LLMO・AIO対策ツール「SUPER ACT」プラン統合と新料金体系を発表

株式会社プラッタ（本社：千葉県柏市、代表取締役：白石 玲二）は、生成AI時代のブランド評価構造を可視化するLLMO・AIO対策ツール「SUPER ACT」において、サービスプランの統合および新料金体系への移行を実施したことをお知らせいたします。

今回の変更は、生成AI時代における最適な計測効果と実用性を高めるための設計統合であり、今まで以上にシンプルで効果的な構成に再設計することで、これまで以上に導入しやすく、戦略的に活用できるサービスへと進化いたしました。

背景：生成AI評価がブランド競争の新基準に

LLMO・AIO対策ツール 「SUPER ACT」

ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIは、検索に代わる情報取得手段として急速に浸透しています。

企業やサービスは、SEOだけでなく「AIにどう推薦されるか」が重要な競争軸となっています。

SUPER ACTは、生成AI上でのブランドの「推薦状況」「競合の状況」「センチメント」「推薦候補を作成するために引用された第三者のサイト」などを可視化し、AI時代における評価構造を分析する国内発のLLMO・AIO対策ツールです。

今回のプラン統合は、実際の利用データと計測効果の検証を踏まえ、「最も効果が出やすい構成」へと再設計したものです。

新プラン構成

Standardプラン 月額15,000円（税別）

・ChatGPT、Gemini（AIモード）、Grok、Claude、Perplexityの計測

・10 計測プロンプト登録

・2 ブランド登録

・推薦の計測

・センチメントの計測

・AIによる計測プロンプト生成

・AIによるベンチマーク設定

・AIによる最適化アクション提案

・プロンプトレポート

・ブランドレポート

・ダッシュボード

・5人のチーム利用

SUPER ACTの新料金プランは、AI時代のブランド戦略における最適投資水準として設定しました。

これまで分かれていたLiteプランおよびBusinessプランを統合し、月額15,000円（税別）で5大生成AI（ChatGPT、Gemini、Grok、Claude、Perplexity）を横断計測できる国内でも稀有な価格設計です。

計測プロンプトの追加 月額6,800円（税別）

・10 計測プロンプト追加

・2 ブランド追加

プランのカスタマイズ

Enterpriseを含む大規模チームや特別な計測ニーズについては、柔軟にカスタマイズ対応いたします。

詳細はお問い合わせください。

新プラン構成の目的

SUPER ACTの新料金プラン

従来は利用規模別にプランを分けていましたが、実際の利用状況や企業ニーズを分析した結果、推薦・センチメント・プロンプト設計・ベンチマークが構造的に連動していることが成果に直結することが明らかとなりました。

そのため、

・主要AI横断計測

・推薦＋センチメントの両面分析

・AIによる最適化提案

・チームでの活用

これらを一体設計とし、導入のし易さと、成果の出しやすさを兼ね備えたハイブリッドプランへ再構築いたしました。

SUPER ACTとは

SUPER ACTは、ChatGPT、Gemini、Claude、Grok、Perplexityなどの主要生成AIにおいて、企業やサービスがどのように言及・推薦されているかを分析するLLMO・AIO対策ツールです。

検索順位ではなく、「生成AIがどのブランドをユーザーに推薦するのか」という新しい評価軸を可視化し、AI時代におけるブランドの存在確率を高めるための戦略設計を支援します。

今後の展開

株式会社プラッタは、生成AI時代における評価構造の可視化と最適化を通じて、企業のブランド戦略を支援してまいります。

SUPER ACTは今後も、AI検索時代のLLMO・AIO対策ツールとして機能拡張を続けていきます。

リンク

LLMO・AIO対策ツール SUPER ACT(https://superact.ai/)

株式会社プラッタ(https://platta.jp/)

