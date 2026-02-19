AIエージェント専業のhomula、「コンポーザブルAIアーキテクト」として支援体制・方法論・自社プロダクトを強化し、コーポレートサイトを全面刷新

株式会社homulahomulaコーポレートサイト

株式会社homula（本社：東京都港区、代表取締役：福地峻、以下「homula」）は、エンタープライズ企業向けにAIエージェントの戦略策定・PoC・実装・運用・内製化までを一気通貫で支援するAIインテグレーターです。このたび、事業拡大に伴う支援体制の強化、方法論の体系化、自社プロダクト「Agens」の機能拡充を受け、コーポレートサイト(https://www.homula.jp/)（https://www.homula.jp/）を全面刷新しました。

背景：拡大し続ける「AI Opportunity Gap」

AIモデルの能力は急速に進化しています。一方で、多くの日本企業はその能力を業務成果に変換できていません。AIの潜在力と組織の実装力の差--「AI Opportunity Gap」--は、以下の構造的な課題によって拡大し続けています。

- AIリテラシーの不足：何から始めるべきか分からず、号令だけが先行する- ガバナンスの不在：セキュリティ・監査要件をクリアできず、情報システム部門が許可を出せない- 部門別PoC乱立：営業部はChatGPT、製造部はCopilot、経理部はDify--コンテキストが断片化し、全社最適に至らない- 実装人材の欠如：戦略を描けるコンサルタントと実装できるエンジニアが分断され、構想の半分も実現しない- 本番化の壁：PoCは作れるが、業務フローに組み込めず、ROIが出ない

こうした課題に対し、グローバルでは「AIの能力を組織に実装する専門人材」の重要性が急速に認知されています。米Palantir Technologies（時価総額30兆円超）が確立したFDE（Forward Deployed Engineer）モデル--顧客の現場に技術者を送り込み、課題の構造化からシステム実装まで一気通貫で完結させるアプローチ--は、OpenAI社もエンタープライズ向けサービス「Frontier」で公式採用しています。homulaは2019年の設立以来、このFDEモデルをLLM時代に進化させた「LLM-Native FDE(https://www.homula.jp/blog/llm-native-fde)」として日本市場で先行実践してきました。

homulaが強化した3つの柱

homulaは「LLM-Native FDE（Forward Deployed Engineer(https://www.homula.jp/blog/llm-native-fde)）」と呼ぶ統合型の専門家を中心に支援体制を構築しています。Palantirが確立した「顧客の現場で課題解決を完結させるFDEモデル」を、LLMの活用によってさらに進化させたものです。LLM-Native FDEは、経営課題の構造化からシステム実装、運用最適化まで1人で完結する、LLM時代の新しい専門家です。

従来のコンサルティングモデルでは、戦略コンサルタントとエンジニアが分業し、5～10名のチームで6ヶ月以上を要するのが一般的でした。homulaのLLM-Native FDEは、LLMを活用することで1～2名で同等以上の成果を2～3ヶ月で実現します。

現在、製造・金融・物流・製薬をはじめとする複数業界のエンタープライズ企業に対し、この体制での支援を実行しています。

2. 方法論の体系化：コンポーザブルAIアーキテクト

homulaは特定のツールやプラットフォームに依存しない「コンポーザブルAIアーキテクト」として、顧客の課題・環境・予算に応じて最適なテックスタックを設計・実装します。コンポーザブルAIアーキテクトとは、単一プロダクトに縛られず、顧客課題に最適な技術の組み合わせを設計・実装する役割です。

n8n・Dify・LangGraphなどのワークフローエンジン、OpenAI・Anthropic・Google等のLLM基盤、Pinecone・pgvectorなどのベクトルDB、Salesforce・ServiceNow・SAPとの基幹システム連携まで、欧米の先進技術を組み合わせた最適設計を提供します。また、MCP（Model Context Protocol）を活用したAIと社内システムのセキュアな接続基盤の構築にも対応しています。

支援は段階的なサービスファネルで構成されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80453/table/22_1_f4c90afb16d99b3f9dd484988d0e0664.jpg?v=202602190151 ]

3. 自社プロダクトの機能拡充：Agens

Agens（エージェンス）(https://www.homula.jp/products/agens)は、homulaが開発するエンタープライズ向けMCPプラットフォームです。MCP（Model Context Protocol）を活用し、AIエージェントと200以上のSaaS・DB・社内システム(https://www.homula.jp/products/agens/integrations)を構築ゼロで接続します。

Agensの主な特徴：

- 構築ゼロの自動化（Build-less）：ワークフローを設計する必要がなく、自然言語で指示するだけでAIが手順を組み立ててMCPで接続したアプリケーションを用いたタスクを実行- 動的ツール発見：必要なツールをその場で検索・接続。MCP対応により拡張性は無限- エンタープライズ統制：WAF/DLP対応、5年間の監査ログ保存、閉域網対応でJ-SOX等の要件にも対応

Agensは、全社AIエージェントの統一文脈基盤（セマンティックレイヤー）として機能し、部門ごとにバラバラなAIツールを統合。ガバナンスと一貫したビジネスコンテキストを提供します。

新コーポレートサイトについて

新サイトでは、上記3つの柱を軸に、以下のコンテンツを体系的に公開しています。

- サービス詳細：AIエージェント導入支援(https://www.homula.jp/services)、AIブートキャンプ(https://www.homula.jp/services/bootcamp)、n8n導入支援(https://www.homula.jp/services/n8n)、MCP活用支援(https://www.homula.jp/services/n8n)、音声AIエージェント(https://www.homula.jp/services/voice-agent)、請求書AIエージェント(https://www.homula.jp/services/invoice-agent)の各サービスページ- プロダクト情報：Agensの製品詳細(https://www.homula.jp/products/agens)および200以上の連携ツール一覧(https://www.homula.jp/products/agens/integrations)- ユースケース：業界・部門・課題別に分類した導入パターン(https://www.homula.jp/usecases)- 技術ブログ：MCP活用ガイド、技術比較記事、導入ナレッジを定期発信(https://www.homula.jp/blog)- リソース：AIエージェント導入に関するホワイトペーパー・資料のダウンロード(https://www.homula.jp/resources)

URL: https://www.homula.jp

今後の展開

homulaは、2026年中にLLM-Native FDEのさらなる採用実施し、エンタープライズ企業のAI実装力を加速する支援基盤をさらに強化してまいります。また、技術ブログ(https://www.homula.jp/blog)を通じたMCP活用に関する技術記事の定期発信により、日本企業のAIエージェント活用の底上げに貢献します。LLM-Native FDEの採用も積極的に実施(https://www.homula.jp/careers)しています。

株式会社homulaについて

株式会社homula（ホムラ）は、「コンポーザブルAIアーキテクト」として、エンタープライズ企業のAIエージェント導入を戦略策定から実装・運用まで一気通貫で支援するAIインテグレーターです。n8n・Dify・LangGraph等の先進技術と自社プロダクト「Agens」を組み合わせ、5日でプロトタイプ構築、2～4ヶ月で本番導入を実現します。会社概要の詳細(https://www.homula.jp/company)はこちら。

- 会社名：株式会社homula（homula, Inc.）- 設立：2019年10月- 代表取締役：福地峻- 所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル- 累計資金調達：3.2億円（ニッセイキャピタル、マネーフォワードベンチャーパートナーズ等）- 事業内容：エンタープライズ向けAIエージェント導入支援、自社プロダクト「Agens」の開発・提供 URL：https://www.homula.jp/

本件に関するお問い合わせ先

