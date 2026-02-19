＜プラダ ビューティ＞ ひと塗りで叶う、反射するような艶と発色。包み込むような潤いが24時間*続く「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」誕生。

日本ロレアル株式会社

「美（ビューティ）を切り拓く」という信念のもと、美に対する概念を再定義し続けてきたプラダ ビューティ(https://jp.pradabeauty.com/)は、この度ブランド初のリップグロス「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」を発表します。みずみずしい潤いを保ちながらも、まるでreflection - 反射するような輝き - を演出する「プラダ リフレクション」は、ブランドを象徴するバームとカラーリップをまるで融合させたような先進的なアイテム。

自己表現と新たな可能性を広げるべく、アイコニックな10色展開で発売を迎えます。

メイクアイテムとケア効果の両立

唇に溶け込み、滑らかな付け心地を可能にする「プラダ リフレクション」。プラダ ビューティのシグネチャー製品である「プラダ バーム」 によって確立された「メイクアイテムとケア効果の両立」を原点として開発されました。「プラダ リフレクション」は、ヒアルロン酸*1やスクワランなどの保湿成分をたっぷりと配合。24時間* 唇を保湿し、包み込むような潤いを叶えます。また、使い続けるたびにふっくら*2とした、より滑らかな唇へと導きます。

P255 ヴァーチャル ピンクB201 チョコボット

アイコニックな10色展開

「プラダ リフレクション」は色展開にも妥協なきこだわりを持ち、厳選されてつくりあげられました。日常に溶け込むわずかな奇抜さを取り入れつつ、使いやすさにも注目をして選び抜かれた10色です。

上質な発色を叶える８色

深みのあるバーガンディから洗練されたナチュラルピンクまで。様々な肌タイプでも馴染みやすくどんなシーンでも使いやすいシェードが揃っています。みずみずしい艶をひと塗りで演出しながら美しく発色するため、重ね付けでも単色使いでも、お好みに合わせてお使いいただけます。

P255 （ヴァーチャル ピンク）

肌馴染みが良い明るいピンク。

まるで光が柔らかく反射しているかのような、透明感溢れるピンク。

P255 ヴァーチャル ピンクP255 ヴァーチャル ピンク

P258 （ブラッシウェア）

ナチュラルピンク。

洗練された血色感を与え、どんなシーンにも寄り添う上品で落ち着いた雰囲気を演出します。

P258 ブラッシウェアP258 ブラッシウェア

P259 （ピクセルプラム）

プラムを想わせる深みのある紫。

グロスの艶めきと奥行きのある紫の融合によって洗練性と遊び心を両立させます。

P259 ピクセルプラムP259 ピクセルプラム

B201（チョコボット）

ヌーディブラウン。さりげない存在感を放ち、唇の美しさを引き立てます。

B201 チョコボットB201 チョコボット

B210（ブラウン スクリプト）

深みのあるブラウン。温かみのある落ち着いた印象を与えます。

B210 ブラウン スクリプトB210 ブラウン スクリプト

R220（インフラレッド）

洗礼性と華やかさを両立させた赤。特別な日にも、日常使いでもお楽しみいただけます。

R220 インフラレッドR220 インフラレッド

R221（レッド バイト）

ブラウンレッド。自然に馴染みながらも、その存在感がメイクの主役にもなる魅力を持つシェード。

R221 レッド バイトR221 レッド バイト

O281 （ファイアーモーション）

纏った瞬間に心が躍るような鮮やかなオレンジを演出。

O281 ファイアーモーションO281 ファイアーモーション

艶やかな仕上がりを際立たせる２色

「プラダ バーム」の象徴である「グリーン バーム」（リップ バーム オプティマイジング ケア）と「バナナバーム」（リップ バーム フロスティング ケア）から着想を得て誕生した２色。クリアな仕上がりと潤いをもたらし、まるで反射するかのような輝きを演出します。

U000（ユニバーサル）

「グリーンバーム」から着想を得たシェード。透明な仕上がりがまるで鏡のような美しい艶を演出。

リップベースとして唇を整えるのはもちろん、カラーリップの上から重ねることで仕上がりに潤い溢れる輝きを加えます。

U000 ユニバーサルU000 ユニバーサル

U002 (バナナ イエロー)

「バナナバーム」から着想を得たシェード。バナナを連想させる黄色でありながらも、唇に塗布するとゴールドとピンクのラメが煌めき洗練された血色感を演出。上品なラメが繊細な光を放つことで、美しい艶を与えるだけでなく、唇に温かみのあるニュアンスを添えます。

アイコニックなトライアングルアプリケーター

「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」のトライアングルアプリケーターは、唇の輪郭に正確に沿うようにデザインされており、簡単かつ正確な塗布を可能にします。

P255 ヴァーチャル ピンク

B201 チョコボット

O281ファイアーモーション

U000 ユニバーサル

製品概要

プラダ リフレクション リキッド バーム グロス 全10色

2026年3月13日（金）全国発売

2026年3月6日（金）先行発売（プラダ ビューティ トウキョウ、公式オンラインストア）

*プラダビューティ調べ。個人差があります。

*1 加水分解ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*2 メイクアップ効果による。