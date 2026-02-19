パトスロゴス、人事データに基づいて「あなただけ」の回答を行う「PathosLogos Chatbot」β版を提供開始

株式会社パトスロゴス

株式会社パトスロゴス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：牧野 正幸、以下「当社」）は、次世代AI製品「PathosLogos Chatbot（パトスロゴス チャットボット）」のβ版の提供を開始しました。本製品は、HR共創プラットフォーム「PathosLogos」に集約された人事データを活用し、従業員一人ひとりの状況に適した回答を提供します。これにより、大企業の人事部門を膨大な問い合わせ対応から解放します。

本取り組みは、2026年1月23日に発表したAI戦略（※1）に基づく製品です。

開発の背景

近年、働き方の多様化や度重なる法改正により、大企業の人事制度はかつてないほど複雑化しています。多くの企業がシステム投資を行い、給与計算などの「定型業務」の自動化を完了させましたが、一方で従業員からの問い合わせは減らず、「非定型な個別対応」にかかるコストが新たな経営課題となっています。

例えばある従業員がライフイベントにより働き方が変化する場合に、自身の手取り額がどのように変化するのかを確認したいとします。この場合に従業員は単なる規程の解説ではなく、「自身の手取りがいくらになるか」という自身の状況も踏まえた具体的な数字を伴う個別回答を求めています。しかし、これらはFAQ等の汎用AIでは対応できません。結局は担当者が該当者の個人・家族、勤務時間などの情報を個別に調査し、再計算するなどして回答しており、この「個人毎の回答を作成する工数」の増大が大企業では特に課題となっています。

「システム化は進んだが、問い合わせ業務は減っていない」――。当社は、この規程と人事データが分断された状態をAIを用いて解消することで、人事部門を問い合わせ業務から解放し、あるべき戦略的な人事業務に注力できる環境を構築すべく、AI製品の第一弾として「PathosLogos Chatbot」の開発・β版提供に至りました。

「PathosLogos Chatbot」の特長

「PathosLogos Chatbot」は、従業員が専用のWebページから入力する質問に対し、個々の状況に最適化された回答を瞬時に提供する次世代型AIチャットボットです。「PathosLogos」に集約・標準化された人事データとAIを高度に連携させることで、従来のFAQツールのような一律の規程案内にとどまらない、各従業員の属性やデータに基づいたパーソナライズされた回答の自動生成を実現しました。

例えば育児休業給付金の算出など、従来は人事部門が各規程やシステムデータなどを照合、算出していた複雑な領域も、「PathosLogos Chatbot」なら、従業員からの問いかけに対しAIが各データを参照し自動生成することで、個別状況に合わせた最適な回答を瞬時に提供します。

これにより、間接業務の工数を削減し人事部門への問い合わせ対応を省力化します。業務のラストワンマイルを埋めることで、人事部門の生産性向上に貢献していきます。

「PathosLogos Chatbot」導入のイメージ図

製品ページ：https://www.pathoslogos.jp/ai_chatbot/(https://www.pathoslogos.jp/ai_chatbot/)



今後の展望

今後はお客様のフィードバックを踏まえながら回答精度の向上と回答領域の拡充をし、今秋の正式リリースを目指します。

当社は今後も、人事データ基盤としての強みを生かしながら、大企業の人事部門がより戦略的な意思決定を行える環境づくりの支援と、生産性の向上に貢献してまいります。



コメント

株式会社パトスロゴス 代表取締役CEO 牧野 正幸

「従業員から人事部への問い合わせは、制度や規程だけでなく、個々の雇用条件や状況を踏まえた対応が求められるケースが少なくありません。

『PathosLogos Chatbot』は、単なるFAQ対応ではなく、『PathosLogos』に統合された人事データを前提に、こうした個別性の高い問い合わせに対応することを目指したAI製品です。

今回はβ版としての提供となりますが、実際の運用を通じて得られるお客様の声を反映しながら本製品の改善・強化を重ね、人事部門の生産性を向上させ、あるべき戦略的な業務に集中できる基盤づくりを支援してまいります」

※1 関連プレスリリース：https://www.pathoslogos.jp/news/press-release/aistrategy.html

会社概要

株式会社パトスロゴス

パトスロゴスは、日本の大手企業向けERP市場を切り拓いてきた牧野正幸が、2020年に「人事の未来を創る」ことを掲げて創業したHRテック企業です。大企業向けの人事ソリューションであるHR共創プラットフォーム「PathosLogos(https://www.pathoslogos.jp/erp/)」と人事給与SaaS「Combosite人事給与(https://www.pathoslogos.jp/combosite/)」を提供しています。

日本の大企業が最適な領域特化型HR SaaSを自由に選べるようにし、すべての人事データを一元化することで、人事の未来を創り、人事の生産性を向上させることに貢献しています。

会社名 ：株式会社パトスロゴス

代表者 ：代表取締役CEO 牧野 正幸

設立 ：2020年10月

所在地 ：東京本社：東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル5F

大阪支社：大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー3F

九州支社：福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F

事業内容：HR共創プラットフォームおよび給与SaaSの開発・販売・保守

共創SaaSの代理販売、人事領域コンサルティング

URL ：https://www.pathoslogos.co.jp/