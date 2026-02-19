LINE連携型CRM「ZooRM（ズーアールエム）」、オムニチャネルDay 2026で実際にお試しいただけます！

フォーグローブ株式会社

クリエイティビティを活かせる人を増やすことで社会に貢献するフォーグローブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：畑野裕亮、以下「フォーグローブ」)は、2026年2月27日(金)に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される「オムニチャネルDay 2026」に参加し、当社が提供するLINE連携型顧客管理システム「ZooRM(ズーアールエム)」を、イベント入場受付システムとして機能提供いたします。

この機会を通じ、ご来場いただいた皆様へLINEを通じたスムーズな受付プロセスを実際に体験いただくことで、次世代の顧客体験のDXがどのように実現されるかを肌で感じていただけます。従来の名刺交換や紙の受付票といったアナログな管理から解放された、デジタル時代の新しいイベント運営を、ぜひ会場で「触れて、感じて」ください。

なぜ今、ZooRM（ズーアールエム）なのか？

多くの企業が顧客データを保有していながら、「Excelでの分析に時間を取られ、施策立案に手が回らない」「LINEは使っているが、顧客セグメントが不十分で配信効果が上がらない」「複数のツールを使い分けており、データが分散している」といった課題を抱えています。

ZooRMは、これらの課題を解決するために開発された、LINEを活用した次世代CRMプラットフォームです。LINEミニアプリ、LINE公式アカウント、LINE通知メッセージをシームレスに連携させることで、顧客データの取得から分析、最適なコミュニケーション実行までを一気通貫で実現します。

ZooRM（ズーアールエム）が実現する3つの変革

変革1：「データ取得」──ユーザー行動履歴を自動で蓄積

ZooRM（ズーアールエム）では、ビジネスモデルに応じた複数のLINEミニアプリをパッケージとして提供しています。

- デジタル会員証＆アンケート：会員情報とアンケート回答を自動連携- 予約・チェックイン：予約履歴、来店履歴をリアルタイム取得- 来店スタンプ：来店頻度データの蓄積

これらのミニアプリを通じて取得したユーザーID(UID)、属性情報、購買情報、趣味嗜好、来店データを一元管理し、LINE公式アカウントだけでは取得できない詳細な行動データを蓄積できます。

変革2：「顧客理解」──17種類の動物キャラクターで直感的に可視化

ZooRM（ズーアールエム）独自の顧客管理機能が、マーケティング業務を「楽しく」変革します。

ユーザー分析の結果をもとに、例えば以下のようなセグメントが可能です。

- 「野心的なライオン」：成長支援が必要な優良顧客候補- 「活発なウサギ」：早期育成で定着を促すべき顧客- 「忠実なイヌ」：既存の優良顧客層

この可視化により、マーケティング担当者は複雑なユーザー分析の結果を直感的に理解でき、「どの顧客に、どんなアプローチをすべきか」を即座に判断できます。

加えて、メッセージ開封率、リッチメニュークリック、アンケート回答内容などの行動データでさらに細分化し、より精緻なセグメント配信が可能です。

変革3：「最適配信」──セグメントに応じたパーソナライズコミュニケーション

ZooRM（ズーアールエム）で分類された顧客セグメントや独自の属性情報に対して、最適なコミュニケーションを自動・半自動で実行できます。

▼セグメント配信機能

- 行動データセグメント配信未購入者、初回購入者、優良顧客、離脱ユーザーなど、購買ステータスに応じたメッセージ- 属性セグメント配信誕生月、特定商品購入者、会員ランク、ポイント数などに基づいた精密なターゲティング

▼LINE通知メッセージ連携

友だち登録の有無に関わらず、電話番号をキーとして約100種類の重要なお知らせ(予約リマインド、契約満期通知など)を直接配信。

LINE友だち獲得のきっかけとしても活用できます。

▼管理機能

顧客一覧検索、セグメント分析、配信リスト作成、アンケート管理、予約管理、注文管理、商品管理、店舗管理、リッチメニュー管理など、マーケティング運用に必要な機能を網羅しています。

拡張性も万全──既存システムとの柔軟な連携

ZooRM（ズーアールエム）は、PaaS型の専用環境により、既存のCRM、POSシステム、基幹システム、在庫管理システムとのID連携やデータ移行が可能です。企業ごとの要件に応じたカスタマイズ開発にも対応し、本格的なオムニチャネル戦略の実現を支援します。

▼ZooRM（ズーアールエム）公式サイト

https://uz-apps.io/zoorm

オムニチャネルDay 2026で、ZooRM（ズーアールエム）をぜひ体感してください

今回のオムニチャネルDay 2026では、ZooRM（ズーアールエム）を使った入場受付システムを実際に体験いただけます。LINEを通じたスムーズな本人確認、来場データの自動取得、セグメント配信の即時実行など、ZooRM（ズーアールエム）が実現する「顧客体験のDX」を肌で感じていただける貴重な機会です。

オムニチャネル協会が主催する「オムニチャネルDay」は、協会最大級のカンファレンスとして毎年開催されています。今年のテーマは「Co-Creation of DX(DXの共創)」。未来へ向けて業界や企業を超えた「共創」を目指し、オムニチャネル戦略の最前線を学べる場です。

▼イベント概要

- 名称: オムニチャネルDay 2026 テーマ: 「Co-Creation of DX(DXの共創)」- 日時: 2026年2月27日(金) 13:00開催(12:00受付開始)- 会場: 虎ノ門ヒルズフォーラム- 主催: 一般社団法人オムニチャネル協会

各界のトップリーダーによる講演やパネルディスカッション、交流会など、充実したプログラムが予定されています。

▼イベント詳細

https://omniassociation.com/open/omnichannelday2026

フォーグローブについて

フォーグローブ株式会社は2022年から4年連続で『LINE Technology Partner LINEミニアプリ部門』（現：LINEミニアプリ部門の委託開発部門）、2024年からは『LINE Technology Partnerコミュニケーション』の認定を取得し、2025年からは『LINE Sales Partner』としても認定されるなど3部門の認定を受けている、LINEマーケティング施策を製販一体で伴走可能な全国でも数少ないパートナー企業の1社です。

▼会社概要

会社名: フォーグローブ株式会社

代表者: 代表取締役 畑野裕亮

本社所在地: 東京都品川区上大崎2-14-5 クリスタルタワー7F

資本金: 6,338万円

設立: 2006年10月2日

事業内容: AI導入・業務革新ソリューション、システム構築ソリューション、LINE・CRM活用ソリューション、伴走型マーケティング運用

公式サイト: https://www.fourglobe.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

フォーグローブ株式会社（担当：細谷・柳田）

https://www.fourglobe.co.jp/contact/