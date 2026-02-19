空間デザイン・設計・施工のタカラスペースデザインが「direct」を採用。協力会社とのやり取りを一元化し、情報共有の手間を50％削減

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）は、タカラスペースデザイン株式会社様（本社：大阪府大阪市中央区、以下「タカラスペースデザイン」）が、現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」を導入し、活用いただいている事例をサービスサイトにて公開したことをお知らせいたします。

https://direct4b.com/ja/voice/voice-takara-s-d.html

「direct」導入背景

タカラスペースデザインは、機器・化粧品類の販売などを行うタカラベルモントグループにおいて、歯科医院や理美容店などの空間デザイン・設計・施工を担う会社です。



社内コミュニケーションに「Teams」を利用している同社では、協力会社とのやり取りは会社ごとにFAX、メール、電話、ショートメールなどを使い分けていたため、情報が分散し、整理や管理が煩雑だったことが大きな課題でした。

また、プライベートで利用しているチャットツールを使うケースもありましたが、仕事とプライベートの線引きが曖昧になることや、会社としてログ管理ができない点に懸念がありました。これらの課題を解決するため、協力会社とも安全にやり取りができる「direct」が採用されました。

タカラスペースデザイン様の「direct」活用事例と導入効果

同社では、協力会社を含めた現場のやり取りを「direct」に一元化したことで、情報共有の手間を約50％削減しました。また、「言った・言わない」といった認識ズレも減り、トラブルの未然防止や現場全体の品質向上につながっています。

トークルームで現場の情報が可視化されることにより、自然なフォロー関係が生まれコミュニケーションが活性化。チーム力の向上と業務全体の円滑化を実現しています。

導入事例ページでは、内装・店舗づくりの現場における「direct」運用の工夫とその効果を詳しくご紹介しています。



◆課題

・協力会社ごとに連絡手段が異なり、案件情報が分散していた

・私用チャットではログ管理や情報統制ができなかった

・社内外でツールが分断され、現場連絡が煩雑だった



◆導入の決め手

・60代の方でも直感的に使える簡単な操作感

・私用端末でもセキュリティを担保できる

◆活用・効果

・複数の協力会社に一斉に連絡できるようになり、情報共有の手間が約50％削減

・現場情報や図面、発注連絡を「direct」に一元化し、トラブルや手戻りの防止に

・コミュニケーションが活性化し、チーム力の向上につながった

現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」について

お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやり取りだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は10,000社を超え、建設やインフラ、設備、製造、流通、小売、金融、介護・医療などさまざまな業界の現場で広がっています。

現在は、チャット機能に加えて、タスク／掲示板／日程調整など、業務アプリ「direct Apps」と連携して、現場の業務効率化を推進しています。





▼「direct」の主な機能

◯トーク ◯通話機能 ◯スタンプ ◯ファイル添付 ◯音声入力

◯ノート機能 ◯アンケート機能 ◯写真加工機能 ◯ゲストモード

◯既読・未読 ◯ブックマーク ◯一斉連絡 ◯セキュリティ機能

◯タスク ◯掲示板 ◯日程調整

「direct」サービスサイト： https://direct4b.com/ja/

タカラスペースデザイン株式会社様について

タカラスペースデザイン株式会社は、タカラベルモントグループの空間デザイン・設計・施工を担う企業です。美容室・理容室・エステサロン、歯科医院・医療クリニック、化粧品店舗などの「美と健康」空間をトータルサポートしています。

企業URL：https://www.takara-s-d.com/

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。



