株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、皮脂や汗にもくずれにくい、無添加※2ミネラルカラーのリキッドファンデーション『ウォータープルーフファンデーション』を、2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

皮脂や汗にも負けにくい、ウォータープルーフ処方の『ウォータープルーフファンデーション』。メントール※1のひんやりとした心地よさが、汗ばむ季節のメイクタイムを爽やかに演出します。肌に伸ばすと、サラサラとしたセミマット肌に整い、仕上げのフェイスパウダーは不要。皮脂吸着パウダー※3配合でテカリやくずれを防ぎ、美しい仕上がりが続きます。





黄味を抑えたミディアムオークルカラーが、気になる肌悩みを自然にカバー。

暑い日も、快適さと美しさを両立したベースメイクを叶えます。





『ウォータープルーフファンデーション』 3,300円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： ウォータープルーフファンデーション

容量・価格： 25g 3,300円(税込)





『ウォータープルーフファンデーション』テクスチャー

商品特長：

◎SPF30／PA+++で紫外線から肌をしっかりガード。

◎皮脂や汗でもくずれにくい、ウォータープルーフ処方のリキッドファンデーション。

◎メントール※1配合で、ひんやりとした感触。肌を引きしめ、サラサラのセミマットに整えるので、仕上げのフェイスパウダーが不要。

◎皮脂吸着パウダー※3を配合し、くずれにくく、メイク持ちがアップ。

◎顔色アップパウダー※4配合で、くすみを飛ばしてクリアな肌に。

◎ビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤)※5や甘草エキス※6などの美容液成分を配合し、夏のダメージをケア。

◎日本人の肌の色になじむ、黄味を抑えたミディアムオークル。





使用方法：

適量を取り、額、両頬、鼻、あごの5ヶ所にのせてから顔全体に薄く伸ばします。





※ぬりムラ、ぬり残しのない程度の量をご使用ください。

※ご使用後はクレンジングで落としてください。

※なくなり次第、終了となります。









≪ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)≫

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。ハーバーはメイクも全品無添加※2。ミネラルカラーにこだわり続けています。









※1 清涼成分 ※2 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加 ※3 ポリメチルシルセスキオキサン ※4 合成金雲母 ※5 アスコルビルグルコシド ※6 カンゾウ葉エキス：皮膚コンディショニング成分









