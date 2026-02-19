歯肉移植市場は2035年までに10億5110万米ドルに達すると予測され、先進的な歯科用生体材料と低侵襲処置を原動力に年平均成長率（CAGR）8.5％で拡大する見込み

歯肉移植市場は2035年までに10億5110万米ドルに達すると予測され、先進的な歯科用生体材料と低侵襲処置を原動力に年平均成長率（CAGR）8.5％で拡大する見込み