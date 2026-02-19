株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）は、リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社（代表取締役：山本 顕男 本社：東京都渋谷区）のLevi's® Blue Tab™（以下、リーバイス® ブルータブ™）、とのエクスクルーシブアイテムを発表。SHIPS MEN展開店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売中となります。

Levi's® Blue Tab™

「リーバイス® ブルータブ™」は、アーカイブへのリスペクトを基に、モダンな素材使いとエフォートレスなシルエットを組み合わせたアイテムを展開するプレミアムな新ライン。定番のデニムアイテムに加え、トップスやスカート、アウターまで幅広く展開。すべてのアイテムが時代を超えたクラシックなデザインと実用性を兼ね備えており、ネップデニムやシャンブレー織のシャツ生地、セルビッジデニムなど高品質な生地がコレクション全体に洗練されたムードを与えている。

ANCHOR RELAXEDサイズ：29,30,31,32,33,34,36カラー：BLUE価格(税込み)：\39,600ゆったりとしつつも、ウエストで支えられたフィット感、そして足元に向かって自然に沿うラインが、気負わずとも上品な印象を演出します。普段着としてのカジュアルさと、きちんと感のバランスが取れているので、日常使いにも、ちょっとした外出にも重宝する一本です。ラベル、ロゴは青で統一し、中でもフォント使いは1925年の売り上げ明細書のタイポグラフィをベースにするなど細かいディテールにもこだわっています。

〈取り扱い店舗〉

シップス 札幌パルコ店シップス エスパル仙台店シップス 新潟店シップス 銀座店シップス 渋谷店シップス 二子玉川店シップス 新宿フラッグス店シップス 池袋パルコ店シップス ウィング高輪 WEST店シップス 池袋東武店シップス 吉祥寺シップス 柏店シップス 立川店シップス 大宮店シップス ららぽーと横浜店シップス アトレ川崎店シップス たまプラーザテラス店シップス 湘南テラスモール店シップス 名古屋パルコ店シップス タカシマヤ ゲートタワーモール店シップス 静岡セノバ店シップス 阿倍野店シップス なんばパークス店シップス グランフロント大阪店シップス ららぽーとEXPOCITY店シップス 京都店シップス クレフィ三宮店シップス 西宮ガーデンズ店シップス 金沢百番街Rinto店シップス 広島店シップス さんすて岡山店シップス 熊本店シップス アミュプラザ博多店シップス アミュプラザ鹿児島店シップス アミュプラザおおいた店シップス アミュプラザ長崎店SHIPS 公式オンラインショップ：https://www.shipsltd.co.jp/

別注アイテム特設サイト

ご紹介したアイテムを使用したスタイリング等を掲載しております。是非ご覧ください。

■株式会社シップスについてシップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。SHIPS 公式サイト

