Final Aimが、「DX 総合EXPO 2026 春 東京」内特設エリア「JAPAN FUTURE GATE」に出展

株式会社 Final Aim

株式会社Final Aim（本社：米国デラウェア州／代表取締役社長：朝倉雅文、取締役：横井康秀、以下「Final Aim」）は、2026年2月25日(水)～2月27日(金)に幕張メッセにて開催される「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展します。

Final Aimは、2019年12月に創業、22年には米国本社を設立し、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォームを展開しています。

また、NVIDIA社が米国カリフォルニア州サンノゼで主催する世界的なAIカンファレンス「NVIDIA GTC 2025」にも招待され、先進的な取り組みが紹介されました。

デザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」

https://www.final-aim.com/jp/products/final-design-enterprise



同プラットフォームの発表以来、ヤマハ発動機株式会社や本田技研工業株式会社などの、四輪・二輪・重工・家電・精密機器・エンタメ・ファッションなど、多岐にわたる業界のトップグローバル企業より導入・お引き合いをいただき、安心・安全な生成AIの利活用を支援してまいりました。

生成AIによる動画を活用し、共創したヤマハ発動機株式会社による電動モビリティ

Hondaの水素事業開発部門に向け、生成AIを活用した事業ビジョンデザインを支援



「JAPAN FUTURE GATE」は、最先端の技術やサービスを有する新進気鋭のスタートアップを厳選して集めた特設エリアです。

AI・データ活用を軸に、ブランド／IP保護、営業・マーケティング、組織・人材、業務DX、インフラ・3D・ロボティクスなど、次世代のビジネス基盤を支えるスタートアップ・テック企業が多数出展予定です。

AI・DX領域の最新トレンドや新興サービスにいち早く接し、社での活用の比較検討や新規事業のヒントを具体的に持ち帰ることができます。

どなたでも無料でご参加いただけますので、ぜひご来場をお待ちしております。





■ 「JAPAN FUTURE GATE」開催概要

名称： JAPAN FUTURE GATE（DX 総合EXPO 2026 春 東京 内）

開催日程： 2026年2月25日(水)～2月27日(金) 各日10:00～17:00

会場： 幕張メッセ 「DX 総合EXPO」 3ホール「JAPAN FUTURE GATE」エリア

主催： DX 総合EXPO 実行委員会

入場料： 無料（DX 総合EXPOの来場登録が必要です）

ウェブサイト： https://www.bizcrew.jp/news/jfg

来場登録： https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

■ Final Aimについて

Final Aimは、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」を提供しています。2022年4月に米国に本社を設立し、同年9月にはシリコンバレー発の世界的なスタートアップアクセラレーター「Berkeley SkyDeck」に採択。そのプログラム内で、23年2月に「The Most Likely to Become the Next Unicorn」に選ばれました。また、同年6月には北カリフォルニアジャパンソサエティとスタンフォード大学が共催する「Japan - US Innovation Awards」において「Innovation Showcase」を受賞しました。さらに、エンタープライズ領域で高い評価を得るシリコンバレー発のアクセラレーター「Alchemist X」にも採択されています。24年10月には、Autodesk社がSan Diegoで主催する世界中から12,000人以上が集まる最大級のカンファレンス「Autodesk University」において、同社CEO Andrew Anagnost氏の基調講演で弊社が紹介されました。2025年にはNVIDIA社がSan Joseで主催する「NVIDIA GTC2025」で開催された「DesignAI Live」に登壇するなど、グローバルでの評価と実績を積み重ねています。

社名：株式会社Final Aim（Final Aim, Inc.）

所在地：米国・デラウェア州 ／ 日本・東京都

創業者：代表取締役社長 朝倉 雅文 ／ 取締役 横井 康秀

事業内容：デザイン・デジタル製造分野における、生成AI活用時の知的財産権課題の解決支援

ウェブサイト：https://final-aim.com