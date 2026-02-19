熊本のシステム開発会社エルボーズと山形のブランディング会社Brand new dayが業務提携を締結

Brandnewday株式会社

株式会社エルボーズ（本社：熊本県熊本市中央区安政町4-14、代表取締役CEO：小谷 草志）とBrand new day株式会社（本社：山形県山形市香澄町2-3-31-3F、代表取締役：三浦 拳）は、リアル産業の事業成長を目的とした業務提携を【2026年1月28日】に締結しました。本提携により、リアル産業の企業が抱える「ブランド刷新」「Web制作」「システム開発」「デジタル活用」といった課題に対し、構想・設計から実装・運用までを一気通貫で支援できる体制を構築します。

本提携のポイント

本提携による具体的な提携内容

- ブランド（MVV刷新/企画/クリエイティブ）×開発（Web/プロダクト/業務システム）を連携提供- エルボーズが有する約5,000名規模の人材コミュニティを活かし、案件ごとに最適な体制を柔軟に編成- リアル産業に多い「社内だけでは不足しがちな専門人材」を、必要な期間・必要な形で活用できるよう支援

両社は、リアル産業の企業が抱えやすい「クリエイティブ」と「システム」の分断課題に対し、双方の強みを掛け合わせて支援します。企業の状況に応じて、以下のパッケージを提供します。

1）ブランド設計・クリエイティブパッケージ（Brand new day主導）

MVV策定/刷新、ブランド戦略・コミュニケーション設計

コーポレート/採用サイト、会社案内、各種コンテンツ制作

クリエイティブディレクション、発信設計（採用・営業・広報）

2）Web・業務システム開発パッケージ（エルボーズ主導）

Webシステム/業務システム/周辺開発、プロダクト開発

運用改善、既存システムのリニューアル・最適化

社内DX推進に向けた要件整理・体制設計

3）ブランド×開発 一気通貫パッケージ（共同提供）

「伝わる設計（ブランド/体験）」と「動く仕組み（システム/運用）」を同時に設計

クリエイティブと開発の整合性を担保し、意思決定・実装・改善を高速化

窓口一本化により、プロジェクト推進の負担を軽減

提携内容

本提携では、Brand new dayが得意とするブランディング支援・クリエイティブ制作と、エルボーズが提供するシステム開発機能を組み合わせ、リアル産業の企業に対して以下の価値提供を行います。

ブランディング支援：MVVの策定/刷新、ブランド戦略設計、コミュニケーション設計

クリエイティブ制作：コーポレート/採用サイト制作、各種コンテンツ制作、クリエイティブディレクション

システム開発支援：Webシステム/業務システム/周辺開発、プロダクト開発、運用改善

連携イメージ

例えば、建築業の企業に対してBrand new dayがMVV刷新から採用サイト制作を進める中で、採用強化や案件管理の高度化に伴い「問い合わせ～見積～受注」までの業務フロー整備が必要になった場合、エルボーズのエンジニアチームが要件整理からシステム開発まで参画します。

また、製造業の企業に対して、ブランド設計・製品/会社の見せ方を再構築しながら、同時に「受発注管理」「在庫」「顧客対応」などの業務改善やデジタル化を進めることで、“伝わる形”と“回る仕組み”を同時に整え、事業推進速度を高める支援が可能になります。

これにより、企業側は窓口を分散させることなく、“ブランドの意図”と“プロダクト実装”の整合性を保ったまま、施策をスピーディに推進できます。

本提携の背景

リアル産業の企業では、挑戦したいテーマがあっても「専門人材の不足」や「外部パートナーの分断」により、構想が実行に落ちないケースが少なくありません。一方で、デジタル活用や働き方の多様化が進む中、地域や場所を問わずプロフェッショナルと協働できる環境が整いつつあります。

両社はこれまで、それぞれの地域でカンファレンスを開催する“仲間”として切磋琢磨しながら、地域に挑戦の機運を生み出す取り組みを続けてきました。業種・業界・年齢・性別を超えた熱量あるプレイヤーが混じり合うことで、地域に新しい流れが生まれる――その手応えを共有する中で、両社の連携可能性は継続的に議論されていました。

こうした背景のもと、リアル産業の企業が持つ本質的な強み（技術・文化・顧客価値）を“伝わる形”へ磨き上げ、さらに成長に必要なデジタル実装まで伴走することが、地域から新たな挑戦と成果を生み出す鍵になると考え、本提携に至りました。

今後の展望

本提携は中長期的なパートナーシップとして、リアル産業の企業が抱える多様な課題に対し、必要な専門性を束ねて提供していきます。「ブランドづくり」と「開発」を分断せずに連携させることで、企業の事業推進速度を高め、地域における人材活用・協働の選択肢を広げていくことを目指します。



その結果として、地域から新たな挑戦者やイノベーションが生まれ、地域経済の活性化に寄与することを期待しています。

各社よりコメント

株式会社エルボーズ 代表取締役CEO 小谷 草志

このたびBrand new day様と業務提携できることを大変嬉しく思います。リアル産業の企業には確かな強みや価値がある一方で、それを言語化し、届け、事業として伸ばしていくための専門人材が不足しがちです。



私たちは開発支援にとどまらず、企業の挑戦が前に進むための“実装力”を提供していきます。Brand new day様のブランディング力と掛け合わせることで、構想から実行までをよりスムーズにし、地域発の成長事例を増やしていきたいと考えています。

Brand new day株式会社 代表取締役 三浦 拳

リアル産業の企業が持つ魅力や本質的な価値は、適切に言語化・設計され、体験として届けられたときに最大化します。今回の提携により、MVVやブランド設計、Web制作といった上流の取り組みに加え、必要なシステム開発まで一気通貫で支援できる体制が整いました。

“伝わる形”と“動く仕組み”を同時に実装することで、企業の成長の確度と速度を上げていきます。

会社概要

株式会社エルボーズ

会社名：株式会社エルボーズ

所在地：熊本県熊本市中央区安政町4-14

代表者：代表取締役CEO 小谷 草志

事業内容：【システム開発／人材コミュニティ運営／開発支援】

保有コミュニティ：約5,000名規模（多彩なプロフェッショナル）

URL：https://www.lbose.co.jp/

Brand new day株式会社

会社名：Brand new day株式会社

所在地：山形県山形市香澄町2-3-31-3F

代表者：代表取締役 三浦 拳

事業内容：【ブランディング支援／MVV策定／Web制作／クリエイティブ制作】

URL：https://brandnewday.world/

お問い合わせ先

Brand new day株式会社

Email：info@brandnewday.world