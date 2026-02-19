ドコモ、「dtab d-51F」を2月26日に発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、5G SA※1とHPUE※2に対応し、快適に通信ができる

「dtab d-51F」を2026年2月26日（木）に発売いたします。発売に先立ち、2026年2月19日（木）

から予約受付を開始いたします。

■ 発売日など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/743_1_0b6aa4838270348e0c3f5980ca6e2268.jpg?v=202602190151 ]

■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店

■販売価格（ドコモオンラインショップ価格）

65,230円（税込）

■ 端末外観

< dtab d-51F >

■ 主な特長

各機種の詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/743_2_0e7d545b9ccfd7389f41bd6c69e85a9c.jpg?v=202602190151 ]

■ スペック

各機種の主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

dtab d-51F(https://www.docomo.ne.jp/product/d51f/#anc-specandservice)

■ アクセサリー※5

「dtab d-51F」の発売に併せ、専用のケースおよびフィルムを発売いたします。docomo selectの

アクセサリーは、高い品質と安全性に加え、端末との一体感を追求して開発されています。ここでは、2種類のケースをピックアップしてご紹介します。そのほかにも、ケースや保護フィルムなどのアクセサリーをご用意しています。詳細はドコモオンラインショップをご確認ください。

■ d-51F スマートフリップケース（ブラック／ネイビー／レッド）

薄型でスタイリッシュなデザインに、2パターンのスタンド機能を搭載。さらに、カバーの開閉に連動して画面が自動でON/OFFされる機能も備えた、利便性の高いケースです。

■ d-51F ハイブリッドフリップケース（ダークネイビー）

側面のソフト素材と、背面のハード素材の組み合わせにより、耐衝撃性に優れたハイブリッドタイプです。背面が透明なので、端末のデザインを活かせるほか、お気に入りのステッカーを挟んで自分好みにカスタマイズすることも可能です。スマートフリップケース同様のスタンド・画面連動機能も搭載しています。

※1 5Gは提供エリアのみでご使用いただけます。5G SAサービスのご利用には別途お申込みが必要です。

※2 High Power User Equipmentの略で、送信する電力を高め、電波が届きにくい場所でも基地局との安定した通信を可能に

する技術です。

※3 電波の届かない場所ではご利用いただけません。

※4 Smart ConnectはLenovoグループが提供するオープン・ソース・ソフトウェアです。ご利用時には、初回のご利用時にス

マートフォンやPCとの接続設定が必要となります。

※5 ドコモオンラインショップでのアクセサリーの発売は、2026年2月24日（火）午前10時です。