吉野家、甘辛たれが食欲そそる「鉄板牛プルコギ定食」「牛プルコギ丼」を2月20日から販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、2月20日（金）11時から全国の吉野家店舗にて牛肉と彩り野菜を甘辛たれで仕上げた『鉄板牛プルコギ定食』『牛プルコギ丼』を期間限定で販売します。『鉄板牛プルコギ定食』は本体価格818円（店内税込価格899円）、『牛プルコギ丼(並盛)』は本体価格653円（店内税込価格718円）で販売します。『牛プルコギ丼』は、テイクアウトの利用も可能です。

※一部販売していない店舗がございます。

詳細を見る :https://www.yoshinoya.com/lp/purukogi_2602/

■『鉄板牛プルコギ定食』

『鉄板牛プルコギ定食』は、旨みたっぷりの牛肉に玉ねぎと３色ピーマンを加え五感と食欲を刺激する仕立てとなっています。お客様には、鉄板に盛り付けた牛肉、玉ねぎ、３色ピーマンを、火の付いた五徳で熱々の状態で提供します。商品が運ばれてくる時から、甘辛たれとごま油の香ばしい香りが立ちのぼり、特製プルコギたれをかけると「ジュージュー」と食欲をそそる音が響きます。

■『牛プルコギ丼』

『牛プルコギ丼』は、旨みたっぷりの牛肉に玉ねぎと３色ピーマンを加え、にんにくとりんご果汁を加えた特製の甘辛たれで焼き上げた商品です。「並盛」のほか、「小盛」「アタマの大盛」「大盛」「特盛」「超特盛」と、全6種類のサイズバリエーションを用意しました。

『牛プルコギ丼』は、テイクアウトでの利用も可能です。

■プルコギ商品価格一覧

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。