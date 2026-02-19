データフィード管理ツール「dfplus.io」、「楽天リーベイツ（Rebates）」の「リーベイツサーチ」機能に対応開始

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus.io」は、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するアフィリエイトサービス「楽天リーベイツ（Rebates）」への対応を開始しました。

◆「dfplus.io」で「楽天リーベイツ（Rebates）」へのデータ連携が簡単に

この度、データフィード管理ツール「dfplus.io」は「楽天リーベイツ（Rebates）」の「リーベイツサーチ機能」との連携を開始しました。

これにより、EC事業者様は、dfplus.io上の簡単な操作のみで、「楽天リーベイツ（Rebates）」のご利用に必要な商品データ（商品名、価格、商品URLなど）を連携できるようになりました。

本連携により対応する「リーベイツサーチ」では、従来のストア検索に加え、商品単位での検索が可能になります。商品単位での露出が可能になるため、ユーザーの潜在的なニーズに訴求することができ、購買意欲の高い楽天会員を送客することで新規顧客獲得が見込めます。

連携にあたっては、お持ちの商品データを「楽天リーベイツ（Rebates）」の仕様に沿ったデータフィードに変換し、A8.net、バリューコマース アフィリエイトなどのASPを通じて連携*できます。商品データの修正や更新も dfplus.io 上で一元管理できるため、日々の作業負荷を抑えながら、最新の商品情報を反映した運用が可能です。

*対応 ASP は順次拡大予定です。詳細はお問い合わせください。

2026年2月以降、すべての dfplus.io ユーザーが「楽天リーベイツ（Rebates）」用データフィードを作成いただけます。

◆「楽天リーベイツ（Rebates）」について

連携イメージ

「楽天リーベイツ（Rebates）」は、米国のキャッシュバックサイトを源流に持つ楽天グループ運営のポイント還元サイトです。

ファッション、コスメから食品、日用品雑貨、家電 PC まで幅広いジャンルで各企業が自社運営するオンライン・ショッピングサイトと提携しており、楽天 ID で「楽天リーベイツ（Rebates）」にログイン後、各社のサイトに遷移して商品を購入すると、購入金額に応じて各ストアが提示する「楽天ポイント」がユーザーに還元されます。

「楽天リーベイツ（Rebates）」は、自社サイトへの集客を図りたい事業者にとって新しい流入チャネルになると共に、ユーザーにとっては「楽天市場」に出店していないオンラインショップのお買い物でも「楽天ポイント」を貯めることができるサービスです。

Webサイト：https://www.rebates.jp/

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus.io」について

「dfplus.io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。「楽天リーベイツ（Rebates）」のほか、Google ショッピング広告、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告(旧称: Facebook ダイナミック広告)、Yahoo! 広告、LINE Dynamic Ads、LINE ショッピング、Instagram ショッピング、Pinterest など、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

dfplus.io ブログ：https://dfplus.io/blog/

◆無料トライアルのご案内

dfplus.io は何度でもお申込みいただける、無料トライアルプランをご用意しております。

本機能もすぐにお試しいただくことが可能ですので、下記からお気軽にお申込みください。

https://dfplus.io/freetrial/

◆株式会社フィードフォース 会社概要

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションにB2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山 1 丁目 2-6 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Web サイト：https://www.feedforce.jp/

◆本件に関するお問い合わせについて

本件に関するご質問、ご相談は以下のフォームからお問い合わせください。

https://dfplus.io/contact/