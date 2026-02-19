大人の没入体験パークへと生まれ変わる太秦映画村第１期リニューアルの全貌を公開！

株式会社東映太秦映画村

株式会社東映太秦映画村（京都市右京区）は、今年で50周年を迎えた「太秦映画村」において、施設全体のフルリニューアルを進めており、2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎えます。

このたび、第1期リニューアルの詳細が決定いたしましたので、その全貌を公開いたします。映画村史上最大のスケールで贈る、江戸時代の京都の1日を演出する新たなライブショー「360°リアルタイムドラマ」や、江戸時代の町で体験できる茶道や華道、能などの文化体験、18歳未満は入場不可の江戸時代の夜を楽しめる大人向けイベントとして「丁半博打」や「大人しか入れない拷問屋敷」を新たに展開します。まさに「江戸時代の京へ、迷い込む。」というコンセプトを体感できるラインナップでお届けします。

2026年 春シーズンKV

・「太秦映画村」公式サイト：https://eigamura.com/

・リニューアルイメージ映像：https://www.youtube.com/watch?v=b7ttER_t3FU

イベント・ショー

■360°リアルタイムドラマ「花嫁道中桜の宴」

太秦映画村の新たな看板ライブショー「360°リアルタイムドラマ」。その最大の特長は、村全体を舞台にリアルタイムでドラマが展開するかつてないスケールの物語。ひとたび足を踏み入れれば、忍者や武⼠、茶屋娘といった登場人物が、村の至るところでリアルな日常を生きています。ゲストはそんな江戸時代のとある京都の一日を気ままに垣間見ながら過ごしつつ、時に事件が巻き起こる大きな物語を共に体験していきます。

春の演目は『花嫁道中桜の宴』。思わず現代を忘れる圧倒的な没入体験を、ぜひお楽しみください。

【360°リアルタイムドラマ「花嫁道中桜の宴」あらすじ】

京の町を舞台に、花嫁道中が行われる春の祝言の一日。祝賀に沸く中、道中を狙う不穏な噂が広がり、人々と新選組が町を巡りながら真相に迫る。やがて迎える行列の時、村では大殺陣が繰り広げられ、物語はクライマックスを迎える。

【18歳未満の入場NG江戸時代の夜を楽しめる大人向けイベント】

今回のリニューアルに伴い、ナイト営業も開始する太秦映画村。夜の帳が下り、より江戸時代の京都へ没入感が増す夕暮れから、18才未満はご入場いただけない、大人向けのコンテンツが開帳します。昼間には体験することができない、江戸時代の京の大人の夜をお楽しみください。

１.夜限定イベント「丁半博打」(R-18)

一歩足を踏み入れれば、そこは江戸時代の博打場。毎晩のように丁半博打がおこなわれ、壺振りが賽を入れて振れば、「さぁ張った張った！」と威勢のいい声が飛び交う。その熱気の渦中に、あなたも参加。賭けるのは、金品ではなく、あなたの心願。賽を前に、丁か半かを張る――

江戸の博打を体感できる参加型イベントです。

２.夜限定イベント「大人しか入れない拷問屋敷」（R-18）

夜に開かれる、大人だけが足を踏み入れられる特別空間。江戸時代に迷い込んだあなたは、ある事件の嫌疑をかけられ拷問屋敷へと導かれていく。屋敷の中で待ち受けるのは、撮影所の美術スタッフが再現した拷問器具の数々。実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ没入型体験です。痛くはありません。

■忍者ショー～NINJAMISSION～

映画村が世界に誇る、本格的忍者ショーをノンバーバル仕様にアップデート。アクロバティックな技や、忍者アクションなどのギミック。照明や音響、映像を駆使した臨場感あふれる演出で、子供も大人も外国の方もあらゆる人を魅了する。

■侍修練場

ここは江戸時代の京都にひっそりと佇む、侍たちの修練場。ひとたび足を踏み入れたあなたは入門生として刀を手に取り、刀の構えや所作、侍の心得を学んでいただきます。修行を終えるころには、気分はすっかり一人前の侍に。

■浮世ノ京あそび

浮世絵で空間演出された町家を舞台に、浮世絵の中へ入り込む没入体験『浮世絵世界』と、役者と遊びながら京や時代劇の所作・言葉遣いが身につく『京あそび』。２つの体験を通して江戸時代の京へ。

■太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」～撮影バックストーリー～

映画と撮影所の都・太秦で育まれてきた、さまざまな時代劇作品。映画やテレビ番組を含めた時代劇100年の歴史を、実物資料や体感展示などで味わえる、充実のイベント。俳優・監督などのインタビュー映像や、撮影の舞台裏を疑似体感できる展示も。

ナビゲーター：長尾謙杜（なにわ男子）

■京花占い

村の人々が、人生に悩んだ時に訪れる占いの館。そこは華やかに花札の柄いっぱいにつつまれ日本の美に彩られた幻想空間。恋愛占い、金運占い、そして人生を笑いに変える京都弁占い・・・3つの占いが語りかける運命の声に、そっと耳を澄ませてみれば、あなた自身の想いに気づくはず。

■ガイドツアー～映画村のまにまに～

この村に住む町娘などの案内人によるガイドツアー。映画村の中のおすすめ飲食店やショップ、シーズンイベント、映画村らしいこだわりの建物・装飾など、知れば知るほど村内散歩が楽しくなる情報が盛りだくさん。

文化体験

■華道

「華道」は日本独特の美を表現する伝統文化です。

華道の先生の丁寧な解説を聞きながら、花材を使って実際に生けていく本格的な体験をお届けします。自分の手で、自分の感性で、花との対話をお楽しみください。

■茶道

日本では古くから茶道を文化として確立し、継承してきました。お菓子を食べながら、先生のお点前を鑑賞した後、お茶碗と茶筅を使って、実際に抹茶を点てる体験を楽しめます。最後には自分で点てたお抹茶をいただき、特別な一服を。

■能

能は、ゆったりとした動きや謡を通して物語や感情を表現する、日本の伝統芸能です。

能楽師の先生の丁寧な解説を聞きながら能装束や能面に触れ、みんなで謡をうたい、先生の仕舞の実演を鑑賞。初めての方でも楽しめる、奥深いひと時を体験できます。

■狂言

狂言は日本の伝統演劇で、今も寺社や文化行事で上演されています。

狂言の発声や笑い方、所作について学んだり、簡単な台詞や動きをみんなで体験いただけます。先生による狂言の一場面の実演を鑑賞することもできます。

■お囃子

お囃子は能や歌舞伎など、さまざまな伝統芸能で使用される楽曲です。

小鼓や太鼓などのお囃子楽器について学び、実際に掛け声や音を出す体験や、先生の実演を鑑賞することができます。

■京舞

現在も祇園をはじめとする花街で受け継がれる芸能のひとつ「京舞」。

おじぎや立ち居振る舞い、歩き方の所作から始まり、先生による『祇園小唄』などの実演を鑑賞。動きをマネしながら一緒に舞う体験ができます。

■三味線

京都では特に舞妓文化とともに発展し、伝統文化として維持されてきた三味線。

まず先生が弦のおさえ方や姿勢を説明し、簡単な童謡の一節を弾いてみたり、グループに分かれて順番にみんなで弾くといった体験ができます。

※各2,700円。

※その他、琴、香道、書道などの体験も今後予定しております。

着物体験

■本格時代扮装

時代劇で見たあのキャラクターも、京都らしい舞妓も、なりたい姿に変身できる。お殿様、新選組隊⼠、花魁、芸者、あなたの好みに合わせて幅広く対応。映画村の登場人物になりきって道を歩けば、あなたも300年前の物語の主人公に。シャッターを切れば、そこは江戸時代。

※5800円～。

■着物レンタル

着物で歩く、やさしい時間。風情のある景色に溶け込めば、自然と笑顔も写真も増えていく。歩く、撮る、笑う、すべてが思い出になる着物体験で、「いつもより特別な一枚」に。友人と、恋人と、忘れられない一日を。

※2500円。

■SOU・SOU和装レンタル

「新しい日本文化の創造」をコンセプトに、伝統を現代に落とし込む京都ブランド「SOU・SOU」。個性あふれる和装をまとい、江戸時代京都の街並みへ。「SOU・SOU」と映画村だからこそ叶う、写真に残したい特別な体験を。

※2500円。

アトラクション

■「NINJA BATTLE-太秦鬼決戦-」

伝説の鬼・酒呑童子が復活し、村人が次々と連れ去られる。見習い忍者のあなたは、敵に打ち勝って心・技・体3つの「珠」を手にし、異世界「SHINOBI」からやってきた精鋭忍者NINNINと共に、忍者村の平和を取り戻すことができるか？

※800円。

フード（新オープン飲食店10店舗）

「京の食」をテーマに、老舗から新進気鋭の名店まで、五感で味わう和の味覚が一堂に。

個性豊かな味わいを、店内でも、食べ歩きでも。

「澤井醤油with Key Stone」

京都の老舗醤油屋、「澤井醤油」の醤油を使用した醤油スイーツの店。二度熟成醤油をコーティングした一口食べきりサイズのパイ生地クロワッサンや、隠し味にも人気醤油を使った柔らかモチモチ食感の季節限定商品「冷やしみたらし」など、多彩にご用意。

「味味香」

1969年、京都木屋町にて創業して以来、愛され続けるカレーうどん。カレールゥや動物性油脂は一切使わず、11種のスパイスをブレンドし、片栗粉であんかけに仕上げたあっさり優しい味わい。季節限定で、白いカレーうどんなどが登場。

「朱色まぐろ」

漁港から直送される南マグロをはじめ様々なマグロを贅沢に使用し、丼もの以外にも数々のマグロの創作料理をお楽しみ頂けます。

「味隠」

京都市南区でクラフトビールを製造する京都醸造株式会社の直営店。スパイスカレーを始めとする香辛料を効かせた料理と、それらに寄り添うフレッシュなビールを提供。一皿ごと、一杯ごとに広がる多彩な味わいが、驚きと心地よい満足感をもたらします。

「京都仁王門ござる。」

「京都仁王門鎌倉別庭」で人気の湯葉どんぶりをはじめ、香り高い茶そば、焙煎きな粉と宇治抹茶の生わらび餅など、食事も甘味も楽しめる、京都らしい茶寮です。

「SASAYAIORI+太秦映画村」

1716年、江戸時代に創業した京菓子司「笹屋伊織」。そのはじまりと同じ空気が流れる、太秦映画村の江戸の街並みに和カフェをオープン。どら焼きをはじめとする和菓子や甘味で、ひと息。時代を超えて受け継がれてきたおもてなしを、どうぞお楽しみください。

「zarame -gourmet cotton candy-」

独自配合のザラメをベースに、京都産・国産素材を中心に厳選して丁寧にトッピング。見た目の可愛らしさだけでなく、素材の香りと余韻まで計算した京綿菓子は、ひと口で広がる、京都らしい上質な甘みと口溶け。

「う乃屋」

太秦映画村内に、五感を満たす新拠点「う乃屋」がオープンします。看板メニューは、香ばしく焼き上げた「鰻」と、旨味溢れる「牛肉」を一度に愉しめる贅沢御膳。江戸の世界に迷い込んだような情緒ある空間で、スタミナ満点の美食をご堪能いただけます。食後には彩り豊かな「三色団子」で、心安らぐ甘いひとときを。

「鳥せゑ」

京都伏見で1677年に創業した老舗酒蔵が運営する、焼き鳥を中心とした鶏料理専門店。厳選された国産ブランド鶏を使用し、炭火でじっくり焼き上げた焼き鳥は絶品。他にも京の旬の味覚や、こだわりの日本酒が楽しめる。

「うず茶や」

門前の水茶屋に遊び心を加えた、映画村オリジナルの茶屋。村歩きの合間に立ち寄ってみれば、茶屋名物の一品やオリジナル甘味を楽しむことができる。憩いの茶屋で、ほっとひと息つく時間を。

ショップ（新オープン物販店３店舗）

ここでしか買えない和のアイテムを手に取り、新たな出会いがあるショッピング体験を。

「東堂AZUMA-DO」

陶磁器生産シェア日本一を誇る岐阜県・美濃焼をはじめ、日本各地の産地から厳選した器や和雑貨を取り揃えています。抹茶碗や湯呑、小皿など、旅の思い出として持ち帰れる日本の文化や美しさを感じる品々をご提案します。

「SOU・SOU 宣屋」

日本の四季をポップに表現したテキスタイルデザインと、伝統的な和装文化を現代的に解釈した独自のスタイルが特徴の京都ブランド。

「お土産処」

京都で長く愛されてきた名店と、次代を担うブランドを一堂に集めたセレクトストア。食、工芸、コスメ、ファッションまで幅広く揃い、自分へのご褒美や大切な人への贈り物、旅の思い出の一品に。映画村ならではのオリジナルグッズも。

太秦映画村オリジナルグッズ

友人・家族との時間を、一層忘れられない思い出へアップグレードする、太秦映画村オリジナルの商品を４つのカテゴリで展開いたします。

１.甲斐荘シリーズ

大正から昭和にかけて活躍した京都の日本画家であり、多くの時代劇映画の衣裳デザインを手がけた甲斐荘楠音。その衣裳・図案の世界観を現代的にエレガントに再編集しました。

●甲斐荘手ぬぐい（各柄）1,800円●甲斐荘京扇子（各柄）3,800円

２.時代劇シリーズ

着物の意匠は、昔より吉祥や美しさなどの意味や願いが込められてきました。このシリーズでは、侍・町娘・芸者・同心の時代劇衣装の伝統文様を現代的に再構築。江戸時代の京への没入体験を楽しくお持ち帰りいただけます。

●京のやさいあられ （各味）900円●JIDAIGEKI風呂敷（各柄）2,090円

３.UZUUZUシリーズ

京都撮影所とコラボレーションし映画を日常に取り入れるアパレルライン。映画村から新しいファッションカルチャーを発信するシリーズ。

●UZUUZUTシャツ（各色）2,400円●UZUUZUバケットハット2,200円他

４.昔あそびシリーズ

映画村の遊び心から生まれた、身につけたり手に取って遊びやすい和風ポップな小物アイテムシリーズ。

●おかご飴（各味）900円●かたな飴800円●映画村時代劇なりきり手ぬぐい（各デザイン）1,600円他

■太秦映画村フルリニューアルスケジュール

2026年3月28日（土）第１期オープン

2027年春（予定）第２期オープン

■新たに５つの飲食・物販店舗がオープン

■遊郭ゾーンオープン

2028年春（予定）第３期オープン

■芝居小屋・中村座（仮称）オープン

※2028年以降に温浴施設を計画中

※第１期リニューアルオープンエリア

■太秦映画村チケット販売スケジュール

2026年2月19日（木）～オンラインチケット販売開始

※3月28日(土)の＜イベント参加権付『太秦映画村』チケット＞は後日、別途販売となります。ご注意ください。

■「太秦映画村」施設詳細

施設名称 ：太秦映画村

所在地 ：京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

オープン日 ：2026年3月28日（土）第1期リニューアルオープン

営業時間 ：10:00～21:00

※3月28日(土)はオープニングイベントのため、営業時間は11:00～となります。ご了承ください。

定休日 ：火曜日（3月、4月、11月、祝日は火曜日も営業）

ナビダイヤル：0570-064349

アクセス ：・嵐電「太秦広隆寺」駅より徒歩5分

・JR「花園」駅より徒歩13分

・地下鉄「太秦天神川」駅より徒歩14分

入村料（2027年春の第2期オープンまでの料金）：

■１DAY（10:00～21:00）大人（中学生以上）2800円子ども（3歳～小学生）1600円

■ナイトタイム（17:00～21:00）大人（中学生以上）2000円子ども（3歳～小学生）1300円

※ご来場日によって料金が異なる場合がございます。

「太秦映画村」公式サイト：https://eigamura.com/