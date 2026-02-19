「こんなに近い花火、見たことない。」標高1500mの絶景花火『乗鞍高原はなびりうむ2026』第2弾告知。自称・晴れ男＆晴れ女の招待応募は2/28まで！宿泊セット販売も3/20締切で開始

乗鞍花火

信州・乗鞍高原の夜空を舞台に、五感で味わう至近距離の花火体験を提供する「乗鞍高原はなびりうむ2026」（2026年5月9日開催）。1月より開始した先行販売チケットは、昨年の2倍の用意数にもかかわらず、おかげさまで本リリースの配信を待たずして完売いたしました。



これを受け、3月1日（日）より待望の一般販売を開始いたします。現在実施中の「晴れ男・晴れ女 招待キャンペーン」や、3月20日に締切を迎える「宿泊セットプラン」と合わせ、乗鞍の特別な一夜を確保するチャンスが続いています。




1. 視界を覆い尽くす、圧倒的な没入感。メインビジュアル公開






標高1500m、澄み切った空気の中で打ち上がる花火は、都会では決して味わえない距離感と迫力です。完全チケット制による限られた人数（1500人限定）だからこそ叶う、贅沢な一夜の物語が今年も始まります。



※第1弾で発表した本イベントのコンセプトや想いの詳細は、前回のプレスリリースも併せてご覧ください。


　　　　　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175994.html　(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175994.html)　　　　





2. 「晴れ男・晴れ女さん、ご招待！」2/28締切のユニークな招待企画








昨年の悔しい天候をバネに、「今年は、絶対に、なんとしても、晴れてほしい！！」という想いから生まれたリベンジ企画です。 自称でも、エピソードだけでも大歓迎。「我こそが晴れ男・晴れ女だ」という強い運をお持ちの方、ペア3組（合計6名様）を本イベントに無料でご招待いたします。



応募締切： 2026年2月28日（土）


応募方法： 公式プロフィールのURLより、渾身の「晴れエピソード」を添えてご応募ください。




3. 　3/1一般販売開始 ＆ 3/20締切「宿泊セット」のご案内




先行販売の完売を受け、いよいよ3月より一般販売がスタートします。また、遠方の方や確実に席を確保したい方向けに、協力加盟店（地域の宿）での「宿泊＋チケット確約プラン」も引き続き受付中です。さらにメッセージ花火や毎年完売の華松煙火社長による花火現場裏側体験ツアーも募集開始！



一般販売開始　　　　： 2026年3月1日（日）～


宿泊セット販売期限　： 2026年3月20日（金）まで


安心のポイント　　　： 1500人限定の定員制により、ゆったりと鑑賞が可能です。加盟店での宿泊予　　　　　　約により、観覧チケットが確実に確保されます。





【開催概要】


　　　　　　　　イベント名： 乗鞍高原はなびりうむ2026


　　　　　　　　　開催日　： 2026年5月9日（土）※雨天順延 5月23日（土）


　　　　　　　　　会場　　： 乗鞍BASE（長野県松本市安曇）


　　　　　　　　　主催　　： 乗鞍花火　共催　華松煙火　のりくら観光協会


　　　　　　　　　公式　　：　https://www.norikura-hanabi.com/(https://www.norikura-hanabi.com/)



　　　　　　　　　　　　　　　皆様のご参加お待ちしております。