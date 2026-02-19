株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市、代表取締役社長：今野秀一）が運営する「ソユーエンターテイメントスタジオ」須賀川店（イオンタウン須賀川）内にあるキッズパークが、2026年3月20日(金・祝)にリニューアルオープンいたします。

大人気のボールプールには、すべり台やトンネル型遊具があり、体を動かしながら思いきり遊べます。ネットで囲われた設計なので、保護者の方も安心して見守ることができます。天候に左右されず、季節を問わず快適に遊べるのも魅力。また、リニューアルオープン前日の3月19日(木)は無料体験会を開催いたします。（※混雑状況により、入場制限を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。）

リニューアルオープン記念プレゼント

リニューアルオープンを記念して、3月20日(金・祝)～22日(日)の3日間限定で、キッズパークをご利用のお子様を対象に、各日先着100名様へ「エアヨーヨー」をプレゼントいたします。※おひとり様1日1個までとなります※なくなり次第終了となります※入場券をご購入いただいたお子様に限ります※他のサービスとは併用できません※予告なく内容を変更または中止させていただく場合がございます

「遊び」と「安心」を大切にした、親子で笑顔になれるキッズパークへ、ご来店を心よりお待ちしております。

■店舗情報

店名

ソユーエンターテイメントスタジオ須賀川店 キッズパーク

リニューアルオープン日

2026年3月20日(金・祝)

ご利用料金

こども（1～6歳）：1時間 500円※未就学児のみ※保護者様はお二人まで無料です

営業時間

キッズパーク：10:00～18:00（最終受付17:00）ゲームセンター：10:00～21:00

電話番号

0248-63-8918

所在地

〒962-0803福島県須賀川市古河105番地 イオンタウン須賀川B棟内

アクセス

JR東北本線須賀川駅 徒歩19分 JR水郡線川東（福島県）駅 徒歩56分JR水郡線小塩江駅 徒歩67分

