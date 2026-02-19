歯肉移植市場は2035年までに10億5110万米ドルに達すると予測され、先進的な歯科用生体材料と低侵襲処置を原動力に年平均成長率（CAGR）8.5％で拡大する見込み
歯肉移植市場は、2025年に4億6490万米ドルと評価され、2035年までに年平均成長率（CAGR）8.5％で成長し、10億5110万米ドルに達すると予測されている。歯肉退縮の治療を目的としたこの歯科処置は、機能面と審美面の両方の観点から需要が大幅に増加しており、特に審美歯科が急成長している米国などの市場で顕著である。
市場の動向
主な推進力：美的需要の増加
歯肉移植市場を牽引している主な要因は、美容的な歯科治療に対する消費者の関心の高まりです。2024年、米国の美容歯科市場は42.5億米ドルと評価され、2034年までに88.8億米ドルに増加すると予測されています。この傾向は、患者が自己信頼を高めるための投資を増加させていることに起因しています。例えば、透明矯正器具やセラミックブレースなどの治療費は平均で5,000米ドルを超えています。さらに、女性歯科医師の増加や3Dイメージングなどの歯科技術の進歩も、美容歯科の一環として歯茎移植の受容と需要を高める要因となっています。
制約要因：高コストと熟練した専門家の不足
人気が高まる一方で、歯茎移植の高額な費用が依然として市場成長の障壁となっています。米国では、1本の歯の治療にかかる費用は600米ドルから3,000米ドルまで幅があります。このコストに加え、新興市場では熟練した専門家が不足しており、特に低所得地域では治療へのアクセスが制限されており、市場の成長の可能性を妨げています。
機会：歯周病の蔓延
歯周病は歯茎移植が必要となる主要な要因です。世界中で成人の約半分が歯周病にかかっており、歯周病による歯茎退縮は露出した歯根に対処するために歯茎移植のような手術を必要とします。口腔健康に対する認識の高まりと早期介入への関心の増加により、歯茎移植の需要はさらに高まると予想されます。さらに、歯科保険の普及が進んでおり、これにより多くの人々が歯茎移植を受けやすくなり、市場の成長が後押しされています。
主要企業のリスト：
● 3M
● Bio Horizons IPH, Inc
● Colgate-Palmolive Company
● Den-Mat Holdings, LLC
● DENTSPLY
● Dentsply Sirona Inc.
● Floss location
● Fresh LLC
● Keystone Dental Inc.
● PatientPoplnc.
● Straumann Holding AG
● Sunstar suisse S.A.
● Zimmer Biomet Holdings, Inc.
市場セグメンテーションの洞察
用途別：根面被覆が主導
2025年には、根面被覆セグメントが歯茎移植市場を支配すると予測されています。このセグメントの成長は、歯茎退縮の高い罹患率に起因しており、歯周病と密接に関連しています。米国では、約6,470万人が歯周病に苦しんでおり、多くの人が歯茎の退縮に対処するために歯茎移植を求めています。特に高齢者の間で美容歯科市場が増加しており、これも根面被覆の需要増加に寄与しています。
地域別洞察：北米の支配
北米は2025年には歯茎移植手術で最大の市場シェアを占めると予測されています。この成長は、米国における歯周病の高い発生率に起因しており、30歳以上の成人のほぼ半数が歯茎の病気の兆候を示しています。米国には歯周病専門医が多く、歯科インプラントやベニアなど、美容的な治療が進んでいることもこの市場の成長に寄与しています。さらに、米国の高齢化社会の進展、特に2024年には65歳以上の成人が5,800万人に達する見込みが、歯茎移植サービスの需要を後押ししています。
