全国の東急ステイで高品質な“ジャパニーズクオリティ”を体感 「athletia(アスレティア)」トライアルキット付き宿泊プラン販売

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：丹下 慎也）は、株式会社エキップ（東京都品川区、代表取締役社長執行役員：赤堀 真之）の協力のもと、2026年2月19日（木）より、日本発スキンケアブランド「athletia（アスレティア）」のトライアルキット付き宿泊プランを全国の東急ステイ31施設で一斉に販売開始いたします。

自然体で健やかな美しさを追求する athletia の理念と、日本ならではの繊細で細やかなサービスを大切にする当社の価値観が融合した“ジャパニーズクオリティ”のケアとおもてなしで、心身をととのえる滞在体験をご提供いたします。

■ よく動き、よく休む。athletia がかなえる東急ステイのウェルビーイング滞在

東急ステイでは、ブランドコンセプト「Stay Connected.」のもと、日本各地で地域や文化と人をつなぎ、お客様が新たな発見や自分自身との再会を体験できる滞在をご提案しています。このたび、化粧品を通じた「美のトータルビューティー」を提案する株式会社エキップと初コラボレーションし、旅先でもウェルビーイングなひとときをお過ごしいただける宿泊プランを、全国31カ所の東急ステイにて2026年2月19日(木)より販売いたします。

本プランでは、日本初のクリーンビューティーブランドである athletia（アスレティア）のトライアルキットをスペシャルアメニティとしてお届けいたします。食生活や時間の乱れから肌が揺らぎやすくなる旅先でも、上質で快適な客室と自然由来の成分を生かしたスキンケアセットで、肌とこころを整えていただけます。「よく動き、よく休む」という athletia の思想に触れながら、オンとオフの切り替えとセルフコンディショニングを支える「ジャパニーズクオリティ」の滞在を、ぜひ全国の東急ステイでご体験ください。

「athletiaトライアルキット付きプラン」販売概要

【予約開始】2026年2月19日(木)～

【宿泊開始】2026年2月19日(木)～

【販売施設】東急ステイ31施設*

【ご予約】東急ステイ公式ホームページ(https://www.tokyustay.co.jp/)

【プランおよび特典内容】

・東急ステイ全31施設でのご宿泊

チェックイン15：00／チェックアウト11：00

・athletiaトライアルキット 1名様1泊につき1セット

トリートメント クレンジングオイル 4mL（サンプル）×1包

スムーススクラブウォッシュ 3g（サンプル）×2包

コアバランス オイル 5mL（サンプル）×1本

コアバランス トーニングローション 3mL（サンプル）×2包

スキンプロテクション UVジェル 30 2g（サンプル）×1包

* 東急ステイ新宿は除きます

* 上記料金には、消費税10％が含まれます

■ athletia（アスレティア）について

HANARE by Tokyu Stay（京都市中京区）外観HANARE by Tokyu Stay（京都市中京区）客室

毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフスタイルに24時間寄り添う製品ラインナップを展開する athletia。

「balance your active/relaxing cycle」をコンセプトに掲げ、「よく動き、よく休む」の循環やオンとオフの切り替えに寄り添うことで、お客様それぞれのセルフコンディショニングをサポートできると考えています。また日本発のクリーンビューティーブランドとして、自然や環境、社会に配慮したブランド活動を行っています。

■日本の美意識を背景にした、心と身体に寄り添う品質が導く、新しい滞在体験

athletia 公式サイト :https://www.athletia-beauty.com/ja/

東急ステイでは、日本の美意識と自然館に根ざした「ジャパニーズクオリティ」を体現する athletiaとともに、心と身体に寄り添う新しい滞在体験をご提供いたします。移動や情報が多い現代では、ホテルで過ごす時間が、単なる宿泊から心身をリセットするための大切な「ケアの時間」へと変化しています。地球環境に配慮し、自然由来の原料選定から高い技術力による製造、使い心地まで妥協のない

athletia の品質と、日本発のおもてなしを大切にする東急ステイの環境が響き合い、繊細でありながら確かな機能性に支えられたケアの時間をお届けいたします。

チェックイン後は、落ち着いた客室で athletia のトライアルキットを体験。心をほどく香りと、肌になめらかなテクスチャーが、深い休息と軽やかな目覚めへと誘います。私たちは、上質なセルフケアと快適な滞在環境を融合させた新たな“ととのう滞在”をご提案してまいります。

■非日常から日常へつながる場所へ。気に入ったらすぐに全国の東急ステイで購入が可能になる未来

東急ステイは、体験型サービスを通じて深まる athletia への共感を、滞在後の日常へとつなげます。宿泊に付加価値を生む体験型サービスを拡充してきた当社の取り組みは、athletiaとのコラボレーションにより、多くのお客様へ心地よさや満足度の高い滞在を生み出せると考えます。

さらに、ホテルという非日常の空間で気に入ったたアイテムを、チェックアウト後の日常の中でも継続してご使用いただけるよう、athletia 製品を全国の東急ステイにて購入可能とする予定です。これにより、ホテルでの体験が一過性のものではなく、日常へと自然につながる“記憶に残る滞在”として広がっていくことを目指します。

ホテルは「泊まる場所」から「整える時間を提供する場所」へ。東急ステイは athletia とともに、ファンコミュニティを創出し育みながら、新しい体験を紡いでまいります。

■「東急リゾーツ&ステイ株式会社」について

東急リゾーツ＆ステイ(https://www.tokyu-rs.co.jp/)は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠(https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/)やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts(https://www.rokukyoto.com/)などのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に広がる運営施設を展開しています。

1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約680万人にのぼります。

こうした実績とノウハウ、地域・行政・お取引先との長期的な関係構築や新たなことへの挑戦する姿勢を強みとして、出会うすべての人へ日本各地の魅力を伝え、”楽しい”を提供していくことを目指しています。