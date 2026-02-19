JILL by JILL STUART が 「Nostalgic Feminine」 をテーマにした 2026 SS Collectionを発表

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（東京都港区 代表取締役社長 CEO 下地 毅）が展開する「JILL by JILL STUART」は、2026年 SS Collectionをオフィシャルサイトにて公開いたしました。

オフィシャルサイト：https://mix.tokyo/blogs/feature/260218-jj-collection-2026ss

2026 シーズンコンセプト「Nostalgic Feminine」

2026年SSのシーズンコンセプトは、記憶の奥に漂う甘さを、今の空気感で磨き上げた「Nostalgic Feminine」。

過去への憧れをそのままなぞるのではなく、軽さ・透明感・洗練をまとわせ、時代感に寄り添うフェミニンへと進化させます。

リラックス、ヴィンテージ感のあるボーホームードを都会的に着こなすスタイルと、良家の子女を思わせる端正な令嬢スタイルをミックスし、ブランドらしい可憐さと上質さをまとった新しい「Nostalgic Feminine」の提案をします。

ボーホームードでは、ベージュ～ブラウンのニュアンスカラーをベースに、春らしいパステルカラーを差し色として取り入れながら、レースやシアーなどの素材をミックスし軽やかな春らしい高揚感を演出します。

一方で、令嬢スタイルではトラッドなネイビーやモノトーンを基調にした端正なスタイルを提案。シャツやセットアップ、リボンディテールで上品さと今っぽい抜け感を共存させます。スウェットやラガーシャツ、セーラーカラーなどのスクール＆スポーツテイストも取り入れて、ブランドらしくフェミニンに着こなすスタイルも提案します。

アイテムのご紹介

●ぼかしフラワーワンピース \18,920（税込）

※3月下旬 販売開始予定。3月上旬 公式オンラインサイトにて予約受付開始。

●ダブル襟半袖ポロシャツワンピース \16,500（税込）

※3月中旬販売開始予定。公式オンラインサイトにて予約受付中。

JILL by JILL STUARTとは

2008年秋冬シーズンにスタートしました。

「今日よりも華やかな明日のために」をブランドパーパスに据え、ありのままの自分を表現できるアイテムを展開しています。

現在全国に18店舗を展開中。(2月19日時点店舗数)

【会社概要】

株式会社 TSI 代表取締役社長 下地 毅 東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

＜事業内容＞ 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

＜URL＞https://www.tsi-holdings.com

【本件に対する問い合わせ先】

JILL by JILL STUART

TEL : 03-5785-6455