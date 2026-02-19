株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊エレクトーン2026年3月号」を、2026年2月19日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年3月号は、【ついに発表！指先の感情が、音になる～エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズの表現進化】と【各パートの役割と効果を理解して演奏力＆表現力アップ♪～フレーズの解釈と演奏のポイント】の2大特集です。第1特集【エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズの表現進化】では、2月21日に発売となる"エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズ"で注目の新機能をご紹介。メイン画面の写真も交え、その魅力に迫ります。また、"ELS-03 シリーズ"発表の瞬間のレポートの他に、新機能「ライブエクスプレッションコントロール」を使用した川上天馬さん、倉沢大樹さん、中野正英さん、和田侑記さんによる〈ロンドンデリー・エア〉演奏動画も掲載のQRコードからアクセスしてお楽しみください。第2特集【フレーズの解釈と演奏のポイント】では、曲の中に展開される様々なフレーズをどのように考えて演奏するか、そのフレーズの解釈の方法と演奏のポイントについて、ポピュラー編に平倉由美さん、オーケストラ編に川島容子さんを講師に迎え、解説いたします！今月のピックアップアーティストは、キーボーディスト、作・編曲家、サウンドプロデューサーの松浦基悦さん。松浦さんが弾き語りカバーをした「贈る言葉」を監修いただき、弾き語り用エレクトーンスコアとして掲載しました。また、サックス奏者のユッコ・ミラーさん、ピアニスト、そしてヘヴィメタル・バンド“LOVEBITES”のギタリストとしても活躍するMiyakoさんと、豪華な3人のインタビューをお届けします。「ライブ イベントレポート」は、トッププレイヤー 窪田宏さん、yaSyaさん、鷹野雅史さんのユニット“屏東香”の新春ライブ、坂本有正さん×川上天馬さんのデュオ・ライブなどの模様をレポート。

【収載楽曲】●マンスリースコア・愛のかたまり（DOMOTO）・好きすぎて滅！（M!LK）・Make Me Wonder（Official髭男dism） *TVアニメ『ダーウィン事変』オープニング主題歌●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー・愛のメモリー（松崎しげる）●洋楽・名曲コレクション・ダンシング・シスター（ノーランズ）●みんな大好き！インスト曲♪・Once In A Lifetime（東京スカパラダイスオーケストラ） *テレビ朝日「じゅん散歩」新テーマ曲●かんたん初級アレンジ）・とてと（パペットスンスン） *ショートムービー『パペットスンスン』主題歌●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾・仰げば尊し●弾き歌いにチャレンジ♪・贈る言葉（松浦基悦）●エレクトーン＆エレクトーン アンサンブルスコア・それもいいね（Wakeys） *NHK Eテレ『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』エンディングテーマ●オーケストラの館・さくら ～Orchestra ver.～（森山直太朗）全11曲

【試聴動画】https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone※一部楽曲を除く【別売レジストデータ】 ○対応機種：ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02/ ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK○データご購入：（1）Muma（2）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/（3）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/

商品情報

月刊エレクトーン2026年3月号

定価：1,320円（10％税込） ※特別定価仕様：A4判縦／116ページ 発売日：2026年2月19日発売 JANコード：4912020610366商品コード：GTM01102838https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102838

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912020610366https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHVCVC41

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。

