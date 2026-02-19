「こんなに近い花火、見たことない。」標高1500mの絶景花火『乗鞍高原はなびりうむ2026』第2弾告知。自称・晴れ男＆晴れ女の招待応募は2/28まで！宿泊セット販売も3/20締切で開始

乗鞍花火

信州・乗鞍高原の夜空を舞台に、五感で味わう至近距離の花火体験を提供する「乗鞍高原はなびりうむ2026」（2026年5月9日開催）。1月より開始した先行販売チケットは、昨年の2倍の用意数にもかかわらず、おかげさまで本リリースの配信を待たずして完売いたしました。

これを受け、3月1日（日）より待望の一般販売を開始いたします。現在実施中の「晴れ男・晴れ女 招待キャンペーン」や、3月20日に締切を迎える「宿泊セットプラン」と合わせ、乗鞍の特別な一夜を確保するチャンスが続いています。

1. 視界を覆い尽くす、圧倒的な没入感。メインビジュアル公開

標高1500m、澄み切った空気の中で打ち上がる花火は、都会では決して味わえない距離感と迫力です。完全チケット制による限られた人数（1500人限定）だからこそ叶う、贅沢な一夜の物語が今年も始まります。

※第1弾で発表した本イベントのコンセプトや想いの詳細は、前回のプレスリリースも併せてご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175994.html (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175994.html)

2. 「晴れ男・晴れ女さん、ご招待！」2/28締切のユニークな招待企画

昨年の悔しい天候をバネに、「今年は、絶対に、なんとしても、晴れてほしい！！」という想いから生まれたリベンジ企画です。 自称でも、エピソードだけでも大歓迎。「我こそが晴れ男・晴れ女だ」という強い運をお持ちの方、ペア3組（合計6名様）を本イベントに無料でご招待いたします。

応募締切： 2026年2月28日（土）

応募方法： 公式プロフィールのURLより、渾身の「晴れエピソード」を添えてご応募ください。

3. 3/1一般販売開始 ＆ 3/20締切「宿泊セット」のご案内

先行販売の完売を受け、いよいよ3月より一般販売がスタートします。また、遠方の方や確実に席を確保したい方向けに、協力加盟店（地域の宿）での「宿泊＋チケット確約プラン」も引き続き受付中です。さらにメッセージ花火や毎年完売の華松煙火社長による花火現場裏側体験ツアーも募集開始！

一般販売開始 ： 2026年3月1日（日）～

宿泊セット販売期限 ： 2026年3月20日（金）まで

安心のポイント ： 1500人限定の定員制により、ゆったりと鑑賞が可能です。加盟店での宿泊予 約により、観覧チケットが確実に確保されます。

2024撮影

【開催概要】

イベント名： 乗鞍高原はなびりうむ2026

開催日 ： 2026年5月9日（土）※雨天順延 5月23日（土）

会場 ： 乗鞍BASE（長野県松本市安曇）

主催 ： 乗鞍花火 共催 華松煙火 のりくら観光協会

公式 ： https://www.norikura-hanabi.com/(https://www.norikura-hanabi.com/)

皆様のご参加お待ちしております。