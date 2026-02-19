あべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、2026年4月28日（火）から7月22日（水）まで、「葬送のフリーレン」とのコラボイベント「ハルカス300×葬送のフリーレン 高層のフリーレン じゃあ行こうか、地上約300Mの冒険へ。」を開催します。





本イベントでは、各キャラクターの柱ラッピングやパネル展示をはじめとした館内装飾でハルカス300（展望台）内を「葬送のフリーレン」の世界観で彩り、夜間は60階のガラス面や58階のツインタワーにキャラクターを投影することで、昼夜問わずお楽しみいただけます。





さらに、オリジナルノベルティ付コラボチケットの販売をはじめ、コラボカフェメニュー、コラボグッズ、コラボフレーム写真等の販売により、ハルカス300（展望台）が「葬送のフリーレン」一色に染まります。





「葬送のフリーレン」と高層からの絶景が融合する、ハルカス300（展望台）ならではの世界観をぜひお楽しみください。

詳細は決定次第、ホームページ等でお知らせします。

【キービジュアル イメージ】





別紙：https://kintetsu-re.box.com/s/wgzo2yvqz9rqj5da4mjoc2kdedhh2pcs

参考：https://kintetsu-re.box.com/s/e0k4slvz1364smr81ykxkhdlb10e4ck6