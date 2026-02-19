1970年代の流行を現代ファッションへ再構築したクラシックフレーム。『THE BEDFORD HOTEL』より新作登場

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、クラシックデザインを上質に仕上げた、こだわりのアイウェア『THE BEDFORD HOTEL（ザ ベッドフォード ホテル）』の新作を、2026年2月13日（金）より、全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡(https://www.meganeichiba.jp/)市場ウェブサイト(https://www.meganeichiba.jp/)にて販売開始しました。

彫金に宿る、1970年代の美しさとかっこよさ

新作は、「1970年代の流行を現代に落とし込む」をコンセプトにデザインしました。指輪や腕時計などに用いられてきた彫金模様に着目し、1970年代ならではの美しさやかっこよさはそのままに、現代のファッションに馴染む表現へと再構築しています。

彫金模様は10種類の候補から厳選し、彫りの深さや模様の配置といった細部にまで調整を重ねました。主張しすぎず、それでいて確かな存在感を放つ絶妙なバランスを追求することで、日常のスタイリングにおいても“かっこよく着こなせる”一本に仕上げています。

BFH-37

クラシックな要素を現代のファッションに再構築し、テンプルに細やかな彫金模様を施し、シンプルながらも深みのあるデザインに仕上げました。曲線的なデザインで統一したブリッジやヨロイが、優しい印象を演出しています。

BFH-38

クリアなテンプルから細やかな彫金を施した金属芯が覗き、角度や光の当たり方によって表現が変化する、さりげない存在感をまとったデザインです。テンプルエンドには空洞を設けた意匠を施し、金属の質感が際立つヴィンテージな雰囲気を演出しています。

BFH-39

クラシックを象徴するキーホールブリッジを採用し、時代を超えて愛されるクラシックの本質を表現しました。モダンエンドには縞模様を施すことで、クラシカルな世界観に統一感を持たせるとともに、滑り止めとしての役割も兼ね備えています。

商品概要

商品名：THE BEDFORD HOTEL（ザ ベッドフォード ホテル）

種 類：3型9種類

価 格：19,800円～24,200円（税込）※レンズ代を含む

取扱店：全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイト(https://www.meganeichiba.jp/)

特 設：https://www.meganeichiba.jp/brand/the_bedford_hotel/

LINE UP

BFH-37 ／ 51□19-145 ／ 24,200円（税込）

ブラックアンティークゴールドアンティークシルバー

BFH-38 ／ 48□23-147 ／ 19,800円（税込）

デミカーキクリアブラウンクリアスモーク

BFH-39 ／ 48□23-147 ／ 19,800円（税込）

カーキデミブラウンブラック

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏

設 立 1980年5月

資本金 1億円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です