市場：国別
第16章 米国の圧電超音波トランスデューサ市場
第17章 中国の圧電超音波トランスデューサ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・圧電超音波トランスデューサ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に13億8,000万米ドル、2026年には14億9,000万米ドル、2032年までには21億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.83%です。
・圧電超音波トランスデューサの技術的基盤はどのようなものですか？
圧電材料が電気エネルギーを機械的振動に変換し、またその逆変換を行う仕組みです。
・圧電超音波トランスデューサのエコシステムに影響を与える要因は何ですか？
技術の成熟と変化する用途要件が同時に作用しています。
