ゲーミング用ヘッドセット3モデル「Quantum 950 WIRELESS」、「Quantum 650 WIRELESS」、「Quantum 250」一挙登場！

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」が手掛けるゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」を2026年2月26日（木）に発売いたします。

JBLが手掛ける「JBL Quantum」は、80年にわたり培われた同ブランドの音響技術を惜しみなく投入したゲーミング用デバイス・シリーズです。ゲームプレイにおいて重要とされる正確な音像定位と臨場感を提供する独自技術「JBL Quantum空間サウンド」を中心に、プロレベルの音質と快適な装着性を追求しています。PCはもちろん、ゲーム機やモバイルなど幅広いプラットフォームに対応し、競技から日常のプレイまで、あらゆる環境で最高のパフォーマンスを発揮します。

さらに、専用アプリ「JBL QuantumENGINE」はUIを刷新し、より使いやすく進化。使用シーンやゲームタイトルなどに合わせて、イコライザーをはじめとする、細かなカスタマイズが可能になりました。

今回登場するヘッドセット3モデルは、新しいロゴとライフスタイルに調和するプロダクトデザインに一新。音質面では、カーボンダンピングダイアフラムとネオジムマグネットを搭載した高性能50mm径ダイナミックドライバーを共通装備し、「JBL Quantum空間サウンド」と組み合わせることで、迫力あるサウンドはもちろん、ゲーム内の微細な音まで正確に再現します。さらに、メッシュ素材を使用したハンモック構造のヘッドバンドと、密度が高くもっちりとした触感のメモリーフォームイヤーパッドにより、長時間の使用でも疲れにくい快適な装着感を実現します。加えて、マグネット式で簡単に着脱できるイヤーパッドをはじめ、各パーツは取り外して交換が可能な設計を採用。常にフレッシュな状態でご使用いただけるとともに、長く安心してお使いいただけるよう配慮しています。

フラッグシップモデル「Quantum 950 WIRELESS」は、低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアルコネクト接続に対応。ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載し、ヘッドトラッキング対応の「JBL Quantum空間サウンド」と合わせて、究極の没入感を提供します。さらに、着脱式バッテリーを2個同梱し、1個は本体に、もう1個はベースステーションで充電しながら使用すればバッテリー切れの心配なく、ゲームプレイに没頭することが可能です。

「Quantum 650 WIRELESS」は、上位モデルからの主要機能を継承しつつ、必要な機能に絞ることで軽量化を実現。超低遅延ワイヤレスとBluetooth接続に対応し、シンプルで扱いやすいモデルです。

「Quantum 250」は、3.5mmステレオミニジャック接続に対応した有線モデル。軽量設計と快適なイヤーパッドで長時間プレイにも最適。シンプルながらもJBLならではの高音質を手軽に楽しめるエントリーモデルです。

製品のポイント

[Quantum 950 WIRELESS、Quantum 650 WIRELESS、Quantum 250共通]

●ライフスタイルに調和する新しいプロダクトデザイン採用

●カーボンダンピングダイアフラムとネオジムマグネットを搭載した高性能50mm径ダイナミックドライバー搭載

●「JBL Quantum空間サウンド」による正確な音像定位

●前モデルの4mmから6mmへサイズを大型化した単一指向性マイク内蔵の着脱式ブームマイクを搭載

●メッシュ素材のハンモック構造を採用したヘッドバンドとメモリーフォームイヤーパッドで快適な装着感

●より使いやすくなった専用アプリ「JBL QuantumENGINE」で自分らしくカスタマイズ

●各パーツは容易に交換でき、常にフレッシュな状態で使用可能

[Quantum 950 WIRELESS]

●低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアルコネクト接続

●USB Type-Cまたは3．5mmミニジャックの有線接続にも対応。ハイレゾ認証も取得した高解像再生を実現

●ハイブリッドノイズキャンセリング機能搭載

ヘッドトラッキング対応の「JBL Quantum空間サウンド」と合わせて究極の没入感を実現

●最大約30時間の連続再生※が可能な着脱式バッテリーを2個同梱

●手元での操作はもちろん、バッテリーの充電も可能な2.4GHzワイヤレスドングル内蔵ベースステーション付属

[Quantum 650 WIRELESS]

●USBドングルを使用した低遅延2.4GHzワイヤレスまたはBluetoothワイヤレスの接続対応

●ハイレゾ認証も取得、USB Type-Cの有線接続に対応

●最大約60時間の連続再生※が可能な着脱式バッテリーを1個同梱

[Quantum 250]

●ハイレゾ認証取得の着脱式3．5mmミニジャック対応の有線接続

●約283gの軽量設計で長時間の使用でも疲れにくい

製品外観

[Quantum 950 WIRELESS]

[Quantum 650 WIRELESS]

▲ブラック▲ホワイト

[Quantum 250]

▲ブラック▲ホワイト

主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/518_1_6010e8d34eca48d8102a4dd5e4c97a4c.jpg?v=202602190151 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/518_2_e8ad87178acdcb3fef78a282ae1d8166.jpg?v=202602190151 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※充電・再生時間は使用環境により異なります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜JBL Quantumについて＞

使用する機器によって勝敗が大きく左右されるゲーミングの世界において、オーディオデバイスはゲームプレーヤーの耳と声を司る最も重要なアイテムのひとつです。「JBL Quantum」シリーズは、より精度の高いゲームプレイを可能にするために、JBLがブランド創設80 年の音楽制作現場や映画館向けの製品開発で培ったノウハウを惜しみなく投入しています。音響メーカーならではの高いサウンドクオリティをゲームでもご体感いただけるよう設計し、「JBL Quantum」シリーズを発表した2020年1月からこれまでに、ヘッドセット、完全ワイヤレスイヤホン、デュアルコンデンサーUSBマイクなどをローンチしています。日常使いはもちろん、プロのゲーミングチームへのスポンサードなども積極的に行い、選手たちに高い集中力を保証し、最高のパフォーマンスを発揮する環境を提供しています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

