【HERA】韓国でサンクリーム部門19年連続1位*を獲得するUVシリーズがさらに機能性を向上し、エイジングケア効果を備えてリニューアル！プロテクションとスキンケア発想を融合させた、ハイブリッドUV下地

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、UVケア3種『UVプロテクター フレッシュ』『UVプロテクター トーンアップP』『UVプロテクター トーンアップL』を2026年3月6日(金)に全国発売いたします。なお、HERA公式オンラインストアとHERAカウンターでは、2026年2月27日(金)より先行発売いたします。

左から UVプロテクター トーンアップP、UVプロテクター トーンアップL

*KANTAR PANEL サンクリームカテゴリ内での購入額基準ブランドランキング

（2006年1月2日～2023年12月31日）

心を満たす仕上がりは、穏やかな肌からみずみずしい水分感で整え、涼やかな肌印象を築くUVベース

UVプロテクター フレッシュ

SPF50+ / PA++++

内容量: 50mL

価格: 税込 5,610円（税抜 5,100円）

for all skin types

特にくすみ、テカリが気になる方、

爽やかな使い心地を求める方

〈商品特徴〉

■ UV-R PROTMテクノロジー採用で、日常に潜む肌ストレス環境からプロテクト

紫外線(UVA/UVB)やブルーライトなど、目に見えない外部環境による刺激から肌を守り、

確かなプロテクション効果を発揮。

UV防御効果は国内最高基準値を満たし、強力な紫外線をカット。

さらに、外部刺激によって引き起こされる乾燥ダメージにもアプローチし、

日中の肌を心地よく守りながら、コンディションをすこやかに整える。

プロテクションとスキンケア発想を融合させた、ハイブリッドUV下地。

■ スキンケア成分を贅沢に配合した、まるで美容液のようなUVクリーム

6種のスキンケア成分*1と5種類のヒアルロン酸*2を配合した高保湿設計で、

肌をうるおいで満たし、しっとりとなめらかな肌印象へ。

外部刺激による乾燥ダメージを労わりながら、日中も安心して過ごせる肌コンディションをサポート。

さらに、マデカソサイドをはじめとした4種の整肌うるおい成分*3を配合により、

肌の油水分バランスをすこやかにキープ。

モイスチャーフィルム採用で、肌に透明なうるおいベールを纏い、

涼やかなベースを保ちながらメイクの密着感と持続力を高める。

■ すっきりとした使い心地を追求した、肌ストレスフリーなテクスチャー

水感たっぷりで軽やかに肌にとろけるようになじみ、UVクリーム特有の重たさを感じさせない、

スキンケアのようなつけ心地を叶えるテクスチャー。

ひと塗りでうるおいが広がるみずみずしい質感が、ベタつきを抑えながらなめらかに肌へ密着。

時間が経っても快適な、崩れにくいベースメイクの土台をつくります。

さわやかなアクアティックグリーンフローラルの香り

*1β-カロチン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、ＤＮＡ、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、酢酸トコフェロール（いずれも整肌うるおい成分）、*2ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（いずれも保湿成分）、*3マデカッソシド、アラントイン、パンテノール、イノシトール（整肌うるおい成分）

肌に血色感と洗練を、ひと塗りのピーチピンクで使うたびに明るさを引き出す、トーンアップ*1 UVベース

UVプロテクター トーンアップP

SPF50+ PA++++

内容量: 50mL

価格: 税込 5,610円（税抜 5,100円）

for all skin types

特に自然なトーンアップをお好みの方

〈商品特徴〉

■ UV-R PROTMテクノロジー採用で、日常に潜むあらゆる肌ストレス環境からプロテクト

紫外線(UVA/UVB)をはじめ、ブルーライト、PM2.5、IR*2など、

目に見えない外部環境による刺激から肌を守り、確かなプロテクション効果を発揮。

国内最高基準値を満たすUV防御効果にスキンケア発想を融合。

外部刺激によって引き起こされる乾燥ダメージにもアプローチし、日中の肌を心地よく守りながら、

すこやかな肌コンディションへ導く、ハイブリッドUV下地。

■ Melasolv(TM) （メラソルブ）*3配合で使うたびに、トーンアップ*1

独自開発の“Melasolv（メラソルブ）TM”*3を配合し、

みずみずしい保湿感を与え、使うたびに透明感のある明るい肌*1へ導く。

さらに、6種のスキンケア成分*4と美容エキス*5配合した高保湿設計で、

肌をうるおいで満たし、しっとりとなめらかな肌印象へ。

外部刺激による乾燥ダメージを労わりながら、日中も安心して過ごせる肌コンディションをサポート。

まるで肌に水分補給をするように、うるおいバリアを整える処方。

■ 肌に溶け込むピーチピンクで、血色感まで美しく整える

肌に溶け込むようになじみ、白浮きしにくいピーチピンクカラーのテクスチャー。

ほのかな血色感を与えながら、くすみを自然にカバーし、明るく艶やかな肌印象を演出。

カラーコントロール効果を備えた軽やかなクリームがやさしく伸び広がり、肌トーンを均一に整える。

ナチュラルにトーンアップしたヘルシーな血色感が、

そのあとのメイクを引き立て華やかに。

清潔感を感じるシトラスアロマティックウッドの香り

*1 しっとりとうるおって肌トーンが明るく見える効果、*2IR(赤外線) 皮下脂肪層まで浸透し、コラーゲン破壊-弾力低下/シワを生成する「熱老化」を誘発、*3トリメトキシケイヒ酸チモール（保湿成分）、*4β-カロチン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、DNA、3-O-エチルアスコルビン酸、酢酸トコフェロール（いずれも整肌うるおい成分） 、*5乳酸桿菌／ホテイアオイ発酵物（保湿成分）

光を操るような透明感を、確かなものに肌印象を研ぎ澄ます、ラベンダーUVベース

UVプロテクター トーンアップL

SPF50+ PA++++

内容量: 50mL

価格: 税込 5,610円（税抜 5,100円）

For all skin types

特にくすみ、黄味、赤味が気になる方

〈商品特徴〉

■ UV-R PROTMテクノロジー採用で、日常に潜む肌ストレス環境からプロテクト

紫外線(UVA/UVB)やブルーライトなど、目に見えない外部環境による刺激から肌を守り、

確かなプロテクション効果を発揮。

UV防御効果は国内最高基準値を満たし、強力な紫外線をカット。

さらに、外部刺激によって引き起こされる乾燥ダメージにもアプローチし、

日中の肌を心地よく守りながら、コンディションを健やかに整える。

プロテクションとスキンケア発想を融合させた、ハイブリッドUV下地。

■ 透明感*1のある肌トーンが、12時間*2持続

ソフトラベンダーカラーが、黄くすみや赤味などの不均一な肌トーンを補正し、明るく華やかにトーンアップ*1。

エマルジョン中のオイルを微細化させた処方が生む、もっちりとしたテクスチャーは

なめらかに伸び広がり、肌に薄く均一に密着する仕上がりに。

光を操るような透明なヴェール層を形成し、透明度の高い儚げな艶めきを演出。

■ うるおいに満ちた、ブリーザブルな肌を一日中

6種のスキンケア成分*3を配合した高保湿設計で、

外部刺激によって引き起こされる乾燥ダメージにもアプローチ。

さらに整肌成分のナイアシンアミドと2種の美容エキス*4がうるおいを与え、

ベタつきにくいのに、もっちりとした質感の肌に導く。

*1メイクアップ効果による 、*2当社調べ、効果には個人差があります、*3β-カロチン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、DNA、3-O-エチルアスコルビン酸、酢酸トコフェロール（いずれも整肌うるおい成分） 、*4モクセイ花エキス、ツバキ種子エキス（整肌うるおい成分）

【 HERAとは 】

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

■HERA日本公式ブランドサイト

https://jp.hera.com/

■HERA日本公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez

■HERA日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/herabeauty_jp

■HERA日本公式X

https://x.com/herabeauty_jp