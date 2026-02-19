エイチ・エス損害保険株式会社

エイチ・エス損害保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堤 信博、以下「当社」）は、発売から2年が経過した当社ペット保険を、より多くの方に身近に感じていただくことを目的に、ペット保険において使用する「ペットネーム（愛称）」のアイデア募集を、2026年2月19日（木）より開始いたします。

本企画は、従来のネーミング公募ではなく、一般の方から広く“アイデア”を募る参加型の取り組みです。ご応募いただいたアイデアの中から、優秀と判断されたものは、そのまま、または一部調整のうえ、実際にペット保険のペットネーム（愛称）として採用される可能性があります。詳細や応募方法については、特設サイトをご覧ください。



◆キャンペーン概要

名称：エイチ・エス損保のペット保険の「ペットネーム（愛称）」アイデア募集

・募集期間：2026年2月19日（木）～3月8日（日）

・募集内容：

当社ペット保険において使用する「ペットネーム（愛称）」のアイデア

・応募方法：特設サイトの応募フォームより応募

・応募資格：年齢・性別・職業不問（日本国内）

◆賞・選考について

優秀賞：エイチ・アイ・エス 商品券 SKY 3万円分

・公式サイト・SNS等での紹介

※応募作品は当社で選考を行います。

※優秀賞はそのままペットネーム（愛称）として採用される場合があります。

※優秀賞は複数選出される場合があります。

※優秀賞として採用された作品が複数名から応募された場合、賞品は該当者数に応じて按分して贈呈します。

＜当社キャンペーン特設サイト＞

https://www.hs-sonpo.co.jp/pet/campaign/petname.php

◆開催の背景

ペットと暮らす日々は、かけがえのないよろこびに満ちている一方で、体調や将来に不安を感じる場面も少なくありません。当社ペット保険は発売から2年が経過し、多くのお客さまにご利用いただく一方で、ペット保険そのものに心理的な距離を感じている方が少なくないとも感じています。

当社は、「むずかしい」「わかりにくい」と感じられがちな保険を、もっとわかりやすく、もっと身近な存在にしたいと考えています。専門用語や難解な説明ではなく、ペットと飼い主の気持ちに自然に寄り添い、"となりにいる存在" のように感じられるペット保険を目指しています。

今回のペットネーム（愛称）アイデア募集は、サービスに親しみを持っていただくと同時に、ペット保険をより呼びやすく、話題にしやすい存在にすることで、理解促進や認知拡大につなげることを目的とした取り組みです。その世界観を表す「言葉」を、社内だけで決めるのではなく、実際にペットと暮らす方々の感覚から生まれるアイデアを取り入れたいという想いから、本企画を実施することとしました。

◆今後の展開

本企画を通じて寄せられたアイデアは、ペット保険の商品開発やコミュニケーションにも活かしていく予定です。優秀賞の発表等については、今後、公式サイトやSNS等で順次お知らせしてまいります。

【会社概要】

会社名：エイチ・エス損害保険株式会社

本社所在地：東京都中央区晴海4-7-4 CROSS DOCK HARUMI 5F-A

代表者名：代表取締役社長 堤 信博

公式サイト：https://www.hs-sonpo.co.jp/