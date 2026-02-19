瞬感、くすみ*¹がパッと晴れる。水光めぐり肌*²へ。「MEGLY GLOW C+（グロウ シープラス）」リニューアル発売。

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の炭酸スキンケアブランド『MEGLY（メグリー）』は、専用の土台化粧水「GLOW（グロウ）」に「ピュアビタミンC*³×炭酸×グルタチオン*⁴」の力を重ねた、進化版のくすみ*¹ケア化粧水「GLOW C＋（グロウ シープラス）」を2月25日(水)よりリニューアル発売いたします。

GLOW C+は、くすみ*¹が蓄積しやすい大人の肌環境に着目し「使い始めから感じる、くすみ*¹がパッと晴れる実感」と、「光を自然に反射する、水光めぐり肌*²に導くこと」を目指した、くすみ*¹ケアに特化した化粧水です。

＊1 乾燥による ＊2 化粧水が角層を巡り反射している肌のこと ＊3 アスコルビン酸（整肌成分） ＊4 整肌成分

■リニューアルのポイント

「ピュアビタミンC*³×炭酸×グルタチオン*⁴」

今回のリニューアルでは、従来の「炭酸×ビタミンC*⁵」の超微細ミストケアをベースに、ピュアビタミンC*³とグルタチオン*⁴を新たに配合。

化粧水では扱いが難しいといわれる「ピュアビタミンC*³」の特性を踏まえた処方設計により、使い始めから感じる「瞬感」の満足度を高めることを追求しました。

さらに「グルタチオン*⁴」を軸に、ビタミンＣの働きをサポートすることを考えた複合設計によって、毎日のケアを通して、くすみ*¹が繰り返しにくい肌環境づくりを目指します。

＊5 アスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na、アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg、ビスグリセリルアスコルビン酸、３-グリセリルアスコルビン酸（すべて整肌成分）

■使い始めから、使い続けるほど、「水光めぐり肌*²」へ

GLOW C+は、使い始めから感じる「瞬感」のくすみ*¹ケアと、毎日5秒の土台ケアを続けることで「水光めぐり肌*²」へ導く化粧水です。

ピュアビタミンC*³×炭酸×グルタチオン*⁴の重なりが、毎日のケアを通して角層のすみずみまで巡り、光を自然に反射する、明るく澄んだ肌印象へ整えていきます。

■その他リニューアル

１. ビタミンC誘導体*⁶を新たに追加し、全6種類*⁷にすることで多層アプローチを強化。新たに油溶性のビタミンC誘導体*⁶を採用することで、肌の角層に合わせて、さまざまな役割で働く設計にアップデートしました。

２. グリチルリチン酸2K*⁸はそのままに、ヒアルロン酸*⁹を追加配合。肌荒れを防ぎながら、うるおいを与え、毎日のケアで使いやすい保湿感を追求しています。

＊6 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ＊7 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na、アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビスグリセリルアスコルビン酸、３-グリセリルアスコルビン酸（すべて整肌成分） ＊8 整肌成分 ＊9 ヒアルロン酸Na（整肌成分）

■高まり続ける、くすみ*¹ケアの重要性

近年、紫外線量の増加や乾燥環境の変化により、肌を取り巻く環境はますます過酷になっています。たとえば、気象庁のデータ※によると、東京都では30年前と比較して「紫外線が非常に強い日」が約2倍に増加しています。

こうした環境変化により、くすみ*¹ケアやビタミンCケアへの関心は高まり続けています。MEGLYは、現代の肌環境において「その時だけ何とかする」ケアではなく、毎日のルーティンとして続けることで、くすみ*¹を繰り返しにくい肌環境へ整えることが重要だと考えました。GLOW C+は、その考え方をもとに生まれた化粧水です。

※気象庁公表データより（東京都）

■香りは「ナチュラルシトラスの香り」でより爽やかに

これまでのGLOWのシトラス系の香りをベースに改良。より爽やかで、心地よいナチュラルシトラスの香りとなって炭酸ミストの心地よさをさらに感じていただけるようになりました。

■使用方法・使用時間

洗顔後すぐ、化粧水のファーストステップとして使用。

顔から少し離し、全顔に約5秒スプレーするだけ。

●朝：くすみ*¹やどんより感が気になるときに

●夜：1日の終わりに肌を整えたいときに

5秒で完了するシンプルケアだから、忙しい日常でも無理なく続けられます。

■MEGLY GLOW C+ 商品概要

●商品名：MEGLY GLOW C+／メグリー グロウ シープラス

●内容量：60ml／本

●発売日：2026年2月25日（水）

●価格：3,300円（税込）

●使用方法：全顔5周（約5秒）/回

●販売チャネル：MEGLY公式オンラインストア、MTG公式オンラインショップ、Amazon、楽天、全国の美容サロン、エステサロン（MEGLY取り扱い店）

●全成分

水、BG、グリセリン、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na、アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビスグリセリルアスコルビン酸、３-グリセリルアスコルビン酸、DPG、ピリドキシンHCｌ、イノシトール、PEGー８、グリチルリチン酸２K、ヒアルロン酸Ｎａ、ジグリセリン、ベタイン、グルタチオン、酢酸トコフェロール、異性化糖、エリスリトール、ソルビトール、プロパンジオール、アルギニン、ヒドロキシプロピルキトサン、アセチルグルコサミン、ホマリンＨＣｌ、イソペンチルジオール、金、ジヒドロコレス-２０、メチルグルセスー１０、コレステロール、PCAイソステアリン酸PEGー４０水添ヒマシ油、クエン酸Na、キサンタンガム、クエン酸、水添レシチン、PEGー１００水添ヒマシ油、トリエチルヘキサノイン、エタノール、フェノキシエタノール、１,２ーヘキサンジオール、カプリリルグリコール、香料

■MEGLYとは

毎日10秒、炭酸で土台ととのう。

顔がぱっとしない朝も、崩れそうな夜も。

MEGLYは、毎日変化する肌に寄り添う

炭酸×成分の土台スキンケアです。

デバイス専用化粧水を全6種類、LITEシリーズ1種類をラインナップ。

■MEGLY公式オンラインストア：https://megly-jp.com/