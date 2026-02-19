Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:中島 一明)は、株式会社タイミー(以下、タイミー)におけるbellSalesAI活用事例記事を公開しました。

タイミーでは、営業活動の記録・共有をSalesforceに集約していたものの、入力工数や記録品質のばらつきが課題でした。bellSalesAIの導入により、Salesforce入力時間の削減をユーザーの95.2％が実感し、月間商談数は約10％増加。さらに記録品質の均一化により、マネージャーは事実確認ではなく「次にどうするか」という本質的な議論に集中できる環境が整いました。

また、「一定品質の情報が同じフォーマットで残る」土台が整ったことで、初年度契約中にAgentforce活用に着手するなど、データドリブンな営業組織への進化が加速しています。





■事例記事について

本事例記事では、タイミーがbellSalesAIを導入した背景や決め手、具体的な活用方法、現場からの生の声、そして今後の展望まで、詳しくご紹介しています。





【事例記事タイトル】

bellSalesAIで土台を構築しAgentforce活用へ｜営業組織全体で利用率90％超を維持するタイミーの営業DX戦略





【事例記事URL】

https://bsai.bellface.co.jp/cases/timee









■導入背景

タイミーではSalesforceを活用し活動管理を行っていましたが、商談後の入力が現場の負担になっていました。特に課題だったのは、「入力に時間がかかる」ことと、「人によって記録の粒度が違い、マネジメントに使いづらい」こと。営業組織は急拡大期を経て若手比率も高く、議事録の構成・要点整理は個人スキルに依存しがちでした。

その結果、上長側は内容確認のための追加コミュニケーションが増え、「次の一手」を考える時間が削られていました。さらに商談記録は、単なる案件管理にとどまらず、将来的な分析やAgentforce活用を見据えた「データ資産」としての意味も持つため、フォーマットや粒度がバラバラな状態では活用が困難という課題がありました。

こうした課題を背景に、複数の商談要約ツールでPoCを実施し、要約精度だけでなく「現場が迷わず使える操作性」と「Salesforce連携の実装レベル」を重視した結果、bellSalesAIの導入を決定いただく運びとなりました。









■導入効果

タイミーでは、bellSalesAIの導入により以下の効果が現れています。





・ユーザーの95.2％がSalesforce入力時間の削減を実感

・約60％のユーザーが、削減した時間を顧客接点に向き合う時間に充当

・月間商談数が約10％増加

・記録品質が均一化され、マネジメントの質が向上

・営業組織全体で利用率90％超を維持し、「当たり前のツール」として定着

・マネージャーと部下のコミュニケーションが、事実確認から

「次にどうするか」という本質的な議論へ変化









■成果創出を実現できた理由とは

タイミーが高い成果を実現できた背景には、以下の3つの要因があります。





1. 「商談後すぐsalesforce入力が完了すること」に対する営業現場からの強い支持

リアルタイムで書き起こしが生成され、商談終了後すぐに要約が完成。シームレスにSalesforceへ連携できる体験が、現場にとっての価値となりました。Salesforceに先に活動レコードを作成しておけば、サジェストでポンと押すだけで連携可能。「使う方が便利」な設計により、営業組織全体で利用率90％超を実現しています。





2. 単なるツール導入ではなく、現場運用まで含めた設計

「良いツールでも、使われなければ意味がない」という視点から、全メンバーへのレクチャーで「活動記録は基本的にbellSalesAIから連携する」ことを大前提として伝達。使い方の統一、Salesforce連携の必須化、定着の仕組みをセットで整え、一定品質の情報が同じフォーマットで残る土台を構築しました。





3. 「使わない理由」を必須入力化する運用ルール設計

bellSalesAIを使わずに活動記録を残す場合は、「なぜ使わなかったのか」を必須項目として入力させる仕組みを導入。あえて面倒な作業を増やすことで、「使う方が便利」という状況を作り出しました。さらに、入力された「使わない理由」は機能開発要望や運用改善のヒントとして活用し、物理的に利用できない状況を一つずつ潰していきました。









■顧客コメント

「導入当初、最も懸念していたのは『良いツールでも、使われなければ意味がない』という点でした。bellSalesAIは絶対に良くなるだろうという確信はあったものの、利用率を9割以上にできるかが一番の心配でした。結果として、現在も85～90％の利用率を維持できており、推進の強度を下げても落ちていません。これは、ユーザーが本当に便利だと実感しているからだと思います。」





「特に想定以上だったのは、商談記録の質の向上です。一行や二行しか書いていなかったメンバーも、bellSalesAIを使えばきちんと情報が残る。若手メンバーが多い営業組織なので、ここは本当に大きな成果です。上長からのフィードバックも、『何を話したか』という事実確認ではなく、『このタイミングで、この説明が足りていない』という具体的な指摘ができるようになりました。」





「もう一つの嬉しい誤算は、こんなに早くAgentforce活用に着手できたことです。当初は導入から1年後を見据えていましたが、初年度契約中に実現の目処が立ちました。一定品質の情報が同じフォーマットで残る土台が整ったことで、データドリブンな営業組織への進化が想定以上のスピードで進んでいます。」

(株式会社タイミー 情報システム部 セールスシステムグループ グループマネージャー 中山 かおる さま)









■今後の展望

タイミーでは、bellSalesAIによって「一定品質の情報が同じフォーマットで残る」土台が整ったことで、当初1年後を見据えていたAgentforce活用を初年度契約中に着手。CRM/SFA項目の統一された抽出・連携が可能になり、自社プロダクトへのフィードバック分析やキャンペーン提案の実施状況把握など、新たな活用も見えてきました。

今後は、蓄積されたデータを起点に、より高度な営業分析や優秀なメンバーの行動パターン分析など、データドリブンな営業組織への進化を目指していきます。

※詳細は上記の事例記事をご覧ください。









■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出 ： 独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■bellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから

https://bsai.bellface.co.jp/









■株式会社タイミー 会社概要

商号 ： 株式会社タイミー

所在地 ： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター35階

代表者 ： 代表取締役 小川 嶺

設立 ： 2017年8月1日

資本金 ： 38.8億円(2025年10月現在、資本準備金含む)

事業内容 ： スキマバイトのマッチングプラットフォーム「Timee」の開発・運営

ホームページ ： https://timee.co.jp/









■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bellface.co.jp/