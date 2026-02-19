株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2月20日(金)DJ DANBOプロデュースの『DRIP』にスペシャルゲストで『Kaneee』が出演致します。

◇DRIP◇

-毎週金曜日開催-“女性完全入場無料＋3ドリンク付き”SP GUEST LIVE：Kaneee『Album Tour 2026』MUSIC BY：DJ DANBODIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q日程：2026年 2月20日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

「まさに、天才だ。」 彼らは自分の力を信じ、試したいという。2024年にファーストアルバム『Remember Me?』で大成功を収めたKaneee。メガヒットとなったLife is Romanceを始め、豪華客演ラッパー・プロデューサー達と多大なる功績を収めた。2025年には二度のワンマンライブ FORCE FESTIVAL やPOP YOURSなど大きな舞台を経験し飛躍の一年となった。そんな彼が大きな勝負に出る。「僕達の音楽の作り方や、感じ方、伝え方は確実に他とは違う。だからこそ自分達の力だけでどこまで行けるのか、セカンドアルバムはそれを試したい。」kaneeeはそう言う。デビュー当時からKaneeeのアーティストプロデュースをしている相方でもあるRay Inoueと2人で、足りない所は補い合い作り上げたセカンドアルバム《GENIUS》は「未だかつて無い」を大事にしていて、ヒップホップというジャンルの中でも様々な曲調、メロディーで作られている。「GENIUSで一番テーマにした事は、僕たち2人だけでこのアルバムを作るからこそ、どれだけ多くの人の人生に影響を与えられるか、どれだけ多くの人を救えるかを一番大事にしました。」Kaneee自身も過去に音楽に救われた経験から、誰かを救う事をこのアルバムの一番のテーマだと彼は言う。「前作も今作もそうですけど、僕達は今までに見たこと聞いたことの無い新しい作品をずっと作り続けたいです。」今作は前作と大きく変わってプロデューサーを呼ばずに全てのビートがType beatで出来ている。その新しい挑戦は彼らにとって難しくもあり、また1から音楽に向き合えた良い時間でもあったと彼らは言う。「ファーストアルバムの気持ちで作りました。制作にも今までで一番時間がかかったので、辛い時、楽しい時、色んな感情の曲が入ってると思います。今、僕達が持っている全てを注ぎ込んだこで是非聞いて欲しいです。」Instagram：https://www.instagram.com/kaneeebaby/

＜リリース情報＞

アーティスト：Kaneeeアルバムタイトル：GENIUS配信開始日：2026年1月10日(土)TRACKLIST：01. Super Shine02. G MOVE03. WE SWAG04. FOCUS feat. thepini05. She Say…06. STAY OMS feat. JP THE WAVY07. LAX08. SPARK09. CASINO10. STILL G.O.A.T feat. Yvng Patra11. HERE12. GENIUS feat. Ray Inoue13. TRUST＜配信リンク＞https://linkco.re/gc5ESveS＜公式YouTube＞www.youtube.com/@Kaneeebaby

『Supported by HABUSH』

沖縄発、Awichプロデュースによる「HABUSH」をエピカ・沖縄では、2025年の全国ナイトクラブ売上1位を記録致しました！(全国小売店2位)沖縄・エピカでは、2/10～「HABUSH」サンプリングキャンペーンを全ての来場者様へスタート致します！『沖縄旅の観光名所・ナイトライフのスタートアップは、エピカでカリー『HABUSH』から・・・』

◇HABUSH キャンペーン概要◇

開催日程：2月10日～2月28日・来場者全員にHABUSH1杯チッケト配布・1時以降VIPテーブル2時間ご予約でHABUSHボトル1本サービス

◇HABUSH◇

2022年12月より販売開始され、沖縄の伝統的な薬膳酒「ハブ酒」の数百年もの古くからの知恵を現代風にアレンジした新世代のハブ酒です。沖縄出身のヒップホップクイーンAwichがプロデュースし、13種類のハーブとハブエキスを配合し、スタイリッシュなデザインと飲みやすさで、琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティーシーンにおける新しいショットドリンク文化を確立しています。HABUSH公式サイト： https://habush.jp

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■ DOOR OPEN 21:00～■住所■ 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F