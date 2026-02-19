公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田衛士、以下「JARC」）は、環境省が主催する「第7回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」において、特別賞を受賞*1しました。

*1 環境省ウェブサイト https://www.env.go.jp/press/press_02902.html

「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」は、ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業などについて、その先進的な取り組みを表彰し、広く社会で共有しESG金融の普及・拡大につなげることを目的に、環境省が2019年度に創設した表彰制度です。

JARCは、自動車のリサイクル料金を原資とした ESG投資や、ESG債券市場の発展を目的とした「発行体とのエンゲージメント」等を積極的に行っております。このたび、それらを評価いただき特別賞を受賞しました。JARCは、今後も他の模範となるサステナブルファイナンスに取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。



左：選定委員会委員長 北川哲雄氏 右：JARC常務理事 小宮健一



表彰式の様子



JARCの取り組みに対する「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」選定委員会からの講評

自動車リサイクル資金の活用とESG債投資を結びつけたスキームの新規性に加えて、中長期的に全債券残高の約10％をESG債とする明確な目標設定が評価された。また、発行体である自治体へのエンゲージメントを実施し、サーキュラーエコノミーに関する地方自治体への啓発活動など、公益財団法人としての望ましいESG投資の在り方を探究してきたことも評価された。運用資産に制約のある投資家にとって参考となりうるモデルケースであり、事業特性を活かした新たな発展の方向性として期待され、特別賞となった。

＜JARCのESG投資＞

JARCは、2000年に設立されて以来、資源の有効利用及び環境保全に寄与すべく、自動車のリサイクル及び適正処理の促進に関する事業等を実施しています。2018年からは、更に持続可能な社会の実現に貢献するために、自動車ユーザーから預託されたリサイクル料金の管理運用を実施する事業においてESG投資を開始しました。*2 2025年12月末時点で、ESG債の累計投資額は500億円となっています。

*2 JARCのESG投資の方針 https://www.jarc.or.jp/automobile/designated-corp/fund/esg/







