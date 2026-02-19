きゅるりんってしてみて逃げ水あむさんイメージモデル新カラーコンタクトブランド『Cunte(キュント)』が2026年2月27日(金)11:00より発売開始！

写真拡大 (全8枚)

株式会社エース

株式会社エース（本社：東京都港区、代表取締役：山下雅史）は、きゅるりんってしてみて逃げ水あむさんイメージモデル新カラーコンタクトブランド『Cunte(キュント)』全5色を2/27(金)11:00より発売いたします。

▶ブランドコンセプト

『自分に恋するおまじない』


誰かのための可愛いも素敵だけど、
自分のための可愛いも大事。
Cunteは、
“自分をもっと好きになるカラコン”
“自分を肯定できる視線をつくる”
をテーマにカラコンを作りました。


自分をもっと好きになるための選択をお手伝いします(ハート)



▶レンズラインナップ

きゅんと高鳴る(ハート)瞳に仕込む恋のトリック全5色(ハート)



(ハート)水光LOCK(ハート)　ゼリートリック & ヒロインコア



【ゼリートリック】

DIA：14.5mm


着色直径：13.8mm


BC：8.7mm



キラキラデザイン × 固定水光


水光LOCKで水光ハイライトをキープ！


回らないキラキラデザインが光を集めて、


嫉妬するほどきらめく瞳に(ハート)







【ヒロインコア】

DIA：14.5mm


着色直径：13.8mm


BC：8.7mm



ニュアンスカラー × 固定水光


水光LOCKで水光ハイライトをキープ！


ニュアンスカラーが最高にかわいい、


少女漫画のヒロインのような甘め水光カラコン(ハート)






(ハート)やみつきCOLOR(ハート)　テディメイト & メロベリー & バブグラム



【テディメイト】

DIA：14.5mm


着色直径：13.8mm


BC：8.6mm



繊細グラデーション × グレージュカラー
繊細グラデーションと抜け感のあるグレージュが、さりげなく瞳をトーンアップしてくれる(ハート)
上品で垢抜けた印象になれちゃう♪







【メロベリー】

DIA：14.5mm


着色直径：13.8mm


BC：8.6mm



甘色ブラウン × じんわりフチ


まんまるでかわいい瞳が作れちゃう


甘色ブラウンカラコン(ハート)
細すぎず太すぎないじんわりフチが引き締めて、くりっとした瞳にしてくれる(ハート)







【バブグラム】

DIA：14.5mm


着色直径：13.8mm


BC：8.6mm



うるちゅるブラウン × ふんわり太フチ
ふんわり太フチで甘く盛れる、うるちゅるブラウンカラコン(ハート)
瞳に立体感の出るデザインでくりっとした
あざとかわいい瞳になれちゃう♪






※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお買い求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をお読みになってから正しくご使用ください。



▶ランダムトレーディングカード付きコンプリートボックス数量限定同時発売！


イメージモデル逃げ水あむさんのオリジナルトレーディングカード付きスペシャルコンプリートボックスも数量限定で同時発売いたします。


トレーディングカードは全5種類。


5種類の中からランダムで2枚ずつボックスへ入れてお届けします。


※なくなり次第終了となります。







▶イメージモデルは逃げ水あむさん



【逃げ水あむ】


10月10日生まれ、神奈川県出身。
アイドルグループ『きゅるりんってしてみて』のメンバー。
「きゅるりんしてみて」「らぶきゅん(ハート)うぉんてっど」「Special(ハート)Spell」など話題曲を発信し、


SNSを中心に人気を集めている。
アイドル業の他にもファッションモデルやインフルエンサーなど多岐に渡って活躍している。




【販売店舗】


QUEEN EYES（クイーンアイズ）


https://www.queen-eyes.com/(https://www.queen-eyes.com/)


QUEEN EYES 楽天市場店


https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/(https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/)


QUEEN EYES Qoo10店


https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes(https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes)


【公式SNS】


QUEEN EYES公式Instagram


https://www.instagram.com/queeneyes_official/(https://www.instagram.com/queeneyes_official/)


Cunte公式Instagram


https://www.instagram.com/c.unte_official(https://www.instagram.com/c.unte_official)


Cunte公式TikTok


https://www.tiktok.com/@c.unte_official(https://www.tiktok.com/@c.unte_official)


Cunte公式X


https://x.com/cunte_official(https://x.com/cunte_official)



※2026年春以降、実店舗などでも発売してまいります。




【製品概要】
販売名：キュント
内容：1箱10枚入り


装用期間：1日使い捨てソフトコンタクトレンズ


販売価格：1,760円(税込)


レンズ直径：14.5mm


着色直径：13.8mm


BC：8.6mm / 8.7mm


含水率：58%


保湿成分：あり(MPCポリマー配合)


UVカット：あり


度数：±0.00(度なし)/-0.50～6.00(0.25ステップ)/-6.50～10.00(0.5ステップ)


製造方法：キャストモールド製法


医療機器承認番号：22800BZI00037A51


販売元：株式会社エース


製造販売元：Pegavision Japan 株式会社


製造国：台湾




【会社概要】


会社名：株式会社エース


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号


代表者：山下 雅史


設立：2008年5月2日


URL：https://acegroup.co.jp/(https://acegroup.co.jp/)


事業内容：情報システム事業、物販サービス事業




【お客様からのお問い合わせ先】
社名：株式会社エース
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階
TEL：03-6280-3140　FAX：03-6280-3141