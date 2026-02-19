polisee、北海道発グローバルスタートアップカンファレンス「SHAKE H 2026」に出展

株式会社ｐｏｌｉｓｅｅ

AIを活用した政策インテリジェンス・プラットフォーム「polisee（ポリシー）」を提供する株式会社polisee（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木協一郎、以下 polisee）は、2026年2月22日（日）～2月26日（木）に北海道・札幌で開催されるグローバルスタートアップカンファレンス「SHAKE H（シェイク・エイチ）」に参加し、2月25日（水）に北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）「道民ベースA」にブース出展いたします。poliseeは北大発認定スタートアップとしての招待枠での出展となります。poliseeは、2025年5月、政策形成の可視化に挑むスタートアップとして、構想力・技術力・将来性が高く評価され、北海道大学より「北大発認定スタートアップ企業」の称号を授与されています。





「SHAKE H」とは

「SHAKE H」は、STARTUP HOKKAIDO実行委員会が主催する北海道発のグローバルスタートアップカンファレンスです。2025年まで実施されてきた「HOKKAIDO INNOVATION WEEK」をリブランディングし、「SHAKE THE WORLD FROM HOKKAIDO!!」を合言葉に、Hokkaidoから世界を奮わす5日間として開催されます。会期中は、パネルディスカッション、ワークショップ、ピッチバトル、ネットワーキング、ブース出展、連携イベントなど多様なプログラムが展開され、北海道へ寄与するスタートアップと、国内外の投資家、支援団体、学生、事業会社、行政機関など延べ1,000名規模の参加が見込まれています。使用言語は日本語・英語併用です。

公式ウェブサイト：https://shake.startuphokkaido.com/

北海道から世界を奮わす5日間！グローバルスタートアップカンファレンス「SHAKE H」

【poliseeの出展概要】

poliseeは、2月25日（水）開催の「SHAKE TECH カンファレンス」北海道庁赤れんが庁舎内（地下1階）「道民ベースA」にてブース出展を行います。当日は、AIを活用した政策モニタリング・分析機能や、政策動向を可視化する独自技術、企業等における活用事例などを紹介し、政策環境の変化が激しい時代における政策インテリジェンスの重要性を発信します。スタートアップを含むあらゆる企業・団体にとって、政策・規制の変化をいち早く捉え、リスク管理と市場機会の発見につなげることは、事業成長を左右する重要な要素です。poliseeは、政策情報の収集・整理・分析を効率化し、意思決定を支える基盤として、地域発スタートアップの成長支援にも貢献してまいります。

2/25 SHAKE TECH カンファレンス

北海道のスタートアップ関係者が集まるオープンカンファレンス。パネルディスカッション、展示、ピッチ大会、商談会を実施。グローバルセッションや北海道セッション、ネットワーキングルーム、企業ブース展示ルームなど多彩な構成。10時～17時・赤れんが庁舎内の4会場にて開催。

【昨年度実績と本年度への期待】（STARTUP HOKKAIDO より抜粋）

前身イベントである「HOKKAIDO INNOVATION WEEK」では、600名以上が参加し、18の国と地域が参画。50以上のイベントやピッチセッションが実施され、4つの自治体、18会場が連携しました。SNSでは約6万6千インプレッションを記録するなど、国内外から注目を集めました。2026年は「SHAKE H」としてさらなる進化を遂げ、より多くのスタートアップ、投資家、行政関係者との接点創出が期待されています。poliseeは本イベントを通じて、北海道発のイノベーションと政策の接点を広げ、グローバルな挑戦を後押ししてまいります。

【イベント概要】

名称：SHAKE H

会期：2026年2月22日（日）～2月26日（木）

会場：札幌・北海道庁赤れんが庁舎ほか道内各地

主催：STARTUP HOKKAIDO実行委員会

参加対象：スタートアップ企業、投資家、支援団体、学生、事業会社、行政機関など

使用言語：日本語・英語

想定来場者数：延べ1,000名程度



【株式会社poliseeについて】https://polisee.com/

株式会社polisee（ポリシー）は、法改正や政策立案の情報を最新テクノロジーで直感的に可視化し、企業に提供するリーガルテックベンチャーです。共同創業者である弁護士・水越尚子の「より多くの企業による政府の政策立案や法令改正への積極的な関与を可能にすることで、多様な意見や知見が政府のルールメイキングに活かされ、より良い社会の実現につながる」という思いから誕生しました。2024年3月に商用サービスを開始した「polisee(R)」は、法務・政策渉外のプロフェッショナル向けに設計されており、会議体や人的ネットワークを含む政策情報を起点に、企業の戦略策定を支援します。日本語・英語に対応し、グローバル企業の各拠点を結んで情報共有を最適化いたします。

polisee、政策インテリジェンスおよびPolicy-Making Lifecycleは、株式会社poliseeの登録商標です。