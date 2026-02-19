【2026年最新！卒業シーズン調査】卒業式の定番ソング&卒業式の定番イベントTOP10！

株式会社アイ・エヌ・ジー

30年に渡り、ティーンに特化したマーケティング＆プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーは、流行に敏感な関東の高校生男女にトレンド調査を実施しました。

渋谷トレンドリサーチは、回収したデータに基づき、渋谷を拠点に運営するINGteens高校生メンバーの生の声を反映し、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドを発表します。

今回の調査テーマは、「卒業」です。

まずは卒業シーズンに向けて、「自身が卒業したいこと」についての調査結果です。

❚ 卒業したいと思っていることは？

1位 食べ過ぎ (15.0%)

2位 スマホ依存 (10.0%)

3位 夜更かし (9.0%)

4位 怠惰・自分への甘さ (7.0%)

4位 SNS依存 (7.0%)

6位 お菓子・スイーツ (5.0%)

7位 勉強を後回しにする (4.0%)

7位 物事を後回しにする癖 (4.0%)

9位 ダイエット (3.0%)

9位 サボり癖 (3.0%)

9位 寝坊 (3.0%)

※複数回答可

卒業したいことの第1位は「食べ過ぎ」でした。「卒業式は可愛い姿で迎えたい」（高3・女子）や「自堕落な自分を脱却したい」（高2・女子）といった声が寄せられ、卒業式や新学年に向けて自分を磨き、生活習慣を整えたいと考える高校生が多いようです。次いで2位は「スマホ依存」。「もっと他のことに時間を使いたい」（高3・男子）、「友達との時間を大切にしたい」（高1・女子）といった意見があり、画面の中だけでなく、現実の時間をより有意義に過ごしたいという願いがうかがえます。3位には「夜更かし」がランクイン。「ゲームやYouTubeで毎日深夜3時まで起きていて親に怒られる」（高2・女子）という反省の声や、「専門学校に進むので早起きを習慣にしたい」（高3・女子）など、新生活に向けた意欲的なコメントも目立ちました。高校の卒業や進級という節目を機に、自身の「悪い習慣」からも卒業しようとする、ストイックで前向きな姿勢が散見される結果となりました。

続いて、「卒業記念に楽しみにしているイベント」についての調査結果です。

❚ 卒業記念に楽しみにしているイベントは？

1位 友達と写真撮影 (52.0%)

2位 卒業アルバムに寄せ書き (43.0%)

3位 メイクや髪を卒業式のために特別にセット (35.0%)

4位 花束を渡す・もらう (34.0%)

5位 TikTok撮影 (18.0%)

6位 好きな先生と写真撮影 (17.0%)

7位 手紙を渡す・もらう (15.0%)

7位 親や家族に感謝を伝える (15.0%)

9位 SNSに「卒業記念投稿」をする (12.0%)

10位 教室の黒板にメッセージアートを描く (11.0%)

10位 身につけているもの（第2ボタンやネクタイなど）を渡す・もらう (11.0%)

※複数選択可

卒業記念イベントの第1位に輝いたのは、「友達と写真撮影」でした。「中学の時も良い思い出になったから」（高2・女子）、「卒業後はなかなか会えなくなる人もいるので記念に残したい」（高3・女子）といった声が多く寄せられています。2位には「卒業アルバムに寄せ書き」がランクイン。「友人との別れを大切にしたい」（高3・男子）という意見のほか、「周りからどう思われていたのか知るのが楽しみ」（高3・女子）と、メッセージの内容に期待を寄せる声も見られました。3位は「メイクや髪を卒業式のために特別にセットする」でした。「ヘアメイクが好き。特別な日の装いを楽しみたい」といったエピソードが目立ち、SNS映えを意識したお揃いのヘアセットや、華やかなメイクで門出を祝うのが今の高校生の定番となっているようです。一方で、かつて卒業式の定番だった「身につけているもの（第2ボタンやネクタイなど）を渡す・もらう」は10位に留まりました。定番の「花束」も4位となるなど、時代の移り変わりとともに、写真やSNSを軸にした「カタチに残るビジュアル重視」のスタイルが主流となっている様子がうかがえます。

続いて、「卒業祝いで欲しいもの」についての調査結果です。

❚ 卒業祝いで欲しいものは？

1位 パソコン (10.0%)

2位 お金 (9.0%)

3位 iPad・タブレット (8.0%)

4位 服 (6.0%)

5位 コスメ・メイク用品 (5.0%)

6位 財布 (4.0%)

6位 バッグ・カバン (4.0%)

8位 花束 (3.0%)

8位 スマホ (3.0%)

8位 スーツ(3.0%)

第1位は「パソコン」でした。「大学での勉強を充実させたい」（高3・女子）や「大学生になったらMacBookを使ってみたい」（高3・男子）といった声が多く寄せられ、新生活の必須アイテムとして関心が高まっている様子がうかがえます。2位は「お金」がランクイン。「自転車を8年使っているので新調したいなど、色々なものを買いたい」（高1・男子）、「お金でもらえれば、本当に欲しいものができた時に使えるから」（高1・女子）などのコメントが見られました。用途を限定せず、自分のタイミングで必要なものを購入したいと考える高校生も多いようです。3位の「iPad・タブレット」についても、「大学で活用したい」（高3・女子）といった声が目立ちました。進学や就職、留学など、春から環境が大きく変わる高校生にとって、デジタルデバイスは最も心強い「お祝い」となっているようです。

続いて、「卒業式の定番ソング」についての調査結果です。

❚ 卒業式の定番ソングといえば？

1位 正解 / RADWIMPS (29.0%)

2位 3月9日 / レミオロメン (23.0%)

3位 旅立ちの日に… / 川嶋あい (16.0%)

4位 旅立ちの日に / 合唱 (5.0%)

5位 さくら / 森山直太朗 (2.0%)

5位 サクラ咲ケ/嵐 (2.0%)

5位 翼をください/林原めぐみ (2.0%)

5位 遥か/GRe4N BOYZ (2.0%)

5位 僕のこと/Mrs. GREEN APPLE (2.0%)

5位 また逢う日まで/平井大 (2.0%)

1位に輝いたのは、RADWIMPSの「正解」でした。「中学の卒業式で歌って感動した」（高3・女子）、「自分たちの学校でも歌う予定」（高2・女子）といったエピソードが多く寄せられ、まさに令和の卒業式の新定番ソングとして定着している様子がうかがえます。2位には、昨年までトップを走り続けていたレミオロメンの「3月9日」がランクイン。「別れは寂しいけれど、前に進む力をくれる」（高1・女子）、「この曲を聴くと、やっぱり卒業だと感じる」（高2・女子）などの声があり、時を経ても色褪せない歌詞の力が多くの生徒の背中を押しているようです。3位は、川嶋あいの「旅立ちの日に…」が選ばれました。「小・中・高とずっと歌い続けている」（高2・女子）、「学生生活を鮮明に思い出せる」（高3・男子）といったコメントが多く、長きにわたり卒業シーズンの情景に寄り添ってきた名曲として、根強い支持を集めました。最後に、合唱曲の「旅立ちの日に」や、Mrs. GREEN APPLE、平井大といった現代の人気アーティストの楽曲もランクインしており、伝統的な合唱とトレンドの楽曲が共存する、現代の高校生らしいランキング結果となりました。

最後に、高校生たちが予想する「ネクストトレンド」について、散見されたコメントから抜粋して発表します。

❚ 次に来るトレンドは？

【食べ物】水チョコレート

チョコレートに水を加えて泡立てるだけで作れる、驚くほど軽い食感のムース。生クリームを使わないためヘルシーで、失敗しにくいのもポイント。「お家カフェ」を楽しむ高校生の間で注目を集めています。

【ファッション】カウボーイコア

ウエスタンブーツやデニム、フリンジなどの要素を取り入れた、2000年代トレンドのリバイバルとして進化したファッションスタイル。海外セレブのSNSから火がつき、「強めで可愛い」独自のスタイルが支持されています。

【渋谷トレンドリサーチとは】

1995年から渋谷の街頭に訪れる女子高生を対象に対面アンケートを毎月実施。1998年より調査エリアを東京・名古屋・大阪の三都市に拡大。1990年創立より30年以上継続してトレンドに敏感なティーンを対象としたリサーチを実施し、メディアや企業様に調査データを提供してまいりました。現在は流行に敏感な高校生男女に毎月アンケート調査を実施し、最新トレンド情報やトレンド発生の要因や動向を分かりやすく解説、提供しております。

【調査概要】

調査テーマ ：卒業に関するトレンド調査

調査対象 ：高校生男女(15～18歳)

調査期間 ：2026年1月19日(月)

調査方法 ：WEBアンケート調査

有効回答人数 ：100名

【本調査結果(画像)の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、出典として「渋谷トレンドリサーチ」とURL(https://shibuya-trendresearch.jp)の併記をお願いいたします。