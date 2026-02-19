シフト・勤怠管理DXサービス『oplus』、「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展！

Oplus株式会社「DX 総合EXPO 2026 春 東京」への参加概要

Oplus株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉原 和樹）が提供するブラウザ・スマホアプリに対応したシフト・勤怠管理DXサービス「oplus（オプラス）」は、2026年2月25日（水）～2月27日（金）にかけて幕張メッセで開催される「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展いたします。

導入数が70,000事業所を突破した「oplus」の活用事例やデモ画面を通して、シフト・勤怠管理の業務効率化を図る「oplus」の魅力を最大限にお伝えいたします。みなさまのご来場を、心よりお待ちしております。

「DX 総合EXPO 2026 春 東京」への参加概要

「DX 総合EXPO」は、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。DX化を検討する企業の人事、総務、経営者などのご担当者に最新のサービスや製品の比較検討や、ご相談の機会をご提供いたします。

Oplus展示ブース位置「S11-35」イメージ

「oplus」ブースでは、実際にお客様への導入支援を行っている営業担当とカスタマーサクセス担当が常駐する予定です。活用事例やデモ画面のご紹介だけでなく、当日の商談も承っております。本展示会へお越しの方は、ぜひ「oplus」のブースにもお立ち寄りいただければ幸いです。

■参加概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96553/table/82_1_8d88b81659d56159ca0f9f6f591eb35f.jpg?v=202602190151 ]

事前に資料をお求めの方は、以下より資料請求をお願いいたします。当日、ご来場が難しい方もお気軽にダウンロードください。

資料をダウンロードする :https://opluswork.com/info_request

また、弊社ホームページにて「oplus」の導入成功事例をご紹介しております。様々な業界で、導入実績がございますので、ぜひご覧ください。

■導入効果の実例

シフト管理者1人あたりの管理人数が1.8倍増でも、作業工数は約80時間削減！

シフト管理全体にかかる日数が、最大5日から2日半に圧縮！

自動作成機能の活用によりシフト作成にかかる時間が3日から1日へと大幅短縮！

導入事例ページを見る :https://opluswork.com/customers

シフト・勤怠管理DXサービス「oplus」とは

「oplus」は、ブラウザ・スマホアプリの全てに対応したシフト・勤怠管理DXサービスです。シンプルかつ直観的な操作でご使用いただけるのが特徴で、「紙・Excelの管理からシステム化へ」の1歩を踏み出せるよう、100名まで無料でご利用いただけるプランも用意しています。

シフト管理の効率化では、出勤インターバルや連勤アラートなどにも対応した高度な「自動シフト作成機能」、ニーズに合わせた打刻方法が選択可能な「勤怠管理機能」、残有休数などの管理ができる「有休管理機能」、低価格で利用可能なチャットサービス「oplus chat」など、ニーズに合わせた機能とプランを提供しており、"シフト・勤怠・社内コミュニケーションの一元管理"を通して、業務効率化に貢献しています。また、「KING OF TIME」や「マネーフォワード クラウド勤怠」といった勤怠管理サービスとの連携にも対応しています。

▶ 「oplus」のHPを見る (https://opluswork.com/)

▶ 「oplus」の営業担当にサービスについて相談する(https://opluswork.com/demo_tour)

＜無料プラン・無料トライアルのご案内＞

oplusでは、基本的なシフト管理を行える「無料プラン」のほか、一部有料機能を30日間無料で体験いただける「トライアル期間」もございます。ご興味のある方は、ぜひご活用ください。

▶ 無料登録でトライアルをする(https://opluswork.com/join)

Oplus株式会社の会社概要

会社名 ： Oplus株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区代々木5丁目7-5 PORTAL POINT Yoyogi-Koen 601

設立 ： 2019年10月

事業内容 ： シフト・勤怠管理システムの開発・運営

代表取締役： 杉原 和樹

URL ：https://opluswork.com/