春休みは、次の一歩を踏み出すのにちょうどいい季節。世界には、心が少し大胆になるこの時期だからこそ旅したい国があります。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この度、春休みに自信を持っておすすめする5か国を選定。コスタリカ、スリランカ、チュニジア、モロッコ、フィンランド。それぞれの国の魅力と、この季節に訪れたい理由をご紹介します。

◆春休みに行くべき国5選！今おすすめしたいモデルプランとともにご紹介

【1】コスタリカ｜地球を学ぶ、大自然の教室へ

太平洋とカリブ海に挟まれた自然の宝庫コスタリカ。春休みは乾季にあたり、青空の下で国立公園やビーチ、熱帯雨林を快適に満喫できるベストシーズンです。火山や雲霧林、野生動物が身近に暮らす環境は学びと発見にあふれた唯一無二の舞台です。おすすめのモデルプランでは、ケツァールをはじめとした野鳥や野生動物の観察、ジャングルボートクルーズ、大自然の中のキャノピー体験など多彩なエコ体験を満喫。親子揃って楽しめる春休みにぴったりのネイチャージャーニーです。 **＜コスタリカのおすすめモデルプラン＞** 親子で冒険！お子さまも楽しめる体験が満載の自然王国コスタリカ：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/a5613908305ef6912012

【2】スリランカ｜緑がいちばん輝く季節

陽光と豊かな緑に包まれるスリランカ。春休みは乾季にあたるため気候が安定し、遺跡観光や自然体験に最適です。4月後半以降は暑さや雨が増えるため、快適に巡るなら春休みが絶好のタイミング。コンパクトな国土に世界遺産や高原、海辺まで多彩な景観が凝縮されています。おすすめのモデルプランでは、岩上王宮シギリヤの絶景、高原の紅茶園見学、野生動物を探すサファリ体験など、スリランカの表情を立体的に体感。春に踏み出す、新しい発見の旅です。 **＜スリランカのおすすめモデルプラン＞** スリランカ文化三角地帯 王国の歴史をたどる旅：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/4050d4779b61e6711be4

【3】チュニジア｜春風と辿る文明の記憶

地中海の青とサハラ砂漠の金色に彩られるチュニジア。春休みは暑さが本格化する前の快適な気候で、遺跡巡りや砂漠体験に最適なシーズンです。砂漠と海、イスラムとローマの文化が交差する、多層的な魅力が広がります。おすすめのモデルプランでは、世界遺産カルタゴやエル・ジェムの観光に加え、メディナの散策やスター・ウォーズのロケ地として知られる独特の景観も堪能。心踊る春にこそ訪れたい、色彩と物語に満ちた旅です。 **＜チュニジアのおすすめモデルプラン＞** 帝国の痕跡をなぞる｜遺跡と砂漠で知るチュニジアの骨格：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/434a27bd3568b56c26c5

【4】モロッコ｜心はなやぐ異国の色彩

迷路のような旧市街にスパイスの香りが漂うモロッコ。春休みは一年の中でも特に気候が穏やかで、都市散策や砂漠体験をストレスなく楽しめる絶好のシーズンです。一つの国とは思えない多彩な魅力が旅人を待ち受けます。おすすめのモデルプランでは、王都マラケシュやフェズの歴史地区観光に加え、サハラ砂漠でのキャンプ滞在やラクダ体験も組み込まれ、都市と砂漠のコントラストを体感。色、音、香りに満ちたモロッコの世界観を余すことなく味わえる旅です。 **＜モロッコのおすすめモデルプラン＞** 青の街から、星降る砂漠へ｜メディナとサハラを結ぶ王道ルート：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/5cbc7848f3328322e168

【5】フィンランド｜まだ間に合う、北の光

澄んだ空気とやわらかな光に包まれるフィンランド。3月頃まではオーロラ観賞のチャンスがあり、冬の名残と春の気配が交差する特別な季節を体験できます。都市部では、洗練された北欧デザインやカフェ文化も楽しめ、自然と文化の両方を味わえるのも魅力です。おすすめのモデルプランでは、ラップランドでのオーロラ鑑賞に加え、氷上釣り体験やサンタクロース村の訪問など北極圏ならではの体験を満喫。静かな冒険にふさわしいプランです。 **＜フィンランドのおすすめモデルプラン＞** オーロラを探し、氷に穴をあけ、サンタに会う｜情緒が忙しい北欧旅：https://www.oooh.jp/itinerary/ja/ecf2d3e66eb01066e81d

◆各国に精通した現地旅行会社が特別なオーダーメイド旅行をお手伝い！

幼いころより自然や生き物が好きで、好きが高じて、気が付けば、中米のコスタリカで観光業に携わっています。専門は自然や動物ですが、中南米の文化や歴史も好きで、そういった部分の魅力もお伝えしていきたいと思っています。中南米はなかなか情報を得ることが難しく、旅行計画を立てるのも大変かと思いますので、出来る限り、詳細な情報をお伝えし、皆さまの一生の思い出に残る旅行作りに携わっていきたいと思います。また、ツアー中は不便な中南米の環境においても、出来る限り、安心安全で快適な旅をお楽しみ頂けるよう、アシストしてまいります。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。