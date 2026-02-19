ミュシャの技法を解き明かす。創造性を追求するすべてのイラストレーター・デザイナーに贈る決定版『アルフォンス・ミュシャ装飾図譜』3月下旬発売

株式会社ボーンデジタル

『アルフォンス・ミュシャ装飾図譜 -曲線と色彩の世界-』（著：テラサ・バーナード）を2026年3月下旬に発売いたします。

緻密な装飾、美しい曲線。 現代アート＆デザインの源流をたどる、アルフォンス・ミュシャの世界。

チェコが生んだ稀代の芸術家、アルフォンス・ミュシャ（Alphonse Mucha）。彼の作品は、今なお世界中のクリエイターにとって、尽きることのないインスピレーションの源です。本書は、その芸術の核心である、優雅な「ミュシャ様式（ル・スタイル・ミュシャ）」の全貌を解き明かします。

優美な曲線と描線：

彼の作品を特徴づけるのは、魅力な流れるような描線と、緻密で複雑な装飾です。ポスターデザインに革命をもたらしたとされる「ジスモンダ」のポスターは、縦に細長い構成とやわらかな描線が組み合わさることで、ポスターに品位と落ち着きをもたらしました。

装飾美の集大成：

精巧な花のモチーフや装飾的な要素、印象的な色彩表現は、ミュシャ独自の様式を形づくっています。宝飾品、壁紙、室内装飾など、きわめて幅広い領域に応用されたそのデザイン力は、1902年刊行の『装飾資料集』にもまとめられ、現代のクリエイターがデザインの法則を学ぶ上での必読書です。

華やかな女性像：

光背や精巧な花のモチーフに囲まれた美しい女性たちは、彼の作品の最も象徴的な要素です。優美な女性像と豊かな装飾性を備えた広告作品は、ただの日用品を憧れの商品へと高める、彼が持つ才能を雄弁に物語ります。

広告ポスター、装飾パネル、書籍挿絵、そして最大の連作である「スラヴ叙事詩」まで、ミュシャが残した多岐にわたる創作の軌跡をたどり、時代を超えて人々を魅了し続ける「美の秘密」を発見してください。ミュシャファン、そして創造性を追求するすべてのイラストレーター、デザイナーに贈る、決定版です。

■書籍概要

