【2/24～3/22にて開催決定！】福岡・天神「THE CRAFT Bar and Grill」でアメリカを旅する“ご当地バーガー”フェア開催！州別バーガー4種＋定番クラフトバーガーが登場！

「THE CRAFT Bar and Grill」でアメリカ各州を味わう、期間限定バーガーフェア【アメリカを旅するバーガーフェア】が2/24～3/22にて開催！

東京・横浜を中心に国内外にレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）は、福岡・天神に構えるニューアメリカンレストラン「THE CRAFT Bar and Grill」にて、2026年2月24日（火）から3月22日（日）までの期間限定で「アメリカを旅するバーガーフェア」を開催いたします。

本フェアは、アメリカ各州の食文化や個性を表現した4種類のバーガーと定番のクラフトバーガーを通して、まるでアメリカを横断するような食体験をお楽しみいただけます。

■アメリカ各州を味わう、期間限定バーガーフェア「アメリカを旅するバーガーフェア」

本フェアでは、アメリカ各州の食文化や味わいの特徴をテーマに開発したご当地バーガー4種類が登場します。州ごとの素材や味付け、スタイルの違いを表現し、それぞれ異なる個性をお楽しみいただけます。一口ごとに、まるでアメリカを旅するような感覚。地域ならではの魅力を食べ比べながら、州ごとのストーリーを体験できるラインナップです。

さらに、THE CRAFT Bar and Grillの定番人気メニューであるクラフトバーガーもご用意。ジューシーなビーフパティとバランスの取れた味わいが魅力の王道バーガーが、フェアをより一層盛り上げます。

■ご当地バーガーラインナップ

アメリカ各州をイメージしたご当地バーガーを食べ比べながら、まるで旅をするようなひとときを。相性抜群の自社クラフトビールや、自家製コーラシロップから作るクラフトコークと合わせれば、アメリカンダイニングならではの楽しさがさらに広がります。

ご当地バーガーと相性抜群の自社クラフトビール“旅するバーガー体験”をドリンクまで丸ごとお楽しみください。

１.【定番バーガー】ザ・クラフトバーガー／1,760円（税込）

牛100％ビーフパティの旨みをダイレクトに味わえる、THE CRAFTの定番バーガー。

レタス、トマト、グリルドオニオンに、チェダーチーズとサウザンアイランドソースを合わせた王道の一品です。ジューシーなパティとコクのあるチーズ、爽やかな野菜のバランスが絶妙。迷ったらまずはこれ、という看板メニューです。

２. 【フィラデルフィア】スライスビーフ・ステーキチーズバーガー／2,200円（税込）

フィラデルフィア名物「フィリーズチーズステーキ」をハンバーガーにアレンジ。

鉄板で香ばしくソテーした細切れビーフに、赤玉ねぎ、パプリカ、マッシュルームを合わせ、とろりとしたチーズソースで仕上げました。 濃厚でコク深い味わいが特徴の、食べ応え抜群のご当地バーガーです。

３. 【ニューメキシコ】コリアンダーとハラペーニョのグリーンサルサ・バーガー ／1,980円（税込）

メキシコ文化の影響を受けるニューメキシコ州をイメージ。

グリーントマトやハラペーニョ、コリアンダーを使用した爽やかなサルサベルデが主役の一品です。

アボカドやキャベツの食感とともに、ハーブとチレの香りが広がる、スパイシーで軽やかな味わい。

一口で南西部の空気を感じられるバーガーです。

４. 【オレゴン】カマンベールチーズ＆ベリーソース・バーガー／2,200円（税込）

オレゴン州の名産であるベリーとチーズを組み合わせた、個性派バーガー。

甘酸っぱいミックスベリーソースと、とろりと溶けるカマンベールチーズが絶妙にマッチします。

ジューシーなパティと果実の酸味、チーズのコクが重なり合う、ワインとも相性の良い一品です。

５. 【テキサス】プルドポークバーガー （オニオンリング付き）／1,870円（税込）

テキサスを代表する豪快な料理「プルドポーク」をたっぷり挟んだバーガー。

紫キャベツのコールスローと赤玉ねぎのピクルスがアクセントとなり、ボリュームがありながらも軽やかに楽しめます。サイドにはオニオンリングとBBQソースを添え、アメリカ南部らしい力強い味わいに仕上げました。

■「アメリカを旅するバーガーフェア」開催概要

【テキサス】プルドポークバーガー （オニオンリング付き）／1,870円（税込）



提供店舗名：THE CRAFT Bar and Grill（ザ クラフト バー アンド グリル）

開催期間：2026年2月24日（火）～3月22日（日）

提供メニュー：

１.ザ・クラフトバーガー

２.スライスビーフ・ステーキチーズバーガー

３.コリアンダーとハラペーニョのグリーンサルサ・バーガー

４.カマンベールチーズ＆ベリーソース・バーガー

５.プルドポークバーガー （オニオンリング付き）

販売方法：店内・テイクアウトも可

■「THE CRAFT Bar and Grill（ザ クラフト バー アンド グリル）」のご紹介

東京・横浜でレストランシーンをリードしてきたHUGEが、満を持して九州に初出店。新宿「tavern on S 」や横浜・みなとみらい「QUAYS pacific grill」で確立してきた新たな食のジャンル“ニューアメリカン”を、豊かな食材に恵まれた九州の地で提案します。

私たちが慣れ親しんできたアメリカ料理をベースに、九州の素材をふんだんに取り入れ、現代的にアップデート。ダイナミックさと繊細さを併せ持つ一皿一皿が、日常を少しだけ特別に彩ります。

気軽さの中に上質さを宿した、ここにしかないアップスケールなレストラン。九州の食文化と融合した、新たな“ニューアメリカン”体験をお届けします。

【店舗概要】

店舗名：The CRAFT Bar and Grill （ザ クラフト バー アンド グリル）

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ 1階

電話番号：092-600-1600

営業時間：11:00-23:00

席数：116席（店内96席/テラス20席 ）

WEB：https://www.huge.co.jp/service/restaurant/new_american/the_craft/

公式instagram：https://www.instagram.com/thecraft_fukuoka

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。