ドトールコーヒーショップで3月５日より「期間限定ミラノサンド てりやきチキン ～瀬戸内レモンタルタル～」発売

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップで３月５日（木）より、「期間限定ミラノサンド てりやきチキン ～瀬戸内レモンタルタル～」を発売します。コクのあるてりやきチキンに、レモンの爽やかな風味を合わせて後味はさっぱりと仕上げました。少しずつ春を感じるこの季節にぴったりの、期間限定ミラノサンドをお楽しみください。

商 品 名：期間限定ミラノサンド てりやきチキン ～瀬戸内レモンタルタル～

価 格：560円（税込）

てりやきチキンのスライスを使用した期間限定のミラノサンドです。瀬戸内レモンの爽やかな風味のあるタルタルソースを合わせて、コクがありながらも後味はさっぱりと楽しめます。

※「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」、「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ ～カマンベールチーズ～」、「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ～ゴルゴンゾーラソース～」は、3月4日（水）で販売を終了します。

