一般社団法人ツーリズムとよた(会長：太田 稔彦)は、2026年5月28日(木)から31日(日)にかけて開催される「FIA世界ラリー選手権(WRC)フォーラムエイト・ラリージャパン2026」において、最終日の5月31日(日)に三河湖スペシャルステージ(SS)を特別な空間で観戦できる「団体貸切観戦プラン」の募集を、2026年2月16日(月)より開始しました。





こりん全景









■募集概要

1 開催日時：令和8年5月31日(日)

2 会場 ：三河湖テラスこりん (所在地：豊田市羽布町鬼ノ平1-114)

3 募集対象：企業・団体

4 募集期間：令和8年2月16日(月)～3月15日(日)24：00まで

5 詳細 ：一般社団法人ツーリズムとよた サイト内紹介ページ

URL https://www.tourismtoyota.jp/columns/detail/119









■プランの特徴

【1】ラリージャパン名物「三河湖SS」を間近で観戦できる。

神社前の90度ターンが世界中のファンを魅了してきた三河湖SS/PS。ラリージャパン2026のフィナーレを飾るこのステージで優勝の行方を決する白熱のバトルを仲間と共に体感。





【2】完全貸切のプライベート空間。

新緑の三河湖を望む施設を完全貸切。館内施設を利用し、ラリージャパンを心ゆくまでお楽しみください。

館内プロジェクターを利用して競技の様子もお楽しみ頂けます。





こりん館内から眺める三河湖１





こりん館内から眺める三河湖2