1970年代の流行を現代ファッションへ再構築したクラシックフレーム。『THE BEDFORD HOTEL』より新作登場
全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、クラシックデザインを上質に仕上げた、こだわりのアイウェア『THE BEDFORD HOTEL（ザ ベッドフォード ホテル）』の新作を、2026年2月13日（金）より、全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡(https://www.meganeichiba.jp/)市場ウェブサイト(https://www.meganeichiba.jp/)にて販売開始しました。
彫金に宿る、1970年代の美しさとかっこよさ
新作は、「1970年代の流行を現代に落とし込む」をコンセプトにデザインしました。指輪や腕時計などに用いられてきた彫金模様に着目し、1970年代ならではの美しさやかっこよさはそのままに、現代のファッションに馴染む表現へと再構築しています。
彫金模様は10種類の候補から厳選し、彫りの深さや模様の配置といった細部にまで調整を重ねました。主張しすぎず、それでいて確かな存在感を放つ絶妙なバランスを追求することで、日常のスタイリングにおいても“かっこよく着こなせる”一本に仕上げています。
BFH-37
クラシックな要素を現代のファッションに再構築し、テンプルに細やかな彫金模様を施し、シンプルながらも深みのあるデザインに仕上げました。曲線的なデザインで統一したブリッジやヨロイが、優しい印象を演出しています。
BFH-38
クリアなテンプルから細やかな彫金を施した金属芯が覗き、角度や光の当たり方によって表現が変化する、さりげない存在感をまとったデザインです。テンプルエンドには空洞を設けた意匠を施し、金属の質感が際立つヴィンテージな雰囲気を演出しています。
BFH-39
クラシックを象徴するキーホールブリッジを採用し、時代を超えて愛されるクラシックの本質を表現しました。モダンエンドには縞模様を施すことで、クラシカルな世界観に統一感を持たせるとともに、滑り止めとしての役割も兼ね備えています。
商品概要
商品名：THE BEDFORD HOTEL（ザ ベッドフォード ホテル）
種 類：3型9種類
価 格：19,800円～24,200円（税込）※レンズ代を含む
取扱店：全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイト(https://www.meganeichiba.jp/)
特 設：https://www.meganeichiba.jp/brand/the_bedford_hotel/
LINE UP
BFH-37 ／ 51□19-145 ／ 24,200円（税込）
ブラック
アンティークゴールド
アンティークシルバー
BFH-38 ／ 48□23-147 ／ 19,800円（税込）
デミカーキ
クリアブラウン
クリアスモーク
BFH-39 ／ 48□23-147 ／ 19,800円（税込）
カーキ
デミブラウン
ブラック
株式会社メガネトップ
所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6
代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏
設 立 1980年5月
資本金 1億円（2025年3月末）
事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売
店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）
従業員数 5,201人（2025年3月末）
コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp
眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp
お客様からのお問い合わせ先
株式会社メガネトップ お客様相談室
フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）
＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です